Trova nel Magazine
Libero Magazine

Spettacoli

Gossip

Speciali

Programmi

Film

Serie TV

Andrea Delogu, l'amore di Nikita Perotti grazie a Ballando: "Ho vinto quando l'ho incontrata"

Delle parole intense da parte del ballerino a La volta buona: un affetto che emerge senza spiegazioni, mostrando un rapporto cresciuto nel tempo.

Riccardo Greco

Riccardo Greco

Web Editor

Si avvicina all'editoria studiando all'IED come Fashion Editor. Si specializza poi in Comunicazione digitale, Giornalismo e Nuovi media presso La Sapienza, collaborando con alcune testate ed uffici stampa.

Nello studio di La volta buona oggi abbiamo avuto molti ospiti del mondo di Ballando, tra questi, qualcuno ha fatto emergere la profondità di un legame che va oltre ciò che si vede sul palco di Ballando con le stelle 2025. Parliamo di Nikita Perotti, ballerino che ha parlato con una sincerità di come il rapporto con la sua allieva Andrea Delogu sia evoluto nel corso del tempo.

La volta buona: le parole di affetto di Nikita Perotti per Andrea Delogu

Durante la puntata, il maestro ha raccontato quanto sia stato importante per lui esserci nei giorni più difficili vissuti da Andrea, dicendo: "l’ho fatto perché ci tengo tantissimo ad Andrea, anzi mi ritengo io fortunato ad averla incontrata perché lei mi sta insegnando tanto, tantissimo e mi sentivo in dovere di stare con lei". Parole che sono arrivate dopo la visione di un video intenso, dedicato alla storia di Andrea e alle prove che ha dovuto affrontare.

Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsApp

Entra nel canale WhatsApp

Il volto emozionato di Nikita diceva già tutto. raccontando di un rapporto autentico, nato in un periodo complicato per lei e diventato un punto fermo anche per lui. Lo ha ribadito con una frase che ha lasciato il pubblico in silenzio: "Anche perché io avevo bisogno di stare con lei, per me è una persona fantastica, bellissima, magnifica e farò di tutto e per sempre per farle tornare il sorriso, in qualsiasi momento".

Ballando con le Stelle: il legame nato tra il ballerino e la conduttrice

La scomparsa del fratello Evan ha segnato profondamente Andrea e in quel periodo Nikita è rimasto accanto a lei senza allontanarsi mai. Era presente ai momenti più duri e poi nel ritorno alla normalità, quando serviva ritrovare un ritmo nuovo. Si è rivelato una presenza importante. Andrea aveva spiegato in passato che Nikita è: "Entrato nel cerchio strettissimo delle mie persone".

La vera vittoria per Nikita Perotti

Quando in studio si è parlato della gara, Nikita ha risposto tranquillo, ma senza nascondere l’ambizione che ha sempre avuto. Ha detto: "Io sono uno sportivo, certo che penso sempre di arrivare alla vetta". Ma poi ha aggiunto un pensiero che ha cambiato completamente il senso del discorso, un pensiero che ha fatto capire a tutti quale fosse davvero il punto: "Per tutto quello che sta facendo Andrea, per l’impegno che ci sta mettendo, per quello che ha passato, secondo me se lo merita tantissimo, perché io alla fine ho già vinto già dal primo giorno in cui l’ho incontrata".

Potrebbe interessarti anche

Andrea Delogu - Ballando con le Stelle 20

Andrea Delogu riappare a Ballando con le Stelle dopo il lutto: il gesto di Nikita Perotti e la possibile beffa

La conduttrice è pronta a tornare nello show di Milly Carlucci al fianco di Nikita P...
Andrea Delogu

Andrea Delogu salta Ballando con le stelle, il gesto di Nikita Perotti commuove tutti

La conduttrice probabilmente salterà la puntata di Ballando con le stelle di stasera...
Andrea Delogu e Nikita Perotti

Ballando con le stelle, "Andrea Delogu e Nikita Perotti fanno coppia": arriva il commento della conduttrice

Tra passi di danza e sorrisi ironici, la conduttrice risponde alle voci di un flirt ...
Andrea Delogu torna a Ballando con le Stelle? Lo spareggio a tre che decide tutto

Andrea Delogu torna a Ballando con le Stelle? Lo spareggio a tre che decide tutto

Andrea Delogu tornerà in pista con lo spareggio a tre con Filippo Magnini e Marcella...
Anticipazioni Ballando con le stelle puntata 15 novembre 2025

Ballando con le Stelle, Pernice rischia il ritiro e Andrea Delogu trema per l'eliminazione: cosa vedremo

Ottava puntata con il dancing show di Rai 1: tanti concorrenti infortunati e una nuo...
Ballando con le Stelle anticipazioni 22 novembre 2025

Ballando con le Stelle, omaggio alle gemelle Kessler e la 'finta' Milly Carlucci 'Ballerina per una notte': cosa vedremo

Tutto pronto per la nona puntata del dancing show: in pista arriva la comica Giulia ...
Andrea ed Evan Delogu

Andrea Delogu, folla ai funerali del fratello: la Rai prolunga lo stop del suo programma, la scelta su Ballando con le stelle

Un silenzio di rispetto, quello che in queste ore accompagna Andrea Delogu. Tra il d...
Andrea Delogu

Andrea Delogu, la reazione (commovente) del padre Walter dopo il ritorno a Ballando con le stelle

Andrea Delogu torna a Ballando con le stelle dopo la perdita del fratello Evan. Il s...
Anticipazioni Da Noi a Ruota Libera oggi, domenica 26 ottobre 2025

Da Noi a Ruota Libera, Fialdini ‘interroga’ Andrea Delogu e Nikita Perotti dopo le voci sul flirt: cosa vedremo

Anticipazioni Da Noi a ruota libera, gli ospiti della puntata in onda oggi 26 ottobr...

WeWALK

Tecnologie assistive

Mercato in crescita per gli ausili tecnologici: dal bastone smart all'app

LEGGI

Personaggi

Nikita Perotti

Nikita Perotti
andrea-delogu

Andrea Delogu
Giada Lini

Giada Lini
Andrea Sannino

Andrea Sannino

Programmi

LIBERO VIRGILIO PAGINEGIALLE PAGINEGIALLE SHOP PGCASA PAGINEBIANCHE TUTTOCITTÀ DILEI SIVIAGGIA QUIFINANZA BUONISSIMO SUPEREVA
Chi siamo Note Legali Privacy Cookie Policy Preferenze sui cookie Aiuto

© Italiaonline S.p.A. 2025Direzione e coordinamento di Libero Acquisition S.á r.l.P. IVA 03970540963