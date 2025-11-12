Enzo Iacchetti sorprende Balivo a La volta Buona: "Su Sanremo non ci spero, ma l'anno prossimo vado a Tale e Quale" A La volta buona il conduttore di Striscia la Notizia si racconta senza filtri e svela alcuni scoop, strizzando l'occhio a Carlo Conti.

Enzo Iacchetti è tornato a parlare di sé in una lunga e intensa intervista nel salotto di La volta buona, ospite di Caterina Balivo. Con tono sincero e ironico, il conduttore ha ripercorso le tappe più importanti della sua carriera e della sua vita, tra ricordi personali e nuove prospettive televisive. Nel corso della chiacchierata, non sono mancate riflessioni sulla musica, sul Festival di Sanremo e un inatteso annuncio che ha catturato l’attenzione di tutti in studio.

Il passato difficile e il sogno di cantare di Iacchetti a La volta Buona

Nel dialogo con la Balivo, Iacchetti ha raccontato il suo amore di sempre per la musica e per la scrittura, una passione nata da ragazzo ma mai del tutto sostenuta in famiglia. Ha ricordato con un pizzico di malinconia il rapporto complicato con il padre, che non approvava la sua scelta di inseguire un futuro artistico: un dettaglio che ha commosso e al tempo stesso mostrato un lato più intimo di un personaggio solitamente associato alla leggerezza e alla comicità. Tra un ricordo e l’altro, il discorso è scivolato naturalmente su Sanremo, un palco che Iacchetti ha spesso sognato ma sul quale non è mai riuscito a salire da concorrente. La Balivo ha voluto provocarlo, ricordando le sue passate "candidature mancate" e le parole di Carlo Conti, che di recente aveva mostrato una certa apertura nei suoi confronti.

Il supporto di Caterina Balivo e il capitolo chiuso con Sanremo

A quel punto, Iacchetti ha risposto senza esitazioni: "No, no. Basta. Carlo è stato gentilissimo, ma è stato costretto da Mara, no? È stato costretto da Mara a dire ‘Devi dire a Iacchetti di provarci ancora una volta che lui magari dà un orecchio di riguardo’. In realtà non è più tempo che io vada a Sanremo", ha detto con un sorriso, lasciando intendere che quella fase della sua carriera ormai è chiusa. Una risposta che sembrava mettere fine a ogni illusione festivaliera, ma che ha presto preso una piega del tutto diversa, trasformandosi in un vero scoop.

Enzo Iacchetti pronto a partecipare a Tale e Quale Show

Con la sua inconfondibile ironia, il conduttore ha spiazzato tutti annunciando un possibile approdo a Tale e quale show: "Sono cinque anni che lui mi corteggia per fare Tale e quale e per fare le imitazioni dei cantautori, siccome io sono appassionato e so fare anche bene le imitazioni dei cantautori, e anche quest’anno mi aveva chiamato, poi ero indeciso se aspettare di fare le mie cose a Mediaset oppure no, quindi gli ho detto ‘no, dai, vediamo l’anno prossimo’. Conti mi rispose: ‘Eh no, però dai, è il terzo anno che te lo chiedo’", ha raccontato. Poi la battuta finale ha confermato tutto: "Quindi Sanremo no, ma Carlino, se c’è un buon cachet vengo l’anno prossimo a Tale e quale!". Le parole del conduttore hanno subito acceso la curiosità del pubblico e dei fan, che da tempo sperano di rivederlo in una veste diversa.

