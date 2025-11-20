La Volta buona: Carlucci svela l'omaggio alle gemelle Kessler e Pamela Prati (forse) canta a Sanremo Un pomeriggio ricco di battute pungenti, anticipazioni sul sabato sera di Ballando con le stelle, e uno scoop di Pamela Prati su Sanremo 2026.

La puntata di oggi di La volta buona si è svolta tra servizio d’archivio, qualche battuta improvvisata e dei momenti inaspettati. Pamela Prati ha confermato un retroscena che da tempo aleggiava attorno al suo nome, mentre Milly Carlucci, collegata per parlare dell’imminente puntata di Ballando con le stelle, ha regalato un paio di anticipazioni succosa sulla prossima puntata del dance show.

La volta buona (20 novembre): scoop di Pamela Prati su Sanremo

In studio si era appena commentato un servizio dedicato a Fiorello quando Caterina Balivo, con il suo modo diretto, si è rivolta a Pamela Prati, accanto a lei, dicendo: "Tra l’altro Pamela Prati ci è rimasta malissimo perché sperava in qualche indiscrezione sul suo nome da parte di Fiorello. È vero che tu vuoi partecipare a Sanremo Pamela? Ma come cantante?". La risposta della Prati non ha lasciato spazio ai dubbi: "Lo confermo. Io canto da sempre, Caterina, non è tanto per dire. Se abbiamo presentato un pezzo? Sì certo. Il titolo? Non si può dire". Da lì, la Balivo ha insistito con il suo tono ironico: "Quindi ci confermi che Carlo Conti ascolterà un tuo pezzo per Sanremo 2026? Quindi se non sei nella lista dell’annuncio, vuol dire che ti ha scartata!". Pamela, senza irrigidirsi, ha risposto quasi con leggerezza: "Vabbè. Purtroppo ci sono stati anche tanti grandi che in passato hanno presentato un pezzo e non sono stati presi. Funziona così, uno si propone, se va bene meglio, se va male, va bene lo stesso". A spezzare il momento, l’intervento di Pino Insegno, che ha buttato lì: "Che bello che aiuti questa unione fra lei e Carlo Conti, no?", suscitando una risata collettiva e riportando tutto su un binario più giocoso.

L’omaggio alle Kessler a Ballando con le stelle

Dopo un servizio dedicato alle gemelle Kessler, la trasmissione si è collegata con Milly Carlucci. Alla domanda sull’eventuale omaggio alle due storiche interpreti, la conduttrice ha risposto con convinzione: "Sì, sì, lo faremo, la nostra sigla di puntata sarà dedicata a loro, con un ‘Da da un pa’ di tutti i maestri sulla pista. Sarà un piccolo omaggio, breve, ma un modo per ricordare due meravigliose interpreti che hanno veramente creato uno stile, sono state iconiche, hanno svecchiato e fatto fare davvero un passo avanti anche al gusto del pubblico italiano".

I ballerini per una notte: la sorpresa di Milly Carlucci su Ballando

Quando la Balivo ha chiesto un’anticipazione sulla puntata, la Carlucci non si è tirata indietro: "Allora ti posso spoilerare i ballerini per una notte. Perché sarà una coppia, anzi un duo, e il duo sarà Milly e Milly". Il riferimento, chiarissimo, riguarda la sua partecipazione insieme alla comica Giulia Vecchio, che da tempo la imita nel programma della Gialappa’s. Carlucci ha aggiunto ridendo: "Stesso abito, stessa coreografia, Milli e Milli". La Balivo ha subito commentato che sarà interessante vedere la reazione della giuria, e Milly ha risposto con un sorriso evidente: "Ah, mi aspetto di tutto. Mi aspetto qualunque nefandezza, ovviamente. Siamo amici e fa parte del gioco".

