Sanremo 2026, interviene il fratello di Sal Da Vinci dopo le polemiche: "Basta offese", lo sfogo in TV Dopo il trionfo al Festival, la famiglia del cantante parla in collegamento da Napoli e invita tutti ad abbassare i toni delle polemiche in diretta a La Volta Buona.

Riccardo Greco Web Editor Linkedin Si avvicina all'editoria studiando all'IED come Fashion Editor. Si specializza poi in Comunicazione digitale, Giornalismo e Nuovi media presso La Sapienza, collaborando con alcune testate ed uffici stampa.

CONDIVIDI

l dibattito attorno alla vittoria di Sal Da Vinci al Festival di Sanremo 2026 continua ad animare programmi televisivi e social network. Come spesso accade dopo la conclusione della kermesse, il nome del vincitore diventa inevitabilmente oggetto di opinioni contrastanti e commenti di ogni tipo. Anche nella trasmissione La Volta Buona, il talk pomeridiano condotto da Caterina Balivo, la questione è stata al centro della puntata, con un collegamento speciale direttamente da Napoli, dove la città si prepara ad accogliere il suo artista con una grande festa.

Sal Da Vinci trionfa a Sanremo, parla il fratello dopo le polemiche

Nel corso della trasmissione pomeridiana è intervenuto Francesco Sorrentino, fratello del cantante, che ha raccontato l’atmosfera che si respira in città dopo il trionfo sanremese. Un momento carico di emozione, vissuto non solo dalla famiglia ma anche da tanti concittadini che hanno seguito e sostenuto il percorso dell’artista durante il Festival. Il collegamento con Napoli ha mostrato un clima di grande entusiasmo. A raccontarlo è stato proprio il fratello Francesco, visibilmente emozionato durante il collegamento con lo studio di La Volta Buona. "Siamo tutti commossi, è una cosa veramente impensabile, è come volare", ha dichiarato ai microfoni del programma. Durante il collegamento, Francesco Sorrentino ha fatto sapere che si saranno davvero tutti per festeggiare il ritorno del cantante: "Sta arrivando anche mamma", ha spiegato parlando dei festeggiamenti, aggiungendo poi con affetto: "Ha 82 anni ma ci segue ovunque".

Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

Accanto all’entusiasmo, tuttavia, non sono mancate le polemiche che ogni anno accompagnano la vittoria del Festival. Tra gli ospiti della trasmissione è intervenuto anche Enzo Campagnoli, che ha ricordato il lungo percorso condiviso con il cantante: "Abbiamo iniziato insieme a 8 anni, vederlo a questo punto mi rende ovviamente felice… Che piaccia o no, vince Napoli, che se ne facessero una ragione tutti".

Alle sue parole si è unito anche il pensiero di Francesco Sorrentino, che ha scelto un tono più pacato: "Ognuno può dire la sua, l’importante è non offendere, si può pensarla diversamente ma non per forza offendendo, soprattutto una città che ha vinto insieme al trionfo di mio fratello Sal".

La festa della città per il vincitore

Nel frattempo Napoli si prepara ad accogliere il cantante con una grande festa popolare. Il collegamento mostrato durante La Volta Buona arrivava proprio dal luogo in cui i fan si stanno radunando per salutare il ritorno dell’artista.

Oggi, 5 marzo 2026, a partire dalle 16:30, l’appuntamento è fissato in piazza Torretta a Mergellina, dove l’intera città potrà celebrare il vincitore del Festival. Insieme ai suoi concittadini, Sal Da Vinci dovrebbe intonare anche il brano Per sempre sì, diventato in questi giorni uno dei simboli della sua vittoria.

I festeggiamenti erano inizialmente previsti per la giornata precedente, ma sono stati rinviati per rispetto nei confronti della famiglia del piccolo Domenico, il bambino morto a soli due anni. Una decisione condivisa dall’amministrazione comunale e dall’artista stesso. Le celebrazioni non finiranno qui. L’11 marzo il cantante sarà ricevuto dal sindaco Gaetano Manfredi nella Sala dei Baroni del Maschio Angioino, dove riceverà la targa con la Medaglia della Città di Napoli, con menzione speciale Napoli Città della Musica.

Guida TV

Ore 14 Rai 2 21:20

Ore 14 Rai 2 21:20

Potrebbe interessarti anche