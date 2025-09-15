La volta buona (15 settembre), Anna Falchi sfida Balivo e la rabbia dell'amico di Pippo Baudo: cosa è successo Dal momento commovente degli ex Ricchi e Poveri, al confronto tra la conduttrice e Anna Falchi, passando il problema dell'eredità di Pippo Baudo.

Parentesi d’amore, ricordi e rapporti complicati nella nuova puntata di La Volta Buona, con Caterina Balivo che ha guidato i suoi ospiti tra momenti leggeri e altri più intensi. Lo studio si è trasformato in un luogo di scambi e confronti. Ecco cosa è successo.

L’eredità di Pippo Baudo e la difesa di Dina Minna

Si è tornati a parlare di Pippo Baudo e del ruolo centrale che ha avuto nella sua vita la storica segretaria Dina Minna. Jacopo Penza, amico di lunga data del conduttore, ha voluto sottolineare con forza quanto fosse importante per lui: "Dina era come una figlia che collaborava con lui in tutte le sfumature della sua vita, professionali, personali, vacanzieri. Organizzatrice perfetta della sua vita. Ho sentito dire tante bugie su Pippo e Dina su cui ragioneremo". A sostenerlo anche Caterina Balivo, che ha ricordato la professionalità e la dedizione di Dina fino all’ultimo.

La volta buona: il rapporto di Jessica Morlacchi con la madre

tra risate e momenti difficili A portare leggerezza ci ha pensato Jessica Morlacchi con sua madre Marina, protagoniste di un siparietto fatto di battute e frecciatine che hanno strappato più di un sorriso. "Jessica come carattere è un po’ difficile, sennò non stavi così a 38 anni", ha detto Marina con la sua consueta schiettezza. Ma insieme hanno affrontato anche ricordi dolorosi, come la lotta della cantante contro la depressione, vissuta con il sostegno costante dei genitori: "È servito tanto amore, non tutti lo hanno per i figli ma io ne ho avuto tanto". Un racconto che ha messo a nudo la forza del loro legame.

Anna Falchi tra confessioni e polemiche

Molto attesa l’intervista ad Anna Falchi, che non ha deluso le aspettative. Con il suo modo diretto ha ricordato un vecchio diverbio con Giancarlo Magalli a Domenica In e ha affrontato l’argomento del catcalling, prendendo una posizione chiara: "Catcalling? A me non dà fastidio. Mi è sempre successo e continua a succedere. Sono anche dalla parte degli uomini. Il politically correct è esagerato". Parole che hanno acceso il confronto con Caterina Balivo, che al contrario ha raccontato di aver vissuto certe situazioni come vere molestie. Questo confronto ha evidenziato come non si possa prendere come riferimento assoluto le parole di una persona non colpita da un comportamento discriminatorio o svilente, ma al contrario bisognerebbe capire come far sentire più sicuro chi si sente in pericolo o svilito.

Donatella Milani e Pupo fanno sognare lo studio e Caterina Balivo

La musica ha fatto da cornice al racconto di Donatella Milani, che ha parlato del suo legame con Pupo, una storia iniziata più di quarant’anni fa e forse mai del tutto chiusa. "Mentre cantavamo sul palco, mi guardava in un modo, mi sono arrivate delle emozioni che con lui non avevo mai provato", ha confessato, lasciando intendere che qualcosa si stia riaccendendo.

Il ricordo dei Ricchi e Poveri con Marina Occhiena

Un tocco di nostalgia è arrivato con Marina Occhiena, che ha ripercorso la sua esperienza con i Ricchi e Poveri. Accanto a lei Stefania Picasso, vedova di Franco Gatti, ha raccontato un incontro segreto tra Marina e Franco poco prima della reunion del 2020: "Si sono abbracciati, e quell’abbraccio ha detto tutto". Poi le parole di Franco, semplici e cariche di significato: "Marina, noi abbiamo iniziato in quattro e dovevamo finire in quattro". Un ricordo intenso, che ha riportato alla memoria la forza di un gruppo che ha segnato la musica italiana.

