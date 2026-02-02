Sanremo 2026, pioggia di colpi: da Can Yaman a Francesco Gabbani. Poi la proposta inaspettata a Valeria Marini Tra anticipazioni, incontri inediti e battute, La Volta Buona accende i riflettori sul Festival e su ciò che potremmo davvero aspettarci dalla kermesse.

Riccardo Greco Web Editor Linkedin Si avvicina all'editoria studiando all'IED come Fashion Editor. Si specializza poi in Comunicazione digitale, Giornalismo e Nuovi media presso La Sapienza, collaborando con alcune testate ed uffici stampa.

CONDIVIDI

L’ultima puntata di La Volta Buona si è chiusa con un segmento dedicato al Festival di Sanremo 2026, mescolando anticipazioni, suggestioni e succosi retroscena sui volti che vedremo in questa stagione della kermesse sanremese.

Le anticipazioni sul Festival di Sanremo 2026: niente Madonna, ma arriva Francesco Gabbani

A dare il via alla parte finale del programma è stata Caterina Balivo, complimentandosi con il suo ospite in collegamento: "In collegamento c’è il critico musicale del Corriere della Sera, Andrea Lanfranchi, buon pomeriggio. Intanto volevo farti i miei complimenti pubblici perché qui, a La Volta Buona, avevi anticipato molti dei duetti annunciati da Carlo Conti, quindi grazie per le tante anticipazioni che ci hai dato. Ora dicci, quindi Madonna ci sarà sì o no?". La risposta di Lanfranchi ha immediatamente spostato l’attenzione da un nome internazionale a uno molto più accessibile: "Ho l’impressione di no, però se vuoi un’altra anteprima ti dico che su quel palco che l’inviato ha fatto vedere prima [Il palco a Piazza Colombo N.B.] una sera di sicuro c’è Francesco Gabbani". Rivelazione accolta con entusiasmo dalla Balivo: "Ah, che bello! Che bellissima notizia!".

Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

Il confronto tra Laura Pausini e Gianluca Grignani dopo gli attriti musicali

Il discorso si è poi spostato sui duetti, con l’intervento di Grazia Sambruna, chiamata a esprimere un giudizio su quanto emerso. La sua risposta però si è spostata dai duetti a un possibile confronto: "Bah, io sono molto contenta, soprattutto per un duetto, un incontro che non è stato annunciato da Carlo Conti, ti voglio dare anche un’antiprima, perché sarà la prima volta in cui Gianluca Grignani e Laura Pausini si incontreranno dopo quel piccolo qui pro cuo riguardo alla cover [La cover fatta da Pausini della canzone di Grignani La mia storia tra le dita]. Quindi sono molto curiosa di vedere cosa succederà. Laura Pausini lo annuncerà, non lo annuncerà, lo presenterà?".

La Volta Buona: la battuta su Valeria Marini a Sanremo 2026

A stemperare il clima ci ha pensato il momento dedicato a Valeria Marini, ospite in studio, chiamata da Caterina Balivo a esibirsi dopo le precedenti performance televisive: "Ma io vorrei un’esibizione stellare, Valeria!". Dopo la sua interpretazione di La Bambola, è arrivato il commento di Vladimir Luxuria, che ha strappato più di un sorriso in studio: "Guarda, se non va Madonna a fare la cover de La Bambola, io direi che ci va Valeria!". Una battuta che ha chiuso l’argomento con leggerezza.

Can Yaman atteso sul palco dell’Ariston

Tra i nomi che confermati in vista di Sanremo 2026 trova spazio anche Can Yaman, la cui presenza è sicuramente legata al successo della serie Rai Sandokan. L’attore, protagonista della fiction andata in onda su Rai 1, sarà ospite della prima serata del Festival, occasione che potrebbe diventare un momento di racconto e rilancio in vista della seconda stagione. Un invito che assume un valore simbolico forte perché coincide con i cinquant’anni dal primo Sandokan, andato in onda nel 1976, uno degli sceneggiati più iconici della storia della televisione italiana.

Potrebbe interessarti anche