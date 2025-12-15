Ballando con le stelle, tensione nel dietro le quinte, D'Urso punge La Rocca: "Hai l'ex che ti meriti: Wanda Nara" Tra colpi di scena dietro le quinte e tensioni tra protagonisti, l’ultima puntata di Ballando con le stelle rivela delle novità a La volta buona.

Riccardo Greco Web Editor Linkedin Si avvicina all'editoria studiando all'IED come Fashion Editor. Si specializza poi in Comunicazione digitale, Giornalismo e Nuovi media presso La Sapienza, collaborando con alcune testate ed uffici stampa.

CONDIVIDI

L’ultima puntata di Ballando con le stelle ha regalato momenti di grande spettacolo, ma anche grandi novità grazie all’operato dell’inviato de La volta buona. L’atmosfera è stata vivace, tra commenti pungenti e battute tra i protagonisti, mentre in studio Caterina Balivo ha accompagnato il pubblico tra interviste e alcune frecciate dagli ospiti.

Ballando con le stelle: intervengono Guaccero, Fialdini e Mariotto

L’inviato ha raccolto subito i commenti di Guillermo Mariotto, che osservando Rossella Erra sul palco non ha esitato a dire: "Guarda la Erra, ‘o Vesuvio in eruzione: ha distrutto Pompei", commento che ha acceso sorrisi tra chi seguiva le prove. Tra il pubblico, Bianca Guaccero ha raccontato cosa desidera per Natale, rispondendo con sincerità: "Passare le feste con la famiglia, e nuovi progetti, e perché no: un nuovo trofeo, anche se quelli di Ballando pesano tanto", mentre a Francesca Fialdini, sollecitata sulla possibilità di partecipare a Sanremo, ha replicato con leggerezza: "Se vi raggiungo a febbraio? Se viene Pernice vengo anche io!".

Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

La volta buona: l’affondo di Raimondo Todaro a Carolyn Smith

Caterina Balivo ha poi chiesto il punto di vista di Raimondo Todaro sull’attuale edizione di Ballando con le stelle. Le sue parole sono state nette, senza mezze misure: "Quelli che sono già in finale penso se lo meritino, mi dispiace per Paolo Belli. Non mi è piaciuta per niente Carolyn, e può farmi tremila articoli a riguardo, non mi interessa, perché lo difende tanto, e poi gli ha dato il voto più basso di tutta la serata, e io a casa divento pazzo: volevo smontare la televisione. Lui non è da ultimo in classifica, quindi non è il voto più basso, lo difende a spada tratta e poi gli dà 8, e poi a gente che balla 10 secondi e gli dà 9. Sono andato a rivedere il valzer porn di Rosa Chemical, lo ha fatto ballare 9 secondi su un minuto e mezzo, e allora io da tecnico come lei non gli posso dare 9".

La frecciata di Barbara D’Urso

Il servizio dell’inviato ha poi rimandato alle scene di Ballando Segreto e le prove di Barbara D’Urso e Pasquale La Rocca sono emersi momenti di tensione trasformati in battute, mentre si rinfacciavano scherzosamente le capacità dei precedenti compagni di ballo. Barbara D’Urso ha commentato senza filtri: "Eh lo so, ognuno ha gli ex che si merita, lui Wanda, io Raffaele Paganini, quindi…", confermando che anche dietro le quinte della competizione non manchino tensioni e risate.

Potrebbe interessarti anche