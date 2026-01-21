Lite a La Volta Buona, il professor Calabrese urla contro l'ospite: interviene Caterina Balivo: "Calmiamoci"
Volano parole durissime tra due esperti dell'alimentazione, durante l diretta de La Volta Buona. Ma quando i toni si animano troppo, arriva l'intervento della conduttrice.
La puntata di oggi, 21 gennaio, de La volta buona si è trasformata in un teatro di confronti accesi e momenti molto forti, che hanno richiesto l’intervento della padrona di casa per rimettere in riga un ospite.
Il confronto che accende lo studio tra Giorgio Calabrese e Caterina Borraccino
Il momento più discusso della puntata è stato senza dubbio lo scontro tra il professor Giorgio Calabrese e la biologa nutrizionista Caterina Borraccino, esperta di dieta paleolitica. Un confronto partito su basi teoriche e scientifiche, ma che nel giro di pochi minuti si è trasformato in un vero e proprio botta e risposta dai toni sempre più accesi. La dieta paleolitica, che prevede il consumo di carne, pesce e uova, escludendo cereali, pasta, latticini e legumi, è stata al centro della discussione, facendo perdere rapidamente la pazienza al professor Calabrese. Già dalle prime risposte il clima si è fatto teso, tanto che il professore ha ammesso senza filtri: "Io quando so che c’è lei so già che mi innervosirò", spiegando come il modello paleolitico venga spesso presentato senza tenere conto di dati storici e scientifici fondamentali.
Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsAppEntra nel canale WhatsApp
Calabrese ha sottolineato come all’epoca del Paleolitico l’età media fosse di 23 anni, mentre la collega ha portat il discorso alle nuove linee guida alimentari americane, che oggi prediligono le proteine rispetto ai grassi. Dopo una serie di risposte e interruzioni reciproche, Calabrese ha sbottato: "Se vuole che le spieghi, mi faccia parlare".
Accuse e toni accesi, interviene Caterina Balivo
Il confronto è degenerato ulteriormente quando il professore ha citato studi e istituzioni: "L’Istituto superiore della Sanità dice che questa dieta non va bene. Lo dice il Ministero, lo dicono i cardiologi. Ma siccome voi dovete vendere questo tipo di dieta, continuate a fare pubblicità per vendere anche gli integratori". Una frase che ha acceso immediatamente la replica di Borraccino, netta e senza esitazioni: "Non vendiamo alcun tipo di integratore". A quel punto Calabrese ha incalzato con una domanda quasi urlata: "E allora le fibre da dove le prendete?".
A cercare di riportare la calma è stata Caterina Balivo, che con fermezza ha provato a stemperare gli animi: "Lo so che lei è un grande professore, ma ci sono oggi delle persone che seguono una dieta paleolitica, bisogna accettarlo. Però anche i toni… cerchiamo di calmarci". Un richiamo che ha sortito un effetto sperato, placando lo scontro e permettendole di cambiare argomento.
Il racconto intimo di Lucio Provenza a La Volta Buona
Nella parte finale della puntata, il clima è cambiato radicalmente grazie alla testimonianza dell’attore de L’amica geniale Lucio Provenza, ospite in studio per raccontarsi senza filtri: "Ho perso 60 chili solo con la dieta, pesavo 120 kg", ha raccontato, spiegando come dietro quel cambiamento fisico si nascondesse un disagio emotivo molto più profondo. Da bambino e adolescente la vita non era semplice: "Mi hanno deriso e umiliato, mi hanno preso di mira anche a calcetto, dicevano che gli avevo fatto perdere la partita. Mi chiamavano Majin Bu".
Il racconto si è fatto ancora più duro quando Provenza ha confessato: "In 6/7 mesi ho perso 60 kg e sono diventato bulimico, mangiavo e vomitavo", fino ai "pensieri brutti" legati alla pelle in eccesso. La svolta è arrivata grazie a un gesto inaspettato: "Il chirurgo e sua moglie, che abitavano nel mio stesso palazzo, decisero di regalarmi l’operazione per eliminare la pelle in eccesso: è stato un regalo per la vita".
Potrebbe interessarti anche
La volta Buona, siparietto hot tra Mengacci e Balivo: "Non c'è qualcosa che si alza. Posso sistemarti il microfono?"
Tra longevità, ironia pungente e un clima che si è scaldato improvvisamente in studi...
La Volta buona, scivolone di Peppone: urla in diretta contro un tecnico. Caterina Balivo reagisce così
Una puntata movimentata che ha visto a La volta buona, nello stesso pomeriggio, prim...
Sanremo 2026, la Rai sceglie Caterina Balivo: 'La volta buona' trasloca al Festival. Cosa cambia
Il programma di Caterina Balivo cambia location per una settimana: “La volta buona” ...
La Volta buona, Caterina Balivo gela Pino Insegno in diretta: "Hai già parlato". Lui sbotta: "Allora non chiamarmi in studio"
Un momento imprevisto ha animato il salotto pomeridiano di La Volta Buona, trasforma...
Fabio dei Jalisse a La Volta Buona senza la moglie: "Operata dopo 5 anni di problemi, è stata la botta finale"
Un'assenza spiegata in diretta accende i riflettori sul dramma della star dei Jaliss...
La Volta buona, tre dirette cancellate: quando torna in onda Caterina Balivo
La volta buona non va in onda in diretta da martedì 24 a giovedì 26 dicembre: come c...
Serena Grandi contro Enrica Bonaccorti, la rivelazione in diretta: "Ecco perché non le parlo più", Caterina Balivo è basita
Un momento di tensione inatteso nello studio di Caterina Balivo, una domanda innocen...
Caterina Balivo, malore e ricovero in Argentina: il racconto del marito Guido Maria Brera
Caterina Balivo ha accusato un malore in aeroporto durante il rientro dall’Argentina...