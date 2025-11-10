La volta buona, Raimondo Todaro attacca Caroline Smith e Morgan con la parrucca. Cosa è successo La puntata del pomeriggio Rai si trasforma in un mix di tensione e leggerezza, tra le osservazioni taglienti del maestro di ballo e l’autoironia di Morgan con la Balivo.

Nella puntata di stasera de La Volta Buona si è respirata un’aria vivace fin dall’inizio. Il clima si è acceso durante il dibattito sui voti e le esibizioni di Ballando con le Stelle, quando il confronto in studio ha preso una piega più accesa del previsto. Presenti Rossella Erra, Sara Di Vaira, Pasquale La Rocca, Chiquito, Beppe Convertini, Giovanni Ciacci e Raimondo Todaro, ognuno pronto a dire la sua su quello che accade nella pista più discussa della TV.

Le accuse di Raimondo Todaro a Carolyn Smith e Ballando con le stelle

Il primo a smuovere le acque è stato Giovanni Ciacci, che ha commentato senza troppi giri di parole: "I giudici, a parte Carolyn Smith, sono più opinionisti che giurati, perché la giuria deve essere professionale". A quel punto, la reazione di Raimondo Todaro non si è fatta attendere: un semplice ma eloquente "Bah" accompagnato da un cenno di dissenso con la testa. Un gesto che ha subito attirato l’attenzione di Caterina Balivo e del pubblico.

Quando la conduttrice ha chiesto più tardi a Todaro di chiarire la sua posizione, il maestro non si è trattenuto. "Io prima ti ho detto che non mi è piaciuta Carolyn, perché non può essere lei che si fa influenzare negativamente dagli altri ma deve essere lei a influenzarli positivamente", ha detto con tono fermo. Poi ha aggiunto: "Lei ha dato 9 a Fabrizio, così come a Nancy Brilli che ha fatto tutto il ballo fuoricampo, compreso il maestro. Una giudice tecnica una cosa del genere non dovrebbe farla, non esiste proprio". Le parole di Todaro hanno sorpreso molti, considerando il rispetto che di solito circonda la figura della Smith. Balivo ha provato a riportare equilibrio osservando: "Beh però se viene a mancare anche Carolyn Smith, nell’immaginario collettivo è un problema", ma Todaro non ha cambiato idea, ribadendo la necessità di una valutazione più tecnica e coerente da parte della giuria.

Morgan si confida a La Volta Buona, tra ricordi e battute sulla parrucca

La puntata ha poi cambiato tono con l’ingresso di Morgan, protagonista dell’ultima parte del programma. Invitato da Caterina Balivo per un’intervista che lei stessa ha definito: "Non alla poltrona ma al pianoforte", l’artista ha raccontato aspetti più intimi della sua vita, parlando del padre, della musica e degli inizi della sua carriera. Dopo la messa in onda di un servizio dedicato alla sua storia, Morgan ha commentato sorridendo: "Un bel servizio, mi sono rivisto quando ero bello, quando avevo la voce…". La conduttrice ha colto l’occasione per ironizzare: "E quando non avevi ancora la parrucca!", scatenando le risate in studio. Morgan ha replicato con prontezza: "Sì, non ancora, perché non c’era bisogno. Adesso mi piace molto indossare questo tipo di parrucche. Ho chiesto al parrucchiere: ‘Mi fai una parrucca alla Morgan?’ e me l’ha fatta subito!".

