Il figlio di Pippo Baudo attacca Beppe Convertini in diretta: “Mi ha detto una cosa bruttissima”, c'entra Fausto Leali Un momento apparentemente leggero si trasforma in pochi minuti in un caso televisivo, quando il figlio di Baudo a La Volta Buona si lamenta delle critiche ricevuto da Convertini.

Doveva essere una puntata come tante, invece, nello studio de La volta buona, si è consumato un episodio che ha messo in evidenza attriti inattesi tra Alessandro Baudo e Beppe Convertini, in un clima che da disteso si è fatto via via più teso, fino a sfiorare il confronto in diretta televisiva.

La volta Buona: il cambio di posto e l’omaggio di Baudo a Fausto Leali

Pochi minuti prima dell’inizio del problema, Alessandro Baudo aveva chiesto a Beppe Convertini di cedergli il posto sul divano arancione della Balivo, proponendo uno scambio rapido tra loro. Una volta seduto accanto a Fausto Leali, ha intonato una vecchia canzone soul americana, non prevista in scaletta e totalmente improvvisata, cogliendo anche lo stesso cantante di sorpresa. Una sorta di omaggio spontaneo insomma. Proprio per questo Leali però non ricordava le parole. Si è scusato con eleganza, ha apprezzato l’intenzione e i complimenti ricevuti, spiegando che si trattava di un pezzo interpretato molti anni fa.

Le critiche fuori campo di Convertini e lo sfogo in diretta del figlio di Baudo

È stato solo più tardi che Alessandro Baudo si è fatto sentire, interpellato dalla conduttrice, che dopo aver mandato in onda il video del duetto tra Achille Lauro e Laura Pausini si chiedeva perché fossero stati criticati, domandando a Baudo se le critiche feroci agli artisti siano un fenomeno tutto italiano o se lo abbia vissute anche lui in Australia. Visibilmente contrariato, Alessandro a rivelato che, mentre l’attenzione dello studio era rivolta altrove, Beppe Convertini lo avrebbe criticato per quel gesto musicale. Un dettaglio che nessuno aveva notato, e che la stessa conduttrice ha ammesso di essersi persa. Baudo ha allargato il discorso, spiegandosi un po’ meglio dopo le domande della Balivo: "In Italia si tende sempre a criticare in senso negativo, è un problema italiano, purtroppo sì, c’è questa cosa che bisogna attaccare. Adesso non volevo fare una cosa contro Fausto Leali perché ho immenso rispetto… Però questo signore che era vicino a me, di cui non so insomma neanche il nome, scusatemi, però mi ha criticato perché ho fatto questo gesto ma io ho fatto una piccola chicca", ha detto riferendosi alla canzone intonata in diretta. Poco dopo ha aggiunto, riferendosi alla presunta critica ricevuta: "No non dirò cosa mi ha detto, me era una cosa bruttissima".

Il tentativo di chiarimento mancato

A quel punto Balivo ha chiesto a lui e alla produzione se volevano che Convertini tornasse in studio per chiarire l’accaduto, Baudo ha risposto prontamente: "Io sono pronto quindi, eccolo, ritorna ritorna vieni qua", ha detto facendo un’appello a Convertini. L’uomo però non è rientrato, forse perché ormai lontano, o perché non è stato informato, o ancora perché già impegnato. Baudo ha quindi precisato che la sua intenzione era soltanto quella di rendere omaggio a Leali, uno dei suoi cantanti preferiti, ribadendo che non vi fosse alcuna volontà provocatoria. Resta il fatto che un gesto nato come omaggio si è trasformato in un piccolo caso televisivo. La conduttrice ha preferito poi cambiare argomento, riportando la trasmissione su binari più tranquilli

