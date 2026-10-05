Ballando con le stelle, Naike Rivelli rompe il silenzio su Barbara D’Urso a La volta Buona: "Non si portano rancori" Dalle parole di Giancarlo Magalli sulla nuova giuria, ai possibili attriti dietro le quinte di Ballando con le stelle come quelli tra Barbara D’Urso e Ornella Muti.

Riccardo Greco Web Editor Linkedin Si avvicina all'editoria studiando all'IED come Fashion Editor. Si specializza poi in Comunicazione digitale, Giornalismo e Nuovi media presso La Sapienza, collaborando con alcune testate ed uffici stampa.

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Ballando con le stelle è appena tornato in onda, ma il racconto del programma di Milly Carlucci non si ferma alla pista da ballo. A La volta buona, infatti, si è già iniziato a commentare il nuovo assetto della giuria e soprattutto l’arrivo di Barbara D’Urso e Alberto Matano, mentre durante la prima puntata l’inviato Domenico Marocchi ha raccolto alcune dichiarazioni destinate a far discutere. Tra queste anche quelle di Naike Rivelli, che ha fatto chiarezza sul rapporto ritrovato con Barbara D’Urso dopo le tensioni del passato.

Giancarlo Magalli mette a confronto i nuovi giurati di Ballando con le Stelle

A La volta buona Caterina Balivo ha dedicato ampio spazio alle novità di questa edizione di Ballando con le stelle, chiedendo agli ospiti in studio di commentare soprattutto una giuria che, pur cambiando alcuni dei suoi protagonisti, sembra voler mantenere una precisa continuità con il passato. Giancarlo Magalli, chiamato a dire la sua, ha scelto una lettura piuttosto diretta, mettendo a confronto i due nuovi ingressi con alcuni dei volti che hanno fatto la storia del programma: "Sembrano la versione aggiornata di altri…Matano sembra Canino 2.0 e la D’Urso la Lucarelli 2.0"

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Un paragone che, inevitabilmente, porta a chiedersi quale sarà il ruolo dei due nuovi arrivati all’interno del programma e quanto riusciranno a imprimere una personalità davvero autonoma al loro giudizio. Lo stesso Magalli ha poi aggiunto una considerazione più generale sulle scelte compiute da Milly Carlucci, sottolineando come, nonostante il rinnovamento, sia stata mantenuta una sorta di linea di continuità: "Si è seguito un po’ il solco della tradizione".

Guillermo Mariotto avverte: i nuovi giurati devono prendere posizione

Sul tema è intervenuto anche Guillermo Mariotto, veterano della giuria di Ballando con le stelle, che ha osservato con attenzione l’ingresso di Barbara D’Urso e Alberto Matano. Secondo lo stilista, entrambi devono ancora trovare pienamente il proprio spazio e soprattutto dimostrare quale sarà il peso delle loro valutazioni nel corso della competizione: "Vanno un po’ stanati. Devono prendere posizione bene su quello che devono fare, come lo devono fare e a cosa serve la loro presenza. E’ la prima volta, possiamo farla passare".

Naike Rivelli racconta il disgelo con Barbara D’Urso

A riportare il discorso su Barbara D’Urso, però, è stato anche Domenico Marocchi, l’inviato de La Volta Buona che durante la prima puntata di Ballando con le stelle ha incontrato la figlia di Ornella Muti, Naike Rivelli, nel backstage. Al centro della conversazione c’era inevitabilmente il giudizio espresso dalla conduttrice nei confronti dell’esibizione di Ornella e Pasquale La Rocca, quando D’Urso aveva commentato con un netto "Non mi sei arrivata".

Naike, tuttavia, ha raccontato un retroscena decisamente più disteso, spiegando che prima della trasmissione c’era già stato un incontro con la giuria e che il rapporto con Barbara D’Urso sarebbe ormai lontano dalle tensioni del passato: "Siamo tutti felici in famiglia del mio nuovo patrigno!"

Poi, entrando più direttamente nel merito del rapporto con la giurata, Naike ha chiarito: "Ci siamo abbracciati con la giuria proprio la sera prima, anche con Barbara D’Urso, tra di noi non si portano rancori". Una frase che ridimensiona le vecchie contrapposizioni e racconta un clima decisamente più sereno. Alla domanda di Marocchi sul fatto che fosse dunque tutto superato, la risposta di Naike è stata altrettanto chiara: "La vita è una, lei è professionale e come tale si è comportata. Quindi tutto superato? Sì, si va avanti, la vita è fatta anche di questo". La stessa Naike, alcune ore fa, aveva commentato così il giudizio della D’Urso: "Mi dispiace per chi in studio non ha sentito l’emozione che abbiamo sentito tutti".

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