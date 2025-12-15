Ballando con le stelle, tensione nel dietro le quinte, D'Urso punge La Rocca: "Hai l'ex che ti meriti: Wanda Nara"
Tra colpi di scena dietro le quinte e tensioni tra protagonisti, l’ultima puntata di Ballando con le stelle rivela delle novità a La volta buona.
L’ultima puntata di Ballando con le stelle ha regalato momenti di grande spettacolo, ma anche grandi novità grazie all’operato dell’inviato de La volta buona. L’atmosfera è stata vivace, tra commenti pungenti e battute tra i protagonisti, mentre in studio Caterina Balivo ha accompagnato il pubblico tra interviste e alcune frecciate dagli ospiti.
Ballando con le stelle: intervengono Guaccero, Fialdini e Mariotto
L’inviato ha raccolto subito i commenti di Guillermo Mariotto, che osservando Rossella Erra sul palco non ha esitato a dire: "Guarda la Erra, ‘o Vesuvio in eruzione: ha distrutto Pompei", commento che ha acceso sorrisi tra chi seguiva le prove. Tra il pubblico, Bianca Guaccero ha raccontato cosa desidera per Natale, rispondendo con sincerità: "Passare le feste con la famiglia, e nuovi progetti, e perché no: un nuovo trofeo, anche se quelli di Ballando pesano tanto", mentre a Francesca Fialdini, sollecitata sulla possibilità di partecipare a Sanremo, ha replicato con leggerezza: "Se vi raggiungo a febbraio? Se viene Pernice vengo anche io!".
La volta buona: l’affondo di Raimondo Todaro a Carolyn Smith
Caterina Balivo ha poi chiesto il punto di vista di Raimondo Todaro sull’attuale edizione di Ballando con le stelle. Le sue parole sono state nette, senza mezze misure: "Quelli che sono già in finale penso se lo meritino, mi dispiace per Paolo Belli. Non mi è piaciuta per niente Carolyn, e può farmi tremila articoli a riguardo, non mi interessa, perché lo difende tanto, e poi gli ha dato il voto più basso di tutta la serata, e io a casa divento pazzo: volevo smontare la televisione. Lui non è da ultimo in classifica, quindi non è il voto più basso, lo difende a spada tratta e poi gli dà 8, e poi a gente che balla 10 secondi e gli dà 9. Sono andato a rivedere il valzer porn di Rosa Chemical, lo ha fatto ballare 9 secondi su un minuto e mezzo, e allora io da tecnico come lei non gli posso dare 9".
La frecciata di Barbara D’Urso
Il servizio dell’inviato ha poi rimandato alle scene di Ballando Segreto e le prove di Barbara D’Urso e Pasquale La Rocca sono emersi momenti di tensione trasformati in battute, mentre si rinfacciavano scherzosamente le capacità dei precedenti compagni di ballo. Barbara D’Urso ha commentato senza filtri: "Eh lo so, ognuno ha gli ex che si merita, lui Wanda, io Raffaele Paganini, quindi…", confermando che anche dietro le quinte della competizione non manchino tensioni e risate.
