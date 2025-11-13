Trova nel Magazine
Eva Grimaldi, il suo dramma a La Volta Buona: "Sono stata un anno senza seno, ho rischiato la vita"

Un racconto intenso e sincero quello di Eva Grimaldi, che a La Volta Buona ha scelto di parlare del difficile, ma anche di fare qualche domanda scomoda.

Riccardo Greco

Riccardo Greco

Web Editor

Si avvicina all'editoria studiando all'IED come Fashion Editor. Si specializza poi in Comunicazione digitale, Giornalismo e Nuovi media presso La Sapienza, collaborando con alcune testate ed uffici stampa.

Un racconto toccante e pieno di verità quello di Eva Grimaldi, che a La Volta Buona ha scelto di condividere una parte dolorosa e finora poco conosciuta della sua vita. L’attrice, ospite di Caterina Balivo, ha ripercorso con lucidità e forza il difficile percorso medico legato agli interventi chirurgici al seno, un cammino segnato da errori, sofferenze e una lunga attesa prima di poter tornare a sentirsi sé stessa.

Il dolore di Eva Grimaldi e la confessione a La Volta Buona

Durante la diretta, Eva Grimaldi ha raccontato: "Ho rischiato la vita a causa di una grave infezione dovuta a una protesi al seno. È stato un periodo durissimo, in cui non solo il mio corpo ma anche la mia anima si sono ammalati". Caterina Balivo, accanto a lei, ha sottolineato: "È stata operata da un chirurgo molto famoso", evidenziando come la gestione del caso non sia stata semplice. L’attrice ha poi proseguito: "Sono stata in sala operatoria due volte nella stessa giornata. Dopo mesi con il drenaggio, ho deciso di rivolgermi a un chirurgo competente e finalmente il problema è stato risolto".

A causa di quell’infezione Eva Grimaldi è rimasta un anno senza seno. Un’esperienza difficile, che lei stessa ha raccontato con grande lucidità, ricordando il dolore fisico e la paura vissuta in quei mesi prima della guarigione. La Grimaldi, ancora una volta, ha dimostrato che dietro la sua immagine di attrice e personaggio televisivo, c’è una persona capace di mettersi a nudo e raccontarsi senza filtri, ottenendo infatti un grande applauso dal pubblico, che ha apprezzato l sua onestà.

Il momento di leggerezza e la domanda indiscreta a Rosa Chemical

Dopo l’intensa testimonianza, la puntata ha avuto anche un momento di leggerezza, ma non senza imbarazzi. Eva Grimaldi ha infatti voluto rivolgere una curiosa domanda agli ospiti in collegamento da Ballando con le Stelle, Rosa Chemical e la sua ballerina, presenti per omaggiare Peppe Vessicchio. Con il suo solito tono diretto: "Vorrei fare una domanda indiscreta", l’attrice ha chiesto: "Mostrate grande affiatamento, oltre ad una grande amicizia c’è qualcosa di più?". Il cantante, con un sorriso, ha replicato imbarazzato: "Siamo grandi amici", evitando però di entrare nei dettagli. Un momento che ha spiazzato la Balivo, che con garbo ma fermezza, mentre la Grimaldi insisteva dicendo: "Eh, però non hanno risposto alla mia domanda!", è intervenuta per riportare l’attenzione sul tema della puntata: "Eva, questa domanda non c’entra nulla. E poi loro non vogliano scendere nei dettagli".

Programmi

Chi siamo Note Legali Privacy Cookie Policy Preferenze sui cookie Aiuto

