Ballando con le stelle, Colombari piange per Achille Costacurta, Nancy Brilli contro Mariotto: "Non hai niente da fare?" A La volta buona emergono nuovi retroscena sul destino dei ballerini di Ballando con le Stelle: dal futuro di Delogu all'infortunio di Aloia, passando per le lacrime della Colombari.

La puntata di oggi di La volta buona si è sviluppata con un tono più vivace del solito. Caterina Balivo, tra un sorriso e una battuta, ha tirato fuori alcune novità legate a Ballando con le Stelle, che domani tornerà in prima serata con una puntata già annunciata come ricca di tensioni. In collegamento con Nancy Brilli e il suo ballerino Carlo Aloia, l’atmosfera è diventata subito più accesa.

Prosegue lo scontro tra Nancy Brilli e Guillermo Mariotto a La volta buona

Nancy Brilli, sorridente ma visibilmente infastidita, ha commentato le parole di Mariotto sull’abito nero indossato nell’ultima puntata: "No, veramente, ma uno che cosa dovrebbe fare? Allora, se invecchiare non va bene, che cosa fare? Bisognerebbe farci morire giovani, o mi chiudo. Non lo so, francamente. Ma sì, mi sono arrivati moltissimi messaggi di solidarietà da tante donne". Poi ha aggiunto, ironica: "Il nero è un colore assolutamente neutro, sta bene a tutti, tranne che ai bambini e ai piccoli. Beh, sta bene pure ai preti e alle monache, non so come dire, sta bene a tutti!". Con tono fermo ma pungente ha continuato: "Da quando questa certa età poi bisogna definirla? Dai trenta, dai quaranta, dai cinquanta, dai sessanta? Vabbè, ma infatti il loro tentativo è sempre quello di avere l’ultima parola. Se uno è contento così, pace all’anima sua. Quello è un personaggio, e Mariotto ha scelto di fare il puntuto, non gli sta bene mai niente, vabbè, tranne forse i muscoli di Fognini". Una replica che ha suscitato applausi e risate in studio. Poi la stoccata: "Se avessi davanti Guillermo? Gli direi ‘Non hai qualcosa da afre il sabato sera? Falla! Sennò ti prendi un bell’album da colorare, i pennarelli, e colori?"

Le condizioni di Carlo Aloia prima della diretta a Ballando con le stelle

Durante il collegamento, la Balivo ha chiesto notizie sul ballerino, infortunato e apparso con il piede fasciato. Aloia ha spiegato: "Ma no, assolutamente no, non ci faremo eliminare così, però la mia condizione al momento va monitorata di ora in ora perché stiamo cercando di capire l’entità del danno. Per il momento siamo fiduciosi. Ma c’è qualcosa, o qualcuno, a cui proprio non gli piacciamo, non ci può vedere, vero?". Brilli ha chiuso con una battuta: "Mia nonna diceva, te devono sparare e te devono cogliere bene però".

L’emozione di Martina Colombari a Ballando Segreto

Il tono è poi cambiato quando in studio è stato mostrato un filmato da Ballando segreto con Martina Colombari e Francesca Fialdini. La conduttrice ha fatto sapere alla collega, di aver ascoltato le parole di suo figlio Achille in un podcast, e Colombari ha risposto visibilmente commossa: "La cosa strana per me è stata che sono tutte cose che ho vissuto in prima persona, quindi le ho molto presenti. Io ho chiamato l’ambulanza per il TSO e tutto il resto. Però il fatto che uscisse dalla sua voce, come lo raccontava in maniera così lucida… Avrei voluto soffrire io al posto suo", ha raccontato la Colombari, che ha poi aggiunto: " In un certo senso, il fatto che lui abbia sdoganato tutta questa roba, egoisticamente, a me ha tolto un peso. Tanti mi additavano come la mamma sbagliata, ma da fuori invece bisogna solo tacere". Fialdini ha commentato: "Certo, e sei stata bravissima".

Le parole di Milly Carlucci su Andrea Delogu

Nel finale, Milly Carlucci è intervenuta in collegamento per aggiornare il pubblico: "Noi rinnoviamo la nostra vicinanza ad Andrea Delogu, ancora non ti so dare una risposta su questo. In merito agli infortuni, la nostra è un’avventura di vita vera. Francesca, infortunata nella scorsa puntata, non si è arresa e ci sarà anche nella prossima. Ieri emergenza Carlo Aloia, ma anche Nancy non ha intenzione di darsi per vinta e troveranno il modo di essere con noi".

