A La volta buona si è aperto il dibattito sulla polemica che ha investito Romina Power nelle ultime ore, per alcune frasi pronunciate in un’intervista che hanno colpito nel segno una canzone che per decenni ha accompagnato intere generazioni. In collegamento con lo studio, l’autore Popi Minellono ha detto la sua, arrivando però a indispettire la padrona di casa.

Le recenti dichiarazioni di Romina Power su Felicità

Tutto parte da un’intervista rilasciata da Romina Power a Today, nella quale l’artista ha parlato apertamente del suo rapporto con il celebre brano Felicità, spiazzando molti: "La musica che faccio con Al Bano non è il genere che io ascolto e che amo. Amo il mio pubblico, quando inizia Felicità ai concerti tutti impazziscono, ma non la volevo neanche incidere, la trovavo banale. Oggi non l’ascolto certo quando sta a casa, ma ai concerti l’elettricità che arriva dal pubblico ti fa piacere". Un passaggio che ha immediatamente acceso le polemiche, perché mette in discussione non solo una canzone iconica, ma anche il legame emotivo che quella musica ha creato con il pubblico.

La replica durissima di Popi Minellono a La volta buona

La risposta più netta è arrivata proprio nello studio de La volta buona, dove Popi Minellono, autore del testo, ha espresso tutto il suo disappunto. Le sue parole non hanno lasciato spazio a interpretazioni: "Io penso che abbia fatto un clamoroso autogol ha tradito il suo pubblico. Io sono abituato a farmi dare dell’autore banale perché anche quando ho scritto L’Italiano con Toto Cutugno, il giorno dopo tutti i giornali hanno detto che era un testo banale, qualunquista e pieno di luoghi comuni". Minellono ha poi affondato il colpo, entrando nel merito del successo e delle conseguenze concrete di Felicità: "Io comunque trovo che Romina abbia sbagliato perché ha sputato nel piatto in cui ha mangiato, Felicità le ha dato delle soddisfazioni e dei guadagni inimmaginabili per almeno 40 quarant’anni, quindi almeno un senso di rispetto per il suo pubblico lo doveva avere. E poi calcolate che solo l’anno scorso sul web Felicità ha avuto 3 miliardi di visualizzazioni."

Le reazioni in studio e l’intervento di Caterina Balivo su Loredana Lecciso

Dopo l’attacco di Minellono, anche Vladimir Luxuria ha preso posizione, sottolineando: "Ha mancato di rispetto anche ad Al Bano!". Ma il momento di maggiore tensione è arrivato subito dopo, con un botta e risposta tra Caterina Balivo e lo stesso Minellono. La conduttrice de La volta buona ha dichiarato apertamente di essere da sempre fan di Romina Power, affermazione che ha portato Minellono a replicare che essere fan dell’artista non significa andare contro Loredana Lecciso. Una frase che ha fatto indispettire visibilmente Balivo, che alzandosi dal divanetto ha risposto con fermezza guardando in camera: "Qui no! Io non posso parlare per le fan di Romina perché io non posso parlare a nome di nessuno se non di me stessa, questo non vuole dire che non mi piace la compagna degli ultimi vent’anni di Al Bano, anzi, ospito sempre la figlia e parliamo sempre di lei. E l’hai tirata in mezzo come se noi l’attaccassimo, questo non mi piace però eh", ha detto la conduttrice prima di alleggerire il clima cambiando discorso.

