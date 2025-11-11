La volta buona, volano parolacce tra Caterina Balivo e Barbareschi: "Che idiozia", poi arriva la dichiarazione d'amore Un semplice discorso in studio si trasforma in un vero e proprio scontro sul rapporto tra genitori e figli, Balivo taglia corto, ma Barbareschi ma una rivelazione imprevista.

Nella puntata odierna di La volta buona, dedicata ai rapporti familiari, si è passati in pochi minuti dal confronto acceso al momento di tenerezza. Caterina Balivo e Luca Barbareschi si sono scontrati in diretta su un tema delicato come quello del ruolo dei genitori, e tra un botta e risposta e l’altro non sono mancati toni accesi, interruzioni e parole forti. A chiudere la scena, poi, una dichiarazione d’amore che nessuno si aspettava.

Lo scontro in diretta tra Caterina Balivo e Luca Barbareschi

Dopo aver trasmesso un servizio sulle parole di Achille Costacurta, Martina Colombari e Paolo Villaggio, la Balivo ha voluto sentire il parere di Luca Barbareschi. "Non so se c’è ancora Luca Barbareschi, se ha sentito cosa ha detto Paolo Villaggio nel servizio, lui è stato molto onesto con se stesso, cioè ha detto i genitori ci devono essere, l’umanità va messa al primo posto. Ora volevo sentire proprio un padre adulto come te, tu sei padre di sei figli", ha detto la conduttrice. L’attore ha risposto senza esitazioni: "Io ho conosciuto il figlio di Billy e di Martina, eravamo a Filicudi questa estate, e lui si è fatto anche male, hanno chiamato l’ambulanza perché era agitatissimo. È ovvio che tutte le cose che lui faceva fossero una richiesta di amore, una richiesta di attenzione, perché è giusto che i genitori le diano, ma è anche giusto che lui che è grande si assuma le sue responsabilità, perché è un adulto, e ognuno è artefice della propria vita […] è sempre colpa della mamma, della zia, del prete che ti ha abusato…". Balivo ha subito replicato: "No. Scusami Luca, devo dire una cosa però Luca, noi figli non abbiamo chiesto a voi dei genitori di metterci al mondo. Ma lo dico anche da madre".

A quel punto Barbareschi ha alzato i toni: "Stron***e! Ma che cosa vuol dire questa roba qua? Ma è la natura, tutti fanno i figli, ma questa è un’idiozia, nessuno chiede, ma cosa dici? La natura fa sì che un uomo e una donna facciano dei figli e questa è parte della natura, poi la natura fa sì che ci sia libero arbitrio, il libero arbitrio fa sì che quando tu sei adulto voti, lavori e scegli". La conduttrice non si è tirata indietro: "Il libero arbitrio ci deve essere per diventare un adulto, ma adulto mi ci fanno diventare mio padre e mia madre. Cioè scusami Luca, quando tu dici che è un grande privilegio stare accanto a un genitore sensibile, ad una persona illuminata, una persona geniale, ho capito cosa intendi, ma magari in quel momento vorrei avere soltanto un padre medio, un uomo medio, che però mi faccia da padre".

Barbareschi ha ribattuto: "E ti è andata così. Viva i genitori dittatori, viva i genitori egoisti, viva i genitori che si assumono le responsabilità delle proprie azioni. Ci sono ragazzi che a 16 anni stanno sui social col ditino a scrollare, a guardarsi i po***o. Chi gliel’ha dato il telefono in mano?". "Un genitore!", ha risposto la Balivo. "No, gliel’ha dato l’industria, l’industria che sta fot***do tutto", ha insistito lui. Quando la discussione si è fatta più tesa, la conduttrice ha provato a chiudere: "Luca, diventa una cosa tra me e te, e non è carino". Ma Barbareschi non si è fermato: "Ma tu ti rendi conto che la scuola non può più fare nulla, ci sono genitori che picchiano per difendere questi cogl***i di bambini di sette anni che vanno in giro col telefonino. Caterina… Ma come fa un maestro a operare? Io quando andavo a scuola, se mi permettevo di lamentarmi con mio padre, prendevo due ceffoni. Evviva Dio".

La volta buona, la dichiarazione inaspettata di Barbareschi a Serena Grandi

Dopo il botta e risposta, Barbareschi ha annunciato di dover lasciare il collegamento: "Caterina, Caterina io devo tornare sul set". Ma prima di salutare, il tono è cambiato completamente. Serena Grandi, presente in studio, gli ha rivolto una battuta scherzosa: "Io però vorrei un bacio".

Luca ha colto la palla al balzo: "Fermi, voglio dire una cosa a Serena, perché Serena ha fatto un libro, scrive e parla e parla sempre molto carinamente di me, e con molta delicatezza di noi due. Io mi ero innamorato di Serena e credo abbiamo avuto un flirt, sbaglio Serena?". "Non l’abbiamo potuto avere per bene", ha risposto lei con un sorriso. "Però io ero innamoratissimo. Voglio dire una cosa: Serena è la persona più dolce, più affettuosa, più sensibile che ho conosciuto e ti voglio un bene infinito. Abbiamo fatto un film insieme, Teresa", ha continuato lui.

Balivo, sorpresa, ha esclamato: "Ma questo è uno scoop! E perché non avete concluso?". Serena, divertita: "Perché c’era sempre mio marito dietro". E Barbareschi ha chiuso con ironia: "Ci baciavamo per copione, quale scusa migliore di baciarsi per davvero con la scusa che era finto?". "Vabbe’, avrete ancora tempo, lui è single, lei è single", ha commentato la Balivo, strappando un sorriso a tutti in studio. Poi più darti Serena ha rivelato: "Il flirt in realtà c’è stato, si perché mio marito in realtà nella roulotte non c’era, abbiamo fatto petting". Insomma, una puntata che, tra scontro e confessioni, ha animato sicuramente lo studio di Rai 1.

