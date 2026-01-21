Lite a La Volta Buona, il professor Calabrese urla contro l'ospite: interviene Caterina Balivo: "Calmiamoci" Volano parole durissime tra due esperti dell'alimentazione, durante l diretta de La Volta Buona. Ma quando i toni si animano troppo, arriva l'intervento della conduttrice.

Riccardo Greco Web Editor Linkedin Si avvicina all'editoria studiando all'IED come Fashion Editor. Si specializza poi in Comunicazione digitale, Giornalismo e Nuovi media presso La Sapienza, collaborando con alcune testate ed uffici stampa.

CONDIVIDI

La puntata di oggi, 21 gennaio, de La volta buona si è trasformata in un teatro di confronti accesi e momenti molto forti, che hanno richiesto l’intervento della padrona di casa per rimettere in riga un ospite.

Il confronto che accende lo studio tra Giorgio Calabrese e Caterina Borraccino

Il momento più discusso della puntata è stato senza dubbio lo scontro tra il professor Giorgio Calabrese e la biologa nutrizionista Caterina Borraccino, esperta di dieta paleolitica. Un confronto partito su basi teoriche e scientifiche, ma che nel giro di pochi minuti si è trasformato in un vero e proprio botta e risposta dai toni sempre più accesi. La dieta paleolitica, che prevede il consumo di carne, pesce e uova, escludendo cereali, pasta, latticini e legumi, è stata al centro della discussione, facendo perdere rapidamente la pazienza al professor Calabrese. Già dalle prime risposte il clima si è fatto teso, tanto che il professore ha ammesso senza filtri: "Io quando so che c’è lei so già che mi innervosirò", spiegando come il modello paleolitico venga spesso presentato senza tenere conto di dati storici e scientifici fondamentali.

Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

Calabrese ha sottolineato come all’epoca del Paleolitico l’età media fosse di 23 anni, mentre la collega ha portat il discorso alle nuove linee guida alimentari americane, che oggi prediligono le proteine rispetto ai grassi. Dopo una serie di risposte e interruzioni reciproche, Calabrese ha sbottato: "Se vuole che le spieghi, mi faccia parlare".

Accuse e toni accesi, interviene Caterina Balivo

Il confronto è degenerato ulteriormente quando il professore ha citato studi e istituzioni: "L’Istituto superiore della Sanità dice che questa dieta non va bene. Lo dice il Ministero, lo dicono i cardiologi. Ma siccome voi dovete vendere questo tipo di dieta, continuate a fare pubblicità per vendere anche gli integratori". Una frase che ha acceso immediatamente la replica di Borraccino, netta e senza esitazioni: "Non vendiamo alcun tipo di integratore". A quel punto Calabrese ha incalzato con una domanda quasi urlata: "E allora le fibre da dove le prendete?".

A cercare di riportare la calma è stata Caterina Balivo, che con fermezza ha provato a stemperare gli animi: "Lo so che lei è un grande professore, ma ci sono oggi delle persone che seguono una dieta paleolitica, bisogna accettarlo. Però anche i toni… cerchiamo di calmarci". Un richiamo che ha sortito un effetto sperato, placando lo scontro e permettendole di cambiare argomento.

Il racconto intimo di Lucio Provenza a La Volta Buona

Nella parte finale della puntata, il clima è cambiato radicalmente grazie alla testimonianza dell’attore de L’amica geniale Lucio Provenza, ospite in studio per raccontarsi senza filtri: "Ho perso 60 chili solo con la dieta, pesavo 120 kg", ha raccontato, spiegando come dietro quel cambiamento fisico si nascondesse un disagio emotivo molto più profondo. Da bambino e adolescente la vita non era semplice: "Mi hanno deriso e umiliato, mi hanno preso di mira anche a calcetto, dicevano che gli avevo fatto perdere la partita. Mi chiamavano Majin Bu".

Il racconto si è fatto ancora più duro quando Provenza ha confessato: "In 6/7 mesi ho perso 60 kg e sono diventato bulimico, mangiavo e vomitavo", fino ai "pensieri brutti" legati alla pelle in eccesso. La svolta è arrivata grazie a un gesto inaspettato: "Il chirurgo e sua moglie, che abitavano nel mio stesso palazzo, decisero di regalarmi l’operazione per eliminare la pelle in eccesso: è stato un regalo per la vita".

Potrebbe interessarti anche