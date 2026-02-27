Sanremo 2026, Elettra Lamborghini ferma un festino e balla in strada con le Las Ketchup, Balivo sentenzia: "Cringissimo"
Dal racconto della notte movimentata a Monte Carlo di Elettra, al balletto con le Las Ketchup, passando per le battute di Caterina Balivo in diretta a La Volta Buona.
Il collegamento fuori dal glass studio di La Volta Buona si accende subito con il tono leggero della simpatica Elettra Lamborghini. L’inviata, vedendola arrivare, scherza: "Ha preso il megafono per i festini bilaterali". Un’entrata che è già sipario, già spettacolo. Elettra rimane persino impigliata nella giacca dell’inviata e, senza perdere il sorriso, replica: "Amore mi strappi tutti i capelli con queste paillette qua". Ecco cosa è emerso durante l’intervista con le Las Ketchup.
Elettra Lamborghini ferma un ‘festino bilaterale’
In studio Caterina Balivo va dritta al punto: "Allora Elettra, com’è andata a Monte Carlo stanotte? Hai dormito?". Ed è qui che la cantante costruisce quanto accaduto ieri sera, nella sua giornata di riposo: "Tu non puoi capire, arrivo, mi faccio questa doccia bollente, finalmente dico ‘Che bello, mi sento a casa’. Mi metto a letto, e mio marito mi fa ‘No ma c’è un festino anche qua sotto‘. Apro la finestra, raga c’era un pub, però oh, lamentela di un minuto, e dopo cinque secondi hanno spento tutto, quindi ho dormito". Lo dice soddisfatta, quasi sollevata, facendo ridere tutti in studio.
Elettra Lamborghini e le Las Ketchup in diretta a La Volta Buona
Balivo incalza con ironia: "Pensi a quanto ti amano e quanto ti voteranno ora questa sera? Ma ci puoi raccontare questo duetto di questa sera, Elettra? Abbiamo le Las Ketchup qua". Elettra coglie l’assist e presenta con entusiasmo le ospiti, facendole entrare nell’inquadratura: "Mis amigas, Las Ketchup!". Da lì si passa alla musica e alla coreografia. "Dai facciamo un po’ questo balletto, ripassiamo la coreografia. Io l’ho già ballata con Carla Fracci" dice Balivo, mentre Elettra accenna i passi insieme al gruppo. In studio la conduttrice si alza: "Vai che mi alzo anch’io, Elettra, vai. La base musicale la faccio io", iniziando persino a cantare mentre ballano. Elettra, però, precisa con prontezza: "Noi non possiamo cantarla se no ci squalificano". Balivo ribatte: "Ah, giusto, vabbè, c’ho pensato io, sono così brava", per poi aggiungere con autoironia: "Certo, cerano qui Rettore e anche la Minetti, ma non mi hanno aiutata per niente, eh. Era una cosa cringissima".
Un segnale sul palco e il cerchio che si chiude
Oltre al divertimento, Elettra tiene a sottolineare il valore simbolico della presenza delle Las Ketchup accanto a lei: "Sono meravigliose, con loro volevo dare un bel segnale, essendo quattro donne, compresa me, sul palco, e sono una forza della natura. Spero di farvi ballare tutti". Dallo studio interviene Tommaso Zorzi: "E tra l’altro, Elettra, noi che siamo coetanei, la nostra generazione è cresciuta con la canzone delle Las Ketchup, che cerchio si chiude per te riuscire a portarle sul palco per duettare con la canzone che, voglio dire, è un inno della nostra generazione". La risposta di Elettra è in perfetto stile Lamborghini: "Tesoro, sono un’icona, dai, guarda cosa vi porto qua. Artisti International!". Zorzi scherza: "L’hai presa con umiltà!", mentre Balivo chiede: "Ma loro conoscono Sanremo, no?". Elettra conferma: "Certo, sono venute con Danilo Sito. Ah, vedi? Sì, sì, erano ospiti di Danny Losito".
