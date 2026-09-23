Giancarlo Magalli spiazza tutti con la sua battuta a La Volta Buona, Caterina Balivo lo rimette in riga: "Non farlo!"
Un racconto del passato tv di Vanessa Incontrada porta Giancarlo Magalli a lasciarsi andare a una delle sue consuete battute, ma Balivo interviene subito.
Un momento di leggerezza, ma anche un piccolo imbarazzo in studio, ha animato una delle ultime puntate de La Volta Buona. A regalare il confronto tanto chiacchierato sono stati Caterina Balivo e Giancarlo Magalli, con quest’ultimo che, durante una conversazione apparentemente tranquilla, ha iniziato a raccontare un episodio legato agli esordi televisivi di Vanessa Incontrada. Il ricordo del conduttore ha preso però una piega decisamente più ironica quando Magalli ha iniziato a parlare senza troppi filtri delle difficoltà incontrate con una trasmissione di quegli anni.
Gli esordi di Vanessa Incontrada raccontati da Magalli a La Volta Buona
Il racconto di Magalli è partito proprio da Vanessa Incontrada. Come sottolineato da IlSussidiario, il conduttore ha ricordato: "Ha debuttato in tv con me, la scelsi come mia valletta in un programma", ha raccontato Magalli, introducendo così il ricordo di una trasmissione nella quale la futura conduttrice e attrice aveva avuto uno dei suoi primi ruoli davanti alle telecamere.
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La curiosità di Caterina Balivo è aumentata quando si è capito che il programma in questione aveva a che fare con le candid camera, ed è proprio a questo punto che il racconto ha assunto un tono più personale, perché Magalli ha iniziato a spiegare anche cosa, secondo lui, non aveva funzionato.
La critica ai registi
"Si trattava di un programma di candid camera, facevamo scherzi, non andò benissimo perché c’erano dei registi non adatti a quella specie di cosa", ha spiegato il conduttore. Una considerazione che avrebbe potuto tranquillamente chiudere l’aneddoto, ma Magalli ha deciso di aggiungere qualche dettaglio in più, arrivando a parlare direttamente di uno dei professionisti coinvolti: "Il nostro produttore volle Gregoretti, è bravissimo, ma non sa fare le candid camera!", ha dichiarato Magalli, con il suo consueto tono ironico e senza sembrare particolarmente intenzionato a fermarsi davanti alla possibilità di suscitare una reazione in studio. La battuta ha infatti spiazzato Balivo, che ha immediatamente capito dove stava andando a finire il racconto.
La reazione di Caterina Balivo
A quel punto la conduttrice ha scelto di intervenire, cercando di riportare il collega sulla strada della prudenza e accompagnando il richiamo con un tono evidentemente scherzoso: "Dai Giancarlo, non fare i nomi e cognomi però!". Una frase che ha contribuito a rendere ancora più divertente la situazione, trasformando quello che era nato come un semplice ricordo televisivo in uno dei momenti più curiosi della puntata. Anche questa volta come altre, la spontaneità di Magalli ha quindi finito per coinvolgere direttamente la conduttrice, costretta a fare da "freno" alle sue dichiarazioni.
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