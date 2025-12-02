Don Backy stronca Sanremo 2026: “Non sono vere canzoni”, replica perfidissima di Caterina Balivo A la volta buona, un acceso dibattito tra passato e presente musicale, con critiche ai big di Sanremo 2026, anima lo studio.

Una puntata di La Volta buona che non passerà inosservata, con Don Backy protagonista di un acceso dibattito sulla nuova generazione di cantanti e la direzione presa dal Festival di Sanremo. Caterina Balivo, con il suo consueto garbo, ha cercato di placare le possibili polemiche, non senza rispondere un po’ a tono alle osservazioni piccate dell’ospite.

Sanremo 2026: la stoccata di Don Backy a Carlo Conti

Don Backy non ha nascosto la sua delusione di fronte alla lista dei big confermati per Sanremo 2026. Quando Balivo gli chiede se conosce i cantanti, lui risponde chiaramente: "Eh, 30 Big, ma io di big io ne ho visti un paio: Patty Pravo sicuro, e l’altro mi pare Masini. Poi, di Big della canzone, io non ne ho visti altri, insomma. Secondo me c’è una differenza abissale tra i Festival a cui ho partecipato io e questi qui". Il cantante non si ferma e prosegue nella sua critica, indicando Grazia accanto a lui: "Per me tra Sambruna qui e Aka7 non cambia niente". Più avanti sottolinea il suo punto di vista sulla musica odierna: "Comunque vabbè, è come dire, che io questi qui che cantano oggi, io non li reputo… Non loro per carità ma le canzoni che cantano, per me non sono canzoni, le canzoni sono tutt’altro. Poi ci sono i generi, oggi faranno vari generi, la cassa in quattro e roba di questo tipo, ma le canzoni non ci sono più".

La volta buona: la frecciatina di Caterina Balivo

Caterina Balivo, sempre attenta a smorzare la tensione, ricorda a Don Backy come anche lui agli inizi non fosse considerato un grande nome: "Anche voi non eravate così Big negli anni 60 però eh. Tu stai scherzando. Poi lo siete diventati, no?". La conduttrice si mostra anche pronta a guidarlo attraverso le nuove generazioni: "Però Don Backy, sei tu che non si è aggiornato sui cantanti di oggi, e io ti inviterò sempre, così te li mostro pian piano uno a uno". Tra ironia e scambio confidenziale, il dialogo diventa anche leggero e personale quando Don Backy si rivolge alla conduttrice con un affettuoso "Amore senti…" e lei risponde sorpresa: "Amore? Grazie che è da un pò che non lo sento dire". Ma il confronto sulle epoche musicali emerge chiaramente quando Don Backy fa notare che le canzoni del suo tempo si cantano ancora oggi: "Sarà un’altra epoca, però le canzoni di allora si cantano oggi ancora". Balivo risponde con ottimismo e forse un po’ di pepe, evidenziando la prospettiva del tempo: "Vedremo tra 50 anni, chi ci sarà, se si canteranno ancora le canzoni di oggi".

