Mariotto, veleno contro Carolyn Smith a La Volta buona: “Dice le stesse cosa da 17 anni”, interviene Todaro Uno scambio acceso, qualche frecciata e un clima che si è scaldato più del previsto nel salotto di La volta buona. Ecco cosa è successo in studio.

A La volta buona si è parlato ancora una volta di ciò che succede a Ballando con le stelle, e il tema dei giudizi della giuria ha portato la conversazione su binari più tesi del solito, lasciando emergere reazioni spontanee, punzecchiature e risposte che non sono passate inosservate. Da qui si è aperto un confronto intenso che ha coinvolto Riccardo Signoretti, Guillermo Mariotto e, a distanza, anche Carolyn Smith e Raimondo Todaro.

Il botta e risposta tra Signoretti e Mariotto a La volta Buona

Quando Caterina Balivo ha introdotto l’intervista fatta da Signoretti a Carolyn Smith, l’attenzione si è subito concentrata sulle parole che la presidente avrebbe rivolto ai colleghi della giuria. Il giornalista ha riportato testualmente che Carolyn, parlando di Selvaggia Lucarelli e di Guillermo Mariotto, avrebbe detto che "non sono tecnici, non hanno le competenze per dare un giudizio di merito e quindi buttano tutto sul personale e fanno gossip". A quel punto la conduttrice ha notato l’atteggiamento un po’ distante di Mariotto, e Signoretti ha insistito chiedendosi ad alta voce se questa distrazione valesse anche durante le esibizioni a Ballando con le stelle. Mariotto non si è scomposto, rispondendo: "Io semplicemente ignoro quello che non mi interessa". Una frase che ha acceso ancora di più il confronto, con lo sguardo spaventato della Balivo che assisteva al confronto. Infatti poi Signoretti ha fatto presente che Carolyn, essendo presidente della giuria, in qualche modo resta una figura che meriterebbe almeno una risposta diretta. Da lì la domanda secca: "È vero che non sei competente e butti tutto sul personale perché non capisci le esibizioni? Che non le sai valutare?". Mariotto ha reagito ridendo quando ha sentito definire Carolyn come il suo capo, e ha risposto: "Sono tipo 17 anni che sto lì e lei lo dici? 18? Dici sempre le stesse cose". Quando Signoretti ha provato a incalzarlo chiedendo che voto darebbe alla Smith se avesse una paletta, Mariotto ha tagliato corto: "Con lei è tutta una cosa speciale, lì non ci vado, non ci vado contro, non mi provocate perché non mi interessa la provocazione. Non le rispondo".

Ballando con le stelle: le parole di Carolyn Smith e la risposta di Raimondo Todaro

La Balivo ha poi mostrato un filmato della presidente, che parlava di giudizi "screditanti" ricevuti, lasciando intendere un riferimento indiretto alle critiche di Todaro della settimana precedente. Nel video Carolyn faceva capire che il modo in cui era stata contestata non le fosse affatto piaciuto. Il diretto interessato non si è sottratto e ha risposto con chiarezza, spiegando: "Io mi sono limitato a dire quello che era palese tant’è che l’ha confermato anche Sara Di Vaira. Ha dato un nove a una coppia che ha ballato fuori tempo il cha-cha-cha". Una valutazione che, secondo lui, sarebbe evidente anche a un principiante e che non giustificava la reazione così piccata della presidente. Ha poi aggiunto di non aver mai attaccato Carolyn in vent’anni e che, in un caso del genere, sarebbe bastato ammettere uno scivolone: "Non è che Carolyn non possa sbagliare, è umana anche lei". La sua conclusione ha lasciato intendere un retropensiero che potrebbe alimentare ulteriori tensioni: "Già lì il fatto che tu ti attacchi solo a me mi fai capire che forse c’è qualcosa di personale sul discorso della visibilità".

