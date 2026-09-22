Jessica Morlacchi, la confessione sul problema al naso a La Volta Buona: "Ho più paura di morire non respirando"
La cantante ha raccontato a La Volta Buona come procede il percorso iniziato per risolvere i problemi provocati dalle infiltrazioni.
Jessica Morlacchi torna a parlare di uno dei problemi che da tempo condizionano la sua quotidianità e lo fa raccontando a che punto è arrivato il percorso iniziato per cercare di risolvere le conseguenze di alcune infiltrazioni al naso. Ospite de La Volta Buona, la cantante ha aggiornato Caterina Balivo e il pubblico sulle sue condizioni, spiegando che qualcosa è finalmente migliorato, anche se il percorso medico non può ancora considerarsi concluso.
Il problema, infatti, non riguarda soltanto l’aspetto estetico, ma soprattutto la respirazione, diventata negli anni una delle principali difficoltà con cui Jessica Morlacchi ha dovuto fare i conti. Dopo aver raccontato pubblicamente il suo disagio, l’artista ha avuto modo di intraprendere un percorso con il professor Pietro Lorenzetti, con l’obiettivo di intervenire sulle conseguenze lasciate dagli interventi e dalle infiltrazioni effettuate in passato.
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I primi miglioramenti dopo il percorso medico Jessica Morlacchi
Nel corso dell’intervento a La Volta Buona, Jessica Morlacchi ha spiegato che la situazione sembra essere migliorata, pur precisando che serviranno ulteriori controlli e nuovi passaggi prima di poter considerare chiusa definitivamente questa parentesi. "Sto molto meglio, ma dobbiamo rivederci", ha raccontato la cantante, facendo capire che il percorso intrapreso ha già prodotto alcuni risultati ma richiede ancora tempo. Il problema al naso, infatti, non si è limitato a una questione legata all’aspetto esteriore. Nel corso degli anni Jessica ha dovuto convivere anche con difficoltà pratiche piuttosto importanti, comprese quelle legate alla respirazione, oltre al continuo fastidio provocato dal naso che colava frequentemente e dalla necessità di utilizzare il fazzoletto in maniera quasi costante.
La paura più grande della cantante raccontata a La Volta Buona
A colpire particolarmente è stata però una delle risposte date dalla cantante a Caterina Balivo, soprattutto perché racconta quanto il problema respiratorio abbia finito per incidere sulla sua percezione della situazione. Di fronte alla domanda sulla paura di dover affrontare altre operazioni, Jessica non ha nascosto le proprie preoccupazioni, ma ha individuato nella difficoltà a respirare un timore ancora più grande: "Se temo tutte queste operazioni? Devo essere sincera, ho più paura di morire non respirando", ha confessato durante la trasmissione. Una frase molto forte, arrivata mentre raccontava un problema che per lei non è rimasto confinato all’ambito estetico, ma ha avuto conseguenze concrete sulla vita di tutti i giorni.
La situazione, dunque, sembra essere in una fase più positiva rispetto al passato, ma Jessica Morlacchi non ha ancora raggiunto il traguardo definitivo. L’incontro con il professor Pietro Lorenzetti ha rappresentato un passaggio importante per cercare di affrontare le conseguenze delle infiltrazioni e migliorare anche la respirazione, ma sono previsti ulteriori appuntamenti e interventi.
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