La volta Buona, cosa è successo: il segreto di Francesco Oppini con Alba Parietti e lite tra i fratelli Orfei

Novità, rivelazioni e memorie: cosa è successo nell’ultima puntata del talk di Caterina Balivo, tra scoop in diretta in collegamento e ospiti in studio.

Riccardo Greco

Riccardo Greco

Web Editor

Si avvicina all'editoria studiando all'IED come Fashion Editor. Si specializza poi in Comunicazione digitale, Giornalismo e Nuovi media presso La Sapienza, collaborando con alcune testate ed uffici stampa.

Un pomeriggio che ha riportato al centro storie familiari rimaste sospese, grazie alla conduzione di Caterina Balivo, che ci ha guidati con racconti e novità nell’ultima puntata di La Volta Buona. Ecco cosa è successo.

Il segreto di Franco e Francesco Oppini con Alba Parietti

La puntata si è accesa quando, dopo un servizio dedicato al rapporto tra Franco e Francesco Oppini con Alba Parietti, i due, incalzati da Caterina Balivo, hanno deciso di rivelare una verità rimasta nascosta per anni. Franco ha spiegato senza esitazioni: "Beh, guarda, è stato un segreto condiviso tra me e Francesco". Il figlio ha aggiunto con un sorriso quasi imbarazzato: "Forzato però, perché mia madre vive di ansie tutte sue, molto particolari, quindi bisogna cercare di sotterrare certe verità". A quel punto Franco è entrato nei dettagli, raccontando di quando Francesco, intorno ai quattordici anni, era stato scelto da un team professionistico per correre con i kart, un’attività che richiedeva allenamenti a 150 all’ora e che, soprattutto, Alba non conosceva. "Insomma, il segreto è che Francesco si allenava con i kart, perché era stato preso da un team professionistico, e Alba non lo sapeva". Poi un giorno Franco ha dovuto lavorare e Francesco ha insistito per non perdere l’allenamento. "Lui voleva andare a fare le prove, quindi glielo abbiamo detto e ho fatto andare lei con lui" ha raccontato Franco, "Ecco, lì ha fatto una roba gravissima, perché lei si è buttata in pista, ha fermato gli allenamenti e ha detto: ‘Quel deficiente di tuo padre, quel disgraziato di tuo padre, ti fa morire, basta, a casa’, e l’ha portata a casa".

La situazione tra i figli di Moira Orfei raccontata da Brigitta Broccoli

L’altro momento forte della puntata è arrivato con Brigitta Boccoli, che ha riportato l’attenzione sulle tensioni tra Stefano Orfei e sua sorella Lara Nones, un tema che mesi fa aveva riempito interviste e discussioni sulle divergenze legate alla gestione degli oggetti appartenuti a Moira Orfei. Brigitta ha descritto la situazione così com’è davvero: "In realtà siccome sia Stefano che Lara sono un po’ capoccioni non si sono parlati direttamente ma sicuramente stanno entrambi lavorando su cose di famiglia, in maniera civile". Brigitta ha raccontato che per ricordare Moira a dieci anni dalla scomparsa aveva voluto anche la presenza di Lara in un reel social, spiegando: "L’altro giorno ho detto che non l’avrei fatto se non ci fosse stata anche Lara". Le ha scritto lei stessa e Lara ha accettato subito. Brigitta si è detta convinta che prima o poi i due riusciranno a parlarsi, perché per loro la famiglia ha sempre avuto un peso enorme.

