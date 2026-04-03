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La Volta buona, Caterina Balivo ‘dimezzata’ e nuova programmazione: quando va in onda

Una puntata accorciata per il Venerdì Santo che cambia ritmo e scaletta, ma lunedì il talk raddoppia e si prende tutto lo spazio del pomeriggio.

Riccardo Greco

Riccardo Greco

Web Editor

Si avvicina all'editoria studiando all'IED come Fashion Editor. Si specializza poi in Comunicazione digitale, Giornalismo e Nuovi media presso La Sapienza, collaborando con alcune testate ed uffici stampa.

Un cambio di passo inatteso, ma legato a una scelta ben precisa di palinsesto. Oggi La Volta Buona, il talk condotto da Caterina Balivo, è andato in onda in una versione ridotta, ribattezzata in calce "La Volta Buona – Short", lasciando spazio nella sua prima ora a uno speciale di A Sua immagine, trasmesso dalle 14:00 alle 15:00 in vista del Venerdì Santo. Una decisione che ha inevitabilmente modificato la struttura della puntata, comprimendo tempi e argomenti, ma senza rinunciare alla varietà che da sempre caratterizza il programma.

Perché La Volta Buona è stato dimezzato

La scelta di accorciare il talk è dipesa dalla messa in onda, come anticipato, dello speciale di A Sua immagine, collocato in apertura di pomeriggio per un appuntamento dedicato al periodo pasquale. Di conseguenza, la consueta prima ora di La Volta Buona è saltata, costringendo la trasmissione a concentrarsi in uno spazio più contenuto. Nonostante la durata ridotta, il ritmo non ne ha risentito, anzi: la scaletta è stata costruita in modo serrato, con passaggi rapidi tra un tema e l’altro e con interventi incisivi da parte degli ospiti in studio.

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Cosa è successo a La Volta Buona: il tema della longevità

La puntata si è aperta con un approfondimento dedicato alla longevità e alla dieta, concentrandosi sui "5 pilastri della dieta dei centenari". In studio, tra gli altri, Nina Moroni, il dottor Ciro Vestita – che ha spiegato quali siano gli alimenti più utili per vivere a lungo – Samantha de Grenet, Angelo Perroni e Nonna Attilia, fan di Achille Lauro, presenza che ha aggiunto una nota di colore al dibattito. Il collegamento con l’inviata ha poi portato il pubblico a conoscere la 101enne Nonna Rosina, che ha raccontato i suoi segreti di longevità, tra abitudini alimentari semplici e uno stile di vita improntato alla serenità.

Dal presunto figlio di Celentano al mistero su Raffaella Carrà

La seconda parte della trasmissione ha virato verso temi più legati al mondo dello spettacolo. Si è acceso un dibattito sulla smentita di Adriano Celentano riguardo al presunto figlio, con la richiesta di un test del DNA e il rischio di una possibile battaglia in tribunale. Un caso che continua a far discutere e che ha animato il confronto in studio. Da qui il discorso si è allargato al tema dei figli "segreti" nel mondo dello spettacolo, con le parole di Angelo Perroni sul figlio adottivo di Raffaella Carrà, racconto che ha riportato alla memoria la figura della grande artista e il riserbo che ha sempre mantenuto sulla sua vita privata.

La gioia per Celine Dion e la nascita del figlio di Alex Belli

Spazio poi a una notizia di segno opposto, carica di speranza: Celine Dion ha annunciato che, dopo la dura malattia, tornerà a cantare. Una notizia accolta con entusiasmo durante il servizio andato in onda, per la cantante considerata da anni simbolo di forza e resilienza. La puntata ha inoltre dedicato un servizio alla nascita del figlio di Alex Belli, che si sta godendo i primi giorni di genitorialità.

Pasquetta in formato extralarge per La Volta Buona

Se oggi il pubblico ha assistito a una versione ridotta, lunedì di Pasquetta accadrà l’esatto contrario. Come da programmazione, alle 13:30 andrà in onda il TG, alle 14:05 inizierà La Volta Buona con la puntata del giorno, e alle 16:00 proseguirà con La Volta Buona Special, occupando anche la fascia solitamente destinata a Il Paradiso delle Signore in versione Best of. Alle 16:45 spazio poi al TG 1.

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