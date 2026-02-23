Sanremo 2026 e le parole dei big dopo le prove, dal preferito di Laura Pausini alla smentita di Fedez: "Nessun annuncio" La Volta Buona entra nel cuore del Festival di Sanremo mostrando il lato più spontaneo e imprevedibile dei cantanti in gara, tra anticipazioni, smentite e look.

Riccardo Greco Web Editor Linkedin Si avvicina all'editoria studiando all'IED come Fashion Editor. Si specializza poi in Comunicazione digitale, Giornalismo e Nuovi media presso La Sapienza, collaborando con alcune testate ed uffici stampa.

CONDIVIDI

La puntata odierna di La Volta Buona ha finalmente acceso le telecamere direttamente da Sanremo, trasformando il pomeriggio televisivo in una sorta di finestra privilegiata su ciò che accade attorno all’Ariston. Tra collegamenti esterni, battute improvvise e risposte accese.

Le anticipazioni di Dargen D’Amico a La Volta Buona

Dal Glass Studio allestito nei pressi dell’Ariston, si dipana durante la puntata il dialogo con i cantanti intercettati all’esterno, tra attese, prove, tensioni ma anche leggerezza. Moda, messaggi e metafore Il primo collegamento ha coinvolto Dargen D’Amico, con un confronto che ha ruotato attorno al rapporto tra musica e immagine. Alla domanda: "Quest’anno come ci stupirai? Anche dal punto di vista del look", il cantante ha spiegato: "Ci saranno delle metafore, perché la moda, la moda è anche racconto, la moda è messaggio. Noi italiani siamo i numeri 2 o 3 al mondo per quanto riguarda la moda, no? Quindi sì, utilizzeremo la moda anche per raccontare la canzone". Un discorso che si è arricchito ulteriormente quando gli è stato chiesto come il brano "Ai Ai" si legherà agli abiti scelti: "Abbiamo pensato di affrontare il racconto del brano con delle metafore legate ad altri racconti simili, utilizzando materiali simili per creare i miei abiti. Anzi i nostri, perché poi io poi esco e li faccio indossare a tutti in un rito collettivo di moda". E, con la solita ironia, ha aggiunto: "Se cambio i miei occhiali? Non crederete mai, ma cambio occhiali".

Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

Sanremo 2026: le ispirazioni di Malika Ayane e il rito scaramantico di Ditonellapiaga

Il collegamento è poi proseguito con Malika Ayane, che ha raccontato il lavoro fatto sui look partendo da figure femminili di riferimento: "Di base siamo partite guardando donne che mi piacciono, che stimo e quindi da quello che loro di buono e di bello e di utile alla mia formazione hanno portato, siamo ripartite da quello, come se fosse non tanto un’eredità ma appunto un’ispirazione". Subito dopo è arrivato il turno di Ditonellapiaga, che alla domanda sul suo rito scaramantico ha risposto senza esitazioni: "Io ho una collanina che indosso sempre, e se non la posso indossare per ragioni di outfit la scoccio addosso in qualche punto dove non si vede. Non diciamo dove, è a fantasia comunque".

Sanremo, l’emozione di Laura Pausini e la rivelazione rimandata

Il momento forse più emotivo è arrivato con Laura Pausini, che tornava dopo aver sbirciato le prove dei colleghi commentando: "Stanno facendo le prove, in questo momento, tutti i miei colleghi. È bellissimo vederli cantare. Mi ha fatto ricordare un sacco di emozioni che vivevo quando ero in gara. Però, porca miseria, non posso dire per chi tifo, porca v***a". Incalzata dallo studio, ha rimandato ogni rivelazione: "Prossimo lunedì, dai". Anche un dettaglio apparentemente secondario, come gli occhiali indossati a un party ieri sera, è diventato spunto di racconto: "Più che altro perché ultimamente da vicino non vedo niente e siccome mi passano continuamente fogli da leggere, non posso fare una figuraccia. Se li indosserò in diretta durante lo spettacolo? No, no, mi sono imparata tutto a memoria".

Il no comment di Fedez

A chiudere il giro di interviste è stato Fedez, che ha scelto la linea della massima riservatezza. Alla domanda su dove fosse Marco Masini, ha risposto secco: "È in hotel, sta arrivando". Sul modo di prepararsi al palco: "Semplicemente provo la canzone che portiamo in gara. No niente cuffie, la provo semplicemente cantando. No no, niente studio nella casa a Sanremo, ho solo un microfono e delle casse, tipo un Canta tu!". E sull’ipotesi di un annuncio imminente, forse relativo a una presunta gravidanza della sua nuova fidanzata, ha tagliato corto: "Non devo annunciare nulla, nessun annuncio. Chi lo ha detto? Mi limiterò a cantare la nostra canzone".

Potrebbe interessarti anche