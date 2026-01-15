Fabio dei Jalisse a La Volta Buona senza la moglie: "Operata dopo 5 anni di problemi, è stata la botta finale" Un'assenza spiegata in diretta accende i riflettori sul dramma della star dei Jalisse: cosa è successo ad Alessandra, e come sta ora? Il video in esclusiva a La volta buona svela i dettagli.

Nel corso della puntata di oggi di La Volta Buona, Caterina Balivo ha scelto di aprire una riflessione sulle coppie famose, tra amori che resistono nel tempo, momenti di crisi, gossip e inevitabili difficoltà. Un tema che ha introdotto anche l’ospite Fabio dei Jalisse, arrivato in studio però senza la moglie Alessandra Drusian, una circostanza che non è passata inosservata, ma a cui hanno subito dato risposta.

Un’assenza sul più bello a La Volta Buona

L’attenzione si è concentrata proprio su quel posto vuota accanto a Fabio. Abituati a vederli insieme, come coppia nella vita e nella musica, la presenza del solo Fabio ha acceso domande e curiosità. La risposta è arrivata poco dopo, quando Alessandra Drusian è apparsain un video registrato, mostrando le stampelle e spiegando, con il suo consueto tono diretto, perché non fosse in studio: "Rimango basita Caterina come tu sia riuscita a far venire Fabio lì in studio da te senza di me. Comunque mi hai fatto un regalo enorme. Qua ho pure le mie stampellucce per un po’ di giorni. Oggi mi rilasso". Un messaggio che ha strappato sorrisi agli ospiti in studio.

La richiesta ironica di Alessandra Drusian dei Jalisse a Caterina Balivo

Nel videomessaggio, Alessandra si è mostrata subito molto spiritosa, chiedendo ironicamente a Caterina Balivo di rimandarle il marito a casa il prima possibile, perché in questo momento ha bisogno di lui: "Appena finisce il programma me lo mandi a casa? Mi serve l’infermiere".

Dopo la clip, è stata la stessa Caterina Balivo a chiedere a Fabio cosa fosse successo ad Alessandra, vista la presenza delle stampelle. L’artista ha spiegato che la moglie è stata costretta a sottoporsi a un intervento chirurgico all’anca l’8 gennaio, dopo aver rimandato a lungo: "Lei è è stata operata all’anca l’otto gennaio, una settimana fa circa. Si è portata avanti una problematica per cinque lunghi anni. Veramente una ragazza con un coraggio, una forza tremenda".

Nel corso della chiacchierata a La Volta Buona, Fabio ha spiegato che il problema fisico di Alessandra si è aggravato in seguito alla partecipazione a un programma televisivo particolarmente impegnativo dal punto di vista fisico: "Poi ha fatto un programma televisivo, e per lei è stato abbastanza gravosa la condizione fisica". È emerso poi che si trattava de L’Isola dei Famosi, un’esperienza che, come raccontato in studio, ha rappresentato un serio problema per lei: "L’ha fatto due anni fa e lì è arrivata la mazzata finale". Balivo era visibilmente sorpresa davanti al racconto.

Le parole di Alessandra sui social

A completare il quadro, ci sono anche le parole scritte direttamente da Alessandra Drusian sui social, dove ha spiegato di essersi finalmente fermata per pensare alla propria salute: "Finalmente mi sono decisa e mi sono presa una pausa per pensare alla mia salute. L’8 gennaio ho subito un intervento di protesi all’anca. Ho tenuto duro per 5 anni pensando di poter risolvere con fisioterapie infiltrazioni e antidolorifici, ma alla fine non c’erano altre soluzioni. Ora sono a casa, coccolata dalla mia famiglia, che è la medicina più efficace. Grazie di vero cuore".

