Sanremo 2026, Francesco Renga confessa prima di esibirsi: "Ecco cosa non ho mai detto, mi son portato dietro dei problemi"
Un momento unico in diretta a La Volta Buona, con Jolanda Renga che ha avuto la possibilità di intervistare suo padre a poche ore dall'inizio della competizione di Sanremo.
La settimana di Sanremo 2026 è entrata nel vivo e La Volta Buona si è collegata direttamente dal glass studio di fronte al teatro per raccontare i retroscena e le emozioni dei protagonisti. Tra questi spicca sicuramente Francesco Renga, intervistato da sua figlia Jolanda, in un momento che ha catalizzato l’attenzione del pubblico, anche per le rivelazioni fatte dal cantante. Vediamo cosa ha detto.
Sanremo 2026, quello che Francesco Renga non ha mai detto
La particolarità di questa intervista sta nel fatto che Jolanda, figlia di Francesco Renga e Ambra Angiolini, ha preso il ruolo di intervistatrice. Nata e cresciuta tra la musica e lo spettacolo, la giovane conduttrice ha posto domande che hanno spinto il padre a rivelarsi in maniera inedita. La prima domanda era stata. pensata a lungo prima della diretta: "C’è qualcosa che pensi di non aver detto con la musica e che pensi di poter dire ora a Sanremo 2026?". La risposta di Renga è stata molto più intima di quanto avremmo immaginato: "Questo è un Sanremo importante proprio perché porto una riflessione intima, emotivamente importante per me… Mi sono portato dietro dei problemi che hanno sempre determinato la mia fuga". L’artista ha poi approfondito il concetto: "Dover fare i conti con le proprie zone d’ombra e criticità è importante, viviamo in un mondo dove siamo quasi obbligati, per hype e like… Può diventare facile crollare".
La volta buona: l’amore di Renga per la madre e l’affetto per Ambra Angiolini
Nel prosieguo dell’intervista, condotta dalla padrona di casa Caterina Balivo, Francesco Renga ha toccato temi personali legati alla famiglia e ai sentimenti. In particolare, ha ricordato la dolorosa e prematura scomparsa della mamma e come questa abbia influito sul suo rapporto con le donne: "Se la sua scomparsa ha influenzato il mio rapporto con le donne? E’ vero, ed è stato inevitabile". Il cantante ha spiegato: "Mi dicevo, ‘tanto andrà via’. La prima donna che ci è riuscita è stata proprio Ambra Angiolini, per questo è ancora la donna più importante della mia vita. Ci vuole quella sensibilità, quel carisma, per tenere a bada comunque una sorta di personaggio".
La conversazione ha inevitabilmente toccato anche la separazione dalla stessa Ambra Angiolini, un momento delicato per l’artista, soprattutto pensando ai loro due figli: "Abbiamo sempre cercato di proteggerli, la separazione la vivi un po’ come un fallimento soprattutto se c’è ancora amore e sentimento. Abbiamo messo al primo posto i nostri figli". Queste parole hanno sottolineato come, nonostante le difficoltà, la priorità sia sempre stata la serenità dei figli.
