Clizia Incorvaia commossa per Monica Guerritore a Ballando con le stelle: il legame con Eleonora Giorgi spiegato a La Volta Buona Ospite di Caterina Balivo, Clizia Incorvaia ha commentato il racconto di Monica Guerritore a Ballando con le stelle, lasciandosi andare al ricordo di Eleonora Giorgi.

Riccardo Greco Web Editor Linkedin Si avvicina all'editoria studiando all'IED come Fashion Editor. Si specializza poi in Comunicazione digitale, Giornalismo e Nuovi media presso La Sapienza, collaborando con alcune testate ed uffici stampa.

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Clizia Incorvaia è stata protagonista di un momento particolarmente intenso durante la puntata de La Volta Buona. L’ospite, dopo aver assistito nuovamente alle immagini di Monica Guerritore a Ballando con le stelle, ha raccontato quanto quel racconto della malattia l’abbia riportata inevitabilmente alla memoria di Eleonora Giorgi, la madre di Paolo Ciavarro e sua suocera, scomparsa dopo una lunga battaglia contro la malattia. Un ricordo ancora molto vivo, che ha reso le sue parole particolarmente sentite.

Il racconto di Monica Guerritore a Ballando con le Stelle commuove Clizia Incorvaia

Nel corso della trasmissione, Clizia Incorvaia ha commentato il percorso intrapreso da Monica Guerritore all’interno di Ballando con le stelle, soffermandosi soprattutto sulla forza con cui l’attrice sta affrontando una fase delicata della propria vita. La visione della clip ha suscitato una reazione immediata nell’influencer, che non ha nascosto la propria emozione: "Mi commuove perché abbiamo vissuto quella malattia attraverso mia suocera, Eleonora, ho rivisto quella forza…", ha raccontato Clizia, spiegando così il motivo per cui la storia di Guerritore abbia avuto su di lei un effetto così profondo. Il riferimento a Eleonora Giorgi ha inevitabilmente riaperto una ferita nella giovane.

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Le parole su Monica Guerritore a La Volta Buona

Clizia ha poi posto l’attenzione su un altro aspetto della partecipazione di Monica Guerritore a Ballando con le stelle, il rapporto con il ballo e con la possibilità di continuare a coltivare una passione nonostante le difficoltà: "In questo momento è come un inno alla vita, si sta aggrappando a questa passione ed è giusto che sia così perché la malattia ti toglie tanto", ha spiegato l’influencer. Parole che raccontano il ballo non soltanto come una prova televisiva, ma come qualcosa capace di restituire energia, entusiasmo e una ragione per guardare avanti.

Il ricordo più doloroso di Eleonora Giorgi

Proprio parlando degli effetti che una malattia può avere sulla persona, Clizia si è sbilanciata, lasciando trasparire quanto ciò che ha vissuto accanto a Eleonora Giorgi abbia inciso sulla sua sensibilità: "Ti toglie il sorriso, la femminilità e ti porta a scontrarti con il senso della morte". Un pensiero doloroso, ma anche estremamente umano, attraverso il quale Clizia ha collegato il presente di Monica Guerritore al ricordo della suocera, mostrando ancora una volta quanto il percorso di Eleonora Giorgi continui a essere parte importante della sua memoria e della sua vita familiare, tanto da influenzare la sua percezione quando segue Ballando con le stelle.

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