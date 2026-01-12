Giancarlo Magalli, la verità scomoda dell'ex moglie in diretta su Rai 1: "Era un po' padre padrone, non è mai cresciuto" Tra le rivelazione della ex moglie di Giancarlo Magalli, alle precisazioni di Lucreza Lando sulla sua relazione con Lorenzo Tani, ecco cosa è emerso a La Volta Buona.

La puntata di La volta buona di oggi 12 gennaio 2026 si è concentrata sul tema dei "Segreti di famiglia". In studio, nello stesso momento, si sono ritrovati Giancarlo Magalli, la sua ex moglie Valeria Donati e la loro figlia Michela, mentre più avanti è arrivato anche il momento di Lucrezia Lando, chiamata per chiarire alcune dichiarazioni finite al centro di titoli di alcuni giornali.

La volta buona: le rivelazioni di Valeria Donati su Giancarlo Magalli

Valeria Donati entra in studio annunciata dall’ex marito, ed è subito evidente come il loro rapporto sia rimasto sereno, complice, probabilmente persino giocoso. Si punzecchiano, sorridono, e anche Caterina Balivo partecipa con affetto a questo clima. Michela, che conosce bene i genitori , prova fin da subito a mettere un paletto, cioè meglio non parlare del divorzio. Ma la domanda arriva comunque, inevitabile: "Perché vi siete lasciati?".

Valeria Donati decide di rispondere, senza giri troppo larghi, con leggerezza ma parlando di un argomento serio: "Giancarlo non è mai cresciuto, nostra figlia sì ma lui è rimasto uguale, capriccioso e bambino come prima". I due sono stati sposati per vent’anni, un arco di tempo lungo, importante, ma a dispetto delle teorie di molto, sembra non siano stati i diciotto anni di differenza a pesare, chiarisce lei, ma qualcosa di più sottile e importante. Nonostante i tentativi di Michela di fermare il racconto, Valeria rivela: "Lui cercava un pochino di tarparmi le ali, io volevo andare in farmacia a lavorare, il mio lavoro e lui mi diceva ‘devi stare a casa’ e io volevo andare a fare il mio lavoro, volevo la mia farmacia ma lui era un po’ padre padrone".

Il giorno del divorzio e un regalo simbolico

Valeria ricorda però anche i momenti felici e di sostegno reciproco, come paradossalmente il giorno del divorzio, descritto come sorprendentemente tranquillo. Il giudice stesso non riusciva a capire perché volessero separarsi, come rivela lei stessa: "Era tutto tranquillo quel giorno, siamo andati a cena fuori, mi ha fatto un regalo di divorzio, non un gioiello ma una penna alla quale tenevo molto e che avevo perso, una bella penna e lui me l’ha regalata".

Il chiarimento di Lucrezia Lando da Caterina Balivo

Nella stessa puntata trova spazio anche l’intervento di Lucrezia Lando, accolta in studio dopo un video che celebra la sua relazione nata a Ballando con le Stelle. Alla domanda sul tempo trascorso, risponde con precisione: "Eh, sono due… dal 16 ottobre 2023". Poi arriva un tema più delicato. Caterina Balivo cita un articolo che parlava di difficoltà e di fecondazione assistita, per l’invitata e il compagno Lorenzo Tano, dandole la possibilità di fare chiarezza. Lucrezia non si sottrae: "Allora, sì, voglio intanto chiarire. Prima di tutto, come tutte le famiglie che si devono allargare, bisogna avere stabilità economica, detto questo io ho detto che così come tante amici e coppie, insomma coppie che conosco che hanno avuto questi problemi e hanno trovato la loro felicità, se magari dovesse succedere a me, perché no, non avrei problemi a rivolgermi a professionisti come ginecologi per la procreazione assistita.". Balivo prova a supportarla: "No, infatti non vedo la notizia". Lucrezia Lando ribatte: "È un tabù, capito? Purtroppo anche per i giovani soprattutto, secondo me". "Un tabù qui in Italia oppure un tabù in Ungheria? Ma questo è successo in Italia, eh?" Chiede Balivo, dato che era parlato prima del fatto che lei vivesse con la famiglia tano proprio in Ungheria". Sì, questo è in Italia. Purtroppo i titoloni attirano sempre molto di più rispetto poi a quello che una persona racconta", conclude Lucrezia.

