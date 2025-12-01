Andrea Delogu, l'amore di Nikita Perotti grazie a Ballando: "Ho vinto quando l'ho incontrata" Delle parole intense da parte del ballerino a La volta buona: un affetto che emerge senza spiegazioni, mostrando un rapporto cresciuto nel tempo.

Nello studio di La volta buona oggi abbiamo avuto molti ospiti del mondo di Ballando, tra questi, qualcuno ha fatto emergere la profondità di un legame che va oltre ciò che si vede sul palco di Ballando con le stelle 2025. Parliamo di Nikita Perotti, ballerino che ha parlato con una sincerità di come il rapporto con la sua allieva Andrea Delogu sia evoluto nel corso del tempo.

La volta buona: le parole di affetto di Nikita Perotti per Andrea Delogu

Durante la puntata, il maestro ha raccontato quanto sia stato importante per lui esserci nei giorni più difficili vissuti da Andrea, dicendo: "l’ho fatto perché ci tengo tantissimo ad Andrea, anzi mi ritengo io fortunato ad averla incontrata perché lei mi sta insegnando tanto, tantissimo e mi sentivo in dovere di stare con lei". Parole che sono arrivate dopo la visione di un video intenso, dedicato alla storia di Andrea e alle prove che ha dovuto affrontare.

Il volto emozionato di Nikita diceva già tutto. raccontando di un rapporto autentico, nato in un periodo complicato per lei e diventato un punto fermo anche per lui. Lo ha ribadito con una frase che ha lasciato il pubblico in silenzio: "Anche perché io avevo bisogno di stare con lei, per me è una persona fantastica, bellissima, magnifica e farò di tutto e per sempre per farle tornare il sorriso, in qualsiasi momento".

Ballando con le Stelle: il legame nato tra il ballerino e la conduttrice

La scomparsa del fratello Evan ha segnato profondamente Andrea e in quel periodo Nikita è rimasto accanto a lei senza allontanarsi mai. Era presente ai momenti più duri e poi nel ritorno alla normalità, quando serviva ritrovare un ritmo nuovo. Si è rivelato una presenza importante. Andrea aveva spiegato in passato che Nikita è: "Entrato nel cerchio strettissimo delle mie persone".

La vera vittoria per Nikita Perotti

Quando in studio si è parlato della gara, Nikita ha risposto tranquillo, ma senza nascondere l’ambizione che ha sempre avuto. Ha detto: "Io sono uno sportivo, certo che penso sempre di arrivare alla vetta". Ma poi ha aggiunto un pensiero che ha cambiato completamente il senso del discorso, un pensiero che ha fatto capire a tutti quale fosse davvero il punto: "Per tutto quello che sta facendo Andrea, per l’impegno che ci sta mettendo, per quello che ha passato, secondo me se lo merita tantissimo, perché io alla fine ho già vinto già dal primo giorno in cui l’ho incontrata".

