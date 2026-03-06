Sanremo 2027, i 'Jalisse' già pressano Stefano De Martino: "I fan glielo chiedono" Il celebre duo di cantanti, notoriamente esclusi da Sanremo da anni e anni, potrebbe avere qualche chance di tornare. Intanto la madre di Sal Da Vinci commenta la vittoria a La Volta Buona.

La recente puntata di La volta buona ha regalato delle piccole perle, tra le parole sincere della sua mamma di Sal Da Vinci, Nina, dopo il ritorno del figlio a Napoli con la statuetta di Sanremo, fino alle dichiarazioni dei Jalisse sul loro prossimo tentativo di entrare tra i Big della kermesse. Un mix di gioia, nostalgia e speranza che ha coinvolto sia gli ospiti in studio sia i telespettatori da casa.

La Volta Buona: la madre di Sal Da Vinci commuove tutti

Intercettata dai microfoni de La volta buona, Nina, mamma di Sal Da Vinci, non ha nascosto l’emozione per il successo del figlio, ricordando i sacrifici fatti per crescere lui e i suoi fratelli: "Intanto me li portavo una buona parte in teatro perché erano tutti piccoli e quindi veramente oggi quando penso a quello che ho fatto non ci credo e dico ‘E’ impossibile che ho fatto questo'". Le sue parole hanno commosso Caterina Balivo e tutti gli ospiti presenti. La signora Nina ha ricordato con dolcezza anche il marito, scomparso: "Se sarebbe fiero di lui? Non mi faccia pensare perché già ci sto male che lui non c’è ma io mi auguro solo che loro possano sapere tutto e che mio marito stia godendo anche lui di questa nostra soddisfazione, felicità, non lo so come descriverla".

La mamma di Sal Da Vinci ha inoltre sottolineato il suo ruolo di guida e sostegno nella crescita dei sei figli: "Sono stata una mamma come ce ne sono tante altre, sono contenta di avere portato avanti sei figli in questo modo". Non sono mancati i ringraziamenti a Caterina Balivo per l’empatia mostrata: "Ciao Caterina sei una persona eccezionale, sei del sud anche tu però sei giusta, questa è una bella cosa. Facciamo capire che noi siamo altruisti, noi del Sud".

I Jalisse e il sogno Sanremo 2027 con Stefano De Martino

Ospiti della stessa puntata, i Jalisse hanno condiviso le loro ambizioni per il futuro, alla luce del cambio di direttore artistico in favore di De Martino: "Noi ci proviamo anche il prossimo anno". Il duo ha raccontato le difficoltà nel trovare il brano giusto da proporre: "Non sappiamo più che canzone proporre, non sappiamo cosa possa piacere", e non hanno ancora deciso se presentarsi da indipendenti o con un’etichetta discografica. Tuttavia, con un pizzico di ironia, hanno aggiunto: "Ci servirebbe una coreografia alla Sal Da Vinci con ‘Per sempre sì’". I Jalisse hanno anche spiegato il loro rapporto con il nuovo direttore artistico e conduttore Stefano De Martino: "Ovvio che non lo stalkerizziamo, non lo abbiamo mai fatto con nessuno figurati con Stefano. Ma sui social i nostri fan ci stanno provando: lo taggano e gli chiedono di prenderci".

