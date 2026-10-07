Caterina Balivo non ne può più e fa una appello su Sgarbi in diretta a La Volta Buona: "Okay la notizia, ma poi c'è la persona"
Nel salotto de La Volta Buona si intrecciano due racconti molto diversi, dalla preoccupazione per le condizioni di Vittorio Sgarbi fino al ricordo doloroso di Flora Canto.
La puntata de La Volta Buona ha riportato al centro del discorso i rapporti familiari e i tradimenti. Tra i tanti ospiti e argomenti trattati in studio, Balico è tornata anche su Vittorio Sgarbi, ancora ricoverato al Gemelli di Roma in condizioni definite critiche ma stabili, facendo un appello alla stampa. Non è mancato però anche un momento più leggero, in cui Flora Canto ha ricordando quanto fosse stato traumatico affrontare un tradimento sotto i riflettori.
Caterina Balivo sceglie la prudenza sulla vicenda Sgarbi a La Volta Buona
Nel corso della trasmissione, Caterina Balivo ha affrontato nuovamente il tema delle condizioni di salute di Vittorio Sgarbi, lasciando però emergere una posizione molto precisa sul modo in cui una vicenda tanto delicata dovrebbe essere trattata. Le informazioni diffuse restano legate agli aggiornamenti ufficiali, con Sgarbi che continua le terapie mentre viene seguito dai medici.
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A fare il punto è stato Domenico Marocchi, collegato da Roma, che ha scelto di attenersi alle notizie ufficiali proprio per evitare ricostruzioni non confermate. In studio, invece, Balivo ha preferito fermarsi davanti agli aspetti più personali della vicenda, soprattutto considerando la complessa situazione familiare che coinvolge anche la figlia Evelina: "Si tratta di una situazione difficile, non avrei voglia nemmeno di parlarne", ha spiegato la conduttrice, chiarendo poi il suo punto di vista: "Va bene la cronaca, la notizia, ma poi c’è la persona".
L’appello della conduttrice e l’augurio per il futuro
Le parole di Caterina Balivo arrivano mentre l’attenzione sulla salute di Sgarbi resta alta e mentre proseguono anche le discussioni legate alla situazione familiare e giudiziaria. La conduttrice ha però scelto di non alimentare ulteriormente un racconto che, in questo momento, rischierebbe di trasformarsi in una successione di supposizioni.
La sua posizione è stata quindi soprattutto un invito alla misura, accompagnato dalla speranza che il critico d’arte possa superare questo momento: "Spero che le condizioni possano migliorare, e che Vittorio possa uscire dall’ospedale", ha concluso Balivo.
Flora Canto e il ricordo di un tradimento vissuto in tv
Nella stessa puntata, Flora Canto ha invece deciso di raccontare una ferita molto più lontana nel tempo, risalente a circa vent’anni fa. L’attrice ha ricordato un tradimento scoperto mentre era ancora giovanissima, spiegando per la prima volta o comunque tornando con particolare sincerità sulle conseguenze che quella vicenda ebbe su di lei: "Sono passati 20 anni, non lo ricordo spesso perché ero molto giovane e l’ho vissuta malissimo", ha raccontato. Il riferimento, senza che Canto abbia fatto esplicitamente nomi, è plausibilmente alla relazione con Filippo Bisciglia e a quanto accadde nel 2006, quando lui partecipò alla sesta edizione del Grande Fratello.
La rivelazione di Flora Canto
Quello che maggiormente è rimasto nella memoria di Flora Canto, però, non riguarda soltanto la fine della relazione, ma soprattutto l’enorme esposizione mediatica di quella storia: "Quando una cosa del genere ti capita a 21 anni, c’è un impatto mediatico che è molto duro e traumatico. Poi la ferocia dei media fu terribile, non lo auguro a nessuno", ha spiegato. Un’esperienza che, come ha ricordato, ebbe conseguenze anche sul suo rapporto con se stessa: "Alla fine lo superi, però ai tempi non avevo le armi per affrontarlo, avevo smesso di mangiare, mi ha aiutata la mia famiglia".
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