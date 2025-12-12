Vittorio Cecchi Gori e le 'corna' a Rita Rusic, la replica alle accuse: "È caduto tutto in prescrizione" Un confronto senza filtri riporta a galla a La volta buona ricordi, verità e battute taglienti sul passato amoroso e lavorativo del produttore.

Nella puntata odierna di La volta buona, il tema della longevità ha offerto l’occasione perfetta per aprire una parentesi personale e intensa con Vittorio Cecchi Gori, collegato con lo studio. Dopo un breve scambio sul cibo e sulle abitudini quotidiane, è stata Caterina Balivo ad avviare una conversazione che ha toccato sentimenti, vecchie storie d’amore e perfino qualche conto rimasto in sospeso.

La volta buona: il ricordo del matrimonio di Vittorio con Rita Rusic (12 dicembre)

Dopo qualche battuta Balivo ha sottolineato: "Anche a livello d’amore ha sempre fatto molto parlare, c’è stato un matrimonio molto lungo, con Rita Rusic", invitando Cecchi Gori a rivedere quel passato che spesso torna nelle cronache. Vittorio, con la sua solita ironia, ha ribattuto: "Ci stavo ripensando l’altro giorno, dicevano sempre che sono un tombeur de femme, ma tutti i film che ho fatto in tutto il mondo, chi li ha fatti se io andavo dietro alle ragazze?".

Il clima si è fatto ancora più interessante quando Balivo ha mostrato un video di Rita Rusic in cui lei, rispondendo a una domanda su possibili tradimenti ricevuti affermando: "Io penso che tutti sono stati traditi". Una frase che ha portato Cecchi Gori a replicare immediatamente: "Sì sì ho capito, ma ormai quello che è successo è successo, non si può tornare indietro. Comunque stiamo tutti bene, Rita è sempre bellissima, che è la ragione prima per cui l’ho sposata. E quindi va bene così".

La dichiarazione sul tradimento e la risposta di Vittorio Cecchi Gori

A quel punto Balivo ha ricordato un’ulteriore dichiarazione della Rusic: "Perché lei al Corriere ha fatto una dichiarazione molto forte, io adesso te la leggo, magari tu l’avrai già vista. Ha detto che tu l’hai tradita, una volta immagino, più di una, non lo so, non mi interessa, ma chetu l’hai tradita quando lei era incinta. Cosa vuoi dire in tua difesa?". La risposta di Vittorio non ha evitato il tema, ma lo ha affrontato con leggerezza: "Guarda, ormai sono passati troppi anni, c’è la prescrizione, c’è la prescrizione anche sui tradimenti". Una battuta che ha stemperato la tensione.

Il giudizio di Rita Rusic a Belve e la replica di Cecchi Gori

Un’altra clip mostrata in studio, questa volta dall’intervista della Rusic a Belve, riportava una sua frase precisa: "Però era comunque un uomo che viveva ancora con i genitori, a 39 anni.". Cecchi Gori ha accolto la dichiarazione senza scomporsi: "Ho avuto dei genitori meravigliosi, sia mio padre sia mia madre. Sono stato fortunato. Il mio pregio è quello di averlo capito fin da piccolo. Non tutti i figli capiscono i genitori. Forse il mio difetto è quello di essere rimasto figlio".

L’intervento sulla Fiorentina e il momento con Magalli

In studio, Magalli ha provato a virare sul calcio: "Io gli farei una domanda di calcio, ma non so se…", trovando però un Vittorio deciso: "No, no, non voglio parlare di calcio, ho visto un servizio a TG1, è un bruttissimo periodo per la Fiorentina. Salvare la situazione? Potrei farlo soltanto io, come Presidente onorario, con una cordata fiorentina lo potrei anche fare. Vedi? Ho riacceso una fiamma. Speriamo che quelli che ci sono riescano a fare qualcosa, perché fino adesso è stato sbagliato tutto".

