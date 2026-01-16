La volta Buona, siparietto hot tra Mengacci e Balivo: "Non c'è qualcosa che si alza. Posso sistemarti il microfono?" Tra longevità, ironia pungente e un clima che si è scaldato improvvisamente in studio, le professoresse dell'Eredità portano il caos a La Volta Buona.

La puntata di oggi de La volta buona ha confermato ancora una volta la capacità del programma di alternare temi seri e momenti decisamente più leggeri. Tra battute, doppi sensi e un siparietto che ha fatto arrossire lo studio, la trasmissione ha regalato dei momenti inattesi.

La volta Buona: il tema della puntata e la battuta di Pino Insegno

Il nuovo appuntamento con La volta buona, il programma di Caterina Balivo, si è aperto ancora una volta con il tema della longevità, filo conduttore di diverse puntate recenti. Tra gli ospiti in studio spiccava Pino Insegno, che fin dai primi minuti non ha rinunciato alla sua consueta ironia, trasformando l’argomento del giorno in un assist per una battuta pungente: "Ancora parliamo di longevità?". Subito dopo ha rincarato la dose rivolgendosi a Mengacci: "Tu è la prima volta che vieni? Io mi sono fatto quattro puntate sulla longevità". Una frecciatina che ha strappato sorrisi in studio e tra il pubblico.

L’arrivo delle professoresse e l’inizio del siparietto hot

A metà puntata, l’attenzione si è spostata sull’ingresso in studio delle due professoresse de L’Eredità, Greta e Linda. Dopo un servizio dedicato alle professoresse più iconiche del programma, Caterina Balivo ha chiesto un parere all’ospite Davide Mengacci, dando il via a uno scambio che ha rapidamente preso una piega inaspettata: "Davide mi sta guardando. Davide, cosa stavi pensando di queste due ragazze?". Mengacci ha risposto senza filtri: "Ma posso dire la verità? Posso dire quello che stavo pensando?". A quel punto Insegno è intervenuto: "Si ma piano che siamo in fascia protetta".

Mengacci ha quindi chiarito: "Mi domando, ma loro che cosa c’entrano con la longevità?". Dallo studio è arrivata subito una risposta ironica: "E beh, bisogna partire in anticipo per rimanere giovani, Davide". Mengacci ha colto la palla al balzo: "Ah, ecco. Guardi, parli con loro e ti senti già meglio".

Battute e doppi sensi con Davide Mengacci e Caterina Balivo

Da quel momento, il clima si è fatto sempre più acceso. Insegno ha scherzato: "Certo cala il colesterolo, scendono i trigliceridi". Mengacci ha rilanciato: "E non c’è qualcosa che si alza". Una battuta involontaria, che ha lasciato senza parole la conduttrice, che ha replicato con un imbarazzato: "E su questo…". Insegno ha provato a chiudere: "E su questo salutiamo Davide Mengacci… Non è mezzanotte eh". Mengacci ha subito precisato: "No, no, no, no. Non fatemi dire una cosa che non pensavo". Simona Tagli è intervenuta spiegando: "Sai quante ragazze di 25-26 anni si appassionano alla longevità? Tantissime! Perché seguono i social".

Il siparietto hot e il finale tra risate

Balivo ha poi incalzato Mengacci: "Scusami, ma dovresti avere la pressione più alta in questo momento a proposito di cose che ti accadono?". La risposta è stata altrettanto diretta: "Guarda, Caterina, alla mia età… Quanti anni ho adesso? 77. Le gambe delle donne nella cabala, che guardo ancora in modo assolutamente platonico". Balivo ha commentato: "Ci mancherebbe hai una moglie". E Mengacci ha aggiunto: "Si, ho una moglie che mi dà grande soddisfazione per l’età". Quando Balivo ha osservato: "Perché secondo me anche fare l’amore è giovane, no?", Mengacci ha reagito sorpreso: "Cosa? Cosa ha detto? Fermi. Fermi, c’è una rivelazione". La conduttrice ha chiarito: "Io ho detto: fare l’amore anche mantiene giovani".

Il momento più commentato è arrivato quando Balivo, accaldata, si è tolta la giacca, facendo cadere il microfono dal bordo della colletto della camicia. Alla proposta di Mengacci: "Posso sistemarlo?", Insegno ha subito bloccato tutto: "No! Ma che fai? No! Tua moglie è in diretta". "Ma voleva solo aggiustarmi il microfono", ha precisato la conduttrice. "Eeeh, vecchi ricordi", ha scherzato Mengacci, prima che Insegno chiudesse definitivamente la scena. A osservare il tutto, Garrison Rochelle ha commentato ridendo: "Avete fatto scattare l’inferno qua voi due".

