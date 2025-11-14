Valeria Fabrizi spiazza a La volta Buona: "Bevo due bottiglie di vino al giorno", Pino Insegno esagera: "Non sta bene" Una puntata all’insegna dell’ironia con Valeria Fabrizi e Pino Insegno, che tra un lapsus divertente e un curioso paragone fanno ridere la Balivo e lo studio.

La puntata di oggi di La volta buona ha regalato uno di quei momenti che restano impressi per la spontaneità e la simpatia dei protagonisti. Tra gli ospiti di Caterina Balivo c’erano anche Valeria Fabrizi e Pino Insegno, legati da una lunga amicizia e da una sintonia evidente, che davanti alle telecamere si è trasformata in un botta e risposta tutto da ridere.

La volta buona: le battute di Pino Insegno con Caterina Balivo

La puntata era dedicata alla longevità e alla salute, e la Balivo ha voluto chiedere alla Fabrizi, che ha compiuto 89 anni, il segreto della sua energia. Dopo aver mostrato due filmati con la Fabrizi, uno dei tempi del marito Tata Giacobetti e uno tratto da una scena di lei a Che Dio ci aiuti, la conduttrice ha commentato: "Volevo sottolineare una cosa, che tra i due filmati, perché l’avete vista prima con suo marito, con Tata Giacobbetti, e poi con Stefano e Martino, sono passati 60 anni, e questi 60 anni per Valeria sono volati proprio come quei passi di danza che ti abbiamo visto fare con Stefano! A 89 anni vuole dirci come fa? Cosa fa?". Accanto a lei, Pino Insegno non ha resistito alla battuta: "C’è una farmacia vicino a casa sua fortissima, non lo sai, ma lei si fa, mi chiama a me e mi chiede ‘Pino mi prendi quelle pasticche?’". La Balivo ha riso e ha provato a riportare la conversazione su un terreno più serio chiedendo: "A tavola, a parte le pasticche, cosa mangia e cosa beve?".

La gaffe di Valeria Fabrizi in diretta

Valeria Fabrizi, con la sua schiettezza, ha iniziato a raccontare la sua routine quotidiana: "Io la mattina faccio la colazione normale, il mio tè al limone, prima un pochino di acqua calda con il limone, poi dopo bevo il mio tè con 3-4 biscotti, una fetta biscottata con il miele o con la marmellata e basta. A pranzo? Prendo la pillola della pressione". La conduttrice ha insistito, curiosa: "E poi? A pranzo? Acqua liscia, acqua frizzante? Vino?". È a quel punto che l’attrice, forse tradita dall’abitudine, ha risposto con un lapsus imperdibile: "Apro la mia bottiglia di vino anche se sono sola. Io bevo due bottiglie di vino a pranzo". L’intero studio è esploso in una risata, mentre la Fabrizi, consapevole della gaffe, ha subito precisato: "No, no, non bottiglie, due bicchieri". Un piccolo momento di televisione genuina che ha conquistato il pubblico, anche per il modo in cui lei stessa ha saputo riderne per prima.

Il paragone con Sean Connery

Pino Insegno ha colto al volo l’occasione per continuare il discorso, rivelando alla Balivo: "Sì sì, due bottiglie. Anche perché Valeria sai cosa mi ha detto quando mi ha chiamato una volta? Ha detto che assomiglio a Sean Connery! Ma lei è proprio convinta, e convince pure sua figlia Giorgia". La regia ha allora proiettato un’immagine del celebre attore scozzese, e la Fabrizi, divertita, ha voluto dimostrare il motivo del paragone: "Apri l’occhio bene Pino, guarda il pubblico. Non è vero? È Sean Connery!". La risposta di Insegno ha chiuso la scena in un clima di leggerezza totale: "Ma non sta bene. Che Dio ci aiuti 8 ci serve qui, santa miseria, no no". Tra battute, ricordi e risate, quella tra Valeria Fabrizi e Pino Insegno è stata una parentesi di spontaneità ed evidente complicità ed amicizia.

