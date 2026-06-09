La volta buona: le lacrime di Manuele Villa e Luxuria furiosa. Poi il pasticcio in diretta col figlio di Pippo Baudo Dallo scontro sulla spiaggia "child free" al collegamento difficile con il figlio di Pippo Baudo: il pomeriggio di Caterina Balivo è stato tutt'altro che tranquillo.

Riccardo Greco Web Editor Linkedin Si avvicina all'editoria studiando all'IED come Fashion Editor. Si specializza poi in Comunicazione digitale, Giornalismo e Nuovi media presso La Sapienza, collaborando con alcune testate ed uffici stampa.

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La puntata di oggi de La Volta Buona è stata caratterizzata da momenti molto diversi tra loro, alternando discussioni accese, inconvenienti tecnici e passaggi particolarmente emozionanti. Nel salotto di Caterina Balivo si sono susseguiti numerosi ospiti, tra cui Simone Di Pasquale con la compagna, Manuela Villa, Liala Antonino, Vladimir Luxuria, Laerte Pappalardo, Killian Nielsen e molti altri, dando vita a un appuntamento particolarmente movimentato.

La volta buona: lo scontro sulla spiaggia senza bambini con Luxuria

Uno dei momenti più discussi della trasmissione è arrivato quando Caterina Balivo ha aperto un collegamento con la proprietaria di una struttura che dispone di una spiaggia "child free", ovvero riservata agli adulti. Un tema che ha immediatamente acceso il dibattito in studio, soprattutto con l’intervento di Vladimir Luxuria. L’opinionista si è mostrata fortemente contraria a questo tipo di iniziativa, affermando: "Stai aprendo la strada a tutti per decidere chi far entrare e chi no, Io penso che davvero questo è un caso di discriminazione, perché scusate, uno può decidere allora anche gli anziani che di non farli entrare, cioè se se passa il principio che puoi non far entrare delle persone in base all’età, tu stai aprendo la strada a tutti per decidere". Luxuria ha poi proseguito sostenendo che il problema non sia la presenza dei più piccoli: "La spiaggia è un posto pubblico e ci sono tanti cafoni adulti in spiaggia, molto peggio dei bambini. Dai! I bambini sono meravigliosi in spiaggia. Sembrano dei bambini, mettono gioia. Perché questa idea?". Quando qualcuno ha tentato di controbattere, l’ex parlamentare ha rilanciato con una provocazione destinata a far discutere: "Allora in una spiaggia privata puoi anche dire no alle persone che hanno un colore di pelle diverso?". Un paragone che ha spinto Caterina Balivo a intervenire immediatamente: "No no, questa è una provocazione, non rispondo neanche. Ovvio che questa cosa non piace a nessuno".

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Il collegamento complicato di Caterina Balivo con Alex, il figlio di Pippo Baudo

Poco dopo la trasmissione ha affrontato la storia di Alex, il figlio riconosciuto da Pippo Baudo. Balivo ha introdotto l’argomento ricordando il delicato percorso che ha portato alla scoperta della sua identità biologica. Il collegamento, però, si è trasformato presto in un piccolo caos tecnico. Alex ha provato più volte a intervenire, ma l‘audio risultava intermittente e le sue parole arrivavano soltanto a frammenti. "Da anni e io lo consideravo come ho sempre detto…", ha tentato di spiegare, prima che il segnale tornasse a interrompersi. La conduttrice ha cercato più volte di recuperare la conversazione chiedendo: "C’è un problema di collegamento mi senti?", ma le difficoltà tecniche hanno impedito un dialogo fluido. Dopo alcuni tentativi, Balivo è stata costretta a chiudere il collegamento e a proseguire con la trasmissione.

La commozione di Manuela Villa

La parte più emozionante della puntata è arrivata nel corso dell’intervista a Manuela Villa. Caterina Balivo le ha infatti mostrato un filmato della madre Noemi Garofalo, nel quale parlava della vicenda che riguardava la figura di Claudio Villa. Prima della messa in onda del contributo, la conduttrice ha spiegato: "Abbiamo trovato un filmato dove c’era tua mamma che parlava di questa storia sentite la figura del papà e di Claudio Villa". Le immagini hanno colpito profondamente la cantante, che al termine del video non è riuscita a nascondere l’emozione. Con la voce segnata dalla commozione, ha confessato: "Questo è stato un colpo al cuore perché non mi aspettavo di vedere mia madre. Non si fa".

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