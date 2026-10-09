Reazione a Catena, Pino Insegno e la rivelazione sulle Pappardelle: “Le avevo avvertite, è violenza”, cosa è successo
Il conduttore ha raccontato a Caterina Balivo di aver messo in guardia le campionesse di Reazione a Catena dai possibili attacchi online.
Pino Insegno torna a parlare delle polemiche che hanno accompagnato il percorso televisivo delle Pappardelle, la squadra diventata protagonista di una lunga stagione di successi a Reazione a Catena. Ospite di Caterina Balivo a La volta buona, il conduttore ha affrontato il tema delle critiche ricevute dalle tre concorrenti, raccontando di averle avvertite in anticipo dei rischi legati all’esposizione mediatica e di ciò che avrebbero potuto incontrare sui social network. Parole che vanno oltre la semplice esperienza televisiva e che riportano l’attenzione su un fenomeno sempre più discusso, quello degli insulti rivolti a chi finisce sotto i riflettori.
Reazione a Catena: il consiglio di Pino Insegno alle Pappardelle
Insegno ha spiegato di aver cercato di preparare le tre campionesse anche a quella parte meno piacevole della popolarità, che può arrivare quando un volto diventa familiare al pubblico e ogni sua apparizione viene accompagnata da commenti e giudizi. Le Pappardelle, protagoniste di un percorso da record nel quiz di Rai 1, hanno conquistato una grande attenzione, ma insieme all’affetto di tanti spettatori hanno dovuto fare i conti anche con reazioni decisamente più dure: "Appunto le avevo avvertite perché la maggior parte delle persone sicuramente vuole loro bene, perché hanno avuto un successo straordinario e lo avranno ancora, però ho detto loro ‘Non siete abituate, siete giovani, attenzione, cercate di non valutare appieno quello, valutate il resto, il successo lo sentite, lo state palpando, lo state respirando, per cui ridete di questo'", ha raccontato il conduttore durante la trasmissione. Un consiglio che nasce dall’esperienza e dalla consapevolezza di quanto possa essere difficile, soprattutto per chi non è abituato alla notorietà, distinguere le critiche legate a una prestazione televisiva dagli attacchi rivolti alla persona.
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La volta Buona: le rivelazioni di Pino Insegno sugli attacchi alle campionesse
Il conduttore ha poi allargato il discorso, soffermandosi sulla violenza verbale che può nascondersi dietro uno schermo. Le polemiche intorno alle Pappardelle, infatti, non si sarebbero limitate a valutazioni sul loro modo di giocare o sulle risposte date durante le puntate. In passato, le concorrenti avevano denunciato pubblicamente commenti offensivi, insinuazioni personali e attacchi sessisti, annunciando l’intenzione di valutare possibili provvedimenti: "Certo che quando vedi certe cose sui social non sei abituato, ti fa male, è una violenza, è una violenza come tutte le altre: di genere, non di genere. È vietato", ha dichiarato Insegno, esprimendo con chiarezza la propria contrarietà a questo genere di comportamenti. Il punto, dunque, non è impedire al pubblico di esprimere un’opinione su un programma, ma riconoscere il confine tra una critica e un’offesa personale.
Perché Pino Insegno ha lasciato i social
Nel corso della chiacchierata con Caterina Balivo, Insegno ha anche spiegato di aver scelto di allontanarsi dai social network, strumenti che, a suo parere, possono finire per dare spazio soprattutto a chi cerca un’occasione per giudicare gli altri senza assumersi pienamente la responsabilità delle proprie parole: "Io ho tolto questi social benedetti, perché non hanno senso, sotto un certo punto di vista dai solo forza a delle persone invidiose, o che finalmente possono giudicare gratuitamente un’altra persona", ha confidato.
Il conduttore ha poi ricordato il rapporto diretto che continua ad avere con il pubblico quando incontra le persone per strada: "Io la mia gente la amo fermandomi ogni centimetro quando cammino per strada e quando mi dicono ‘Ti dispiace se facciamo una foto?’, io rispondo: ‘No, mi dispiacerà il giorno che non me lo chiederete più'".
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15 Ottobre 2026
Ore 14Rai 2
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