Catena Fiorello spiazza tutti a La volta buona: "A mio fratello Beppe misi una molletta nel naso per ucciderlo", poi il chiarimento Catena Fiorello riporta alla luce un episodio incredibile della sua infanzia e racconta davanti a Caterina Balivo cosa combinò al fratello Beppe quando era ancora nella culla.

Riccardo Greco Web Editor Linkedin Si avvicina all'editoria studiando all'IED come Fashion Editor. Si specializza poi in Comunicazione digitale, Giornalismo e Nuovi media presso La Sapienza, collaborando con alcune testate ed uffici stampa.

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Un racconto dell’infanzia decisamente fuori dagli schemi ha sorpreso Caterina Balivo e il pubblico de La volta buona. Catena Fiorello ha infatti riportato alla memoria un episodio che coinvolge il fratello Beppe e che, raccontato oggi con il sorriso, restituisce un’immagine decisamente movimentata del rapporto tra fratelli quando si è ancora bambini.

Il ricordo di Catena Fiorello sul fratello Beppe a La Volta Buona

Nel corso della puntata, il discorso è finito proprio sui rapporti tra fratelli e sugli episodi che possono accadere durante l’infanzia, quando l’arrivo di un nuovo bambino in famiglia può inevitabilmente modificare gli equilibri e suscitare anche qualche forma di gelosia. Catena Fiorello ha così deciso di raccontare un episodio personale, risalente a quando lei e Beppe erano ancora piccoli.

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Con grande naturalezza, la produttrice ha raccontato: "Lo sai che io a mio fratello Beppe avevo messo la molletta per stendere i panni nel naso, per ucciderlo…". Una frase che, pronunciata in studio con tono ironico, ha inevitabilmente lasciato tutti sorpresi, soprattutto per la particolarità del gesto ricordato a distanza di tanti anni. Catena ha poi spiegato che all’epoca era soltanto una bambina e che anche suo fratello era ancora molto piccolo, tanto da trovarsi nella culla. Il ricordo, quindi, appartiene a quella fase dell’infanzia nella quale rivalità, gelosie e piccoli dispetti possono assumere proporzioni apparentemente enormi.

La precisazione a Caterina Balivo

La stessa Catena Fiorello ha poi ridimensionato il racconto, chiarendo con una battuta quanto sia cambiato negli anni il rapporto con il fratello. "Mi ha visto mia madre che mi avvicinavo alla culletta… Ovviamente ora ci amiamo, ma quando sei piccola è un incubo!", ha spiegato. Proprio l’intervento della madre, dunque, avrebbe impedito che quello che Catena ricorda oggi come un episodio surreale dell’infanzia potesse andare oltre il semplice dispetto.

Anche Barbara Bouchet racconta un episodio incredibile

A quel punto, però, la conversazione ha preso una piega ancora più sorprendente. Barbara Bouchet, presente in studio, ha infatti deciso di condividere a sua volta un ricordo legato ai rapporti con i fratelli, scatenando una nuova reazione di stupore. L’attrice ha raccontato: "Io sono primogenita di sei figli e quando è nata la mia prima sorella l’ho presa per il collo, tirata giù per le scale e buttata in giardino".

Un’altra confessione che ha lasciato Caterina Balivo senza parole. La conduttrice, di fronte ai due racconti, è apparsa visibilmente sorpresa, mentre in studio il tema dei dispetti tra fratelli assumeva una dimensione decisamente più movimentata del previsto.

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