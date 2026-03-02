Sanremo, Laura Efrikian (ex moglie di Morandi) in lacrime per Tredici Pietro: "Non aveva bisogno di Gianni" Tra commozione e parole che sorprendono, Laura Efrikian racconta in tv l’emozione per il duetto tra Gianni Morandi e il figlio Pietro a Sanremo.

Dopo l’esibizione al Festival di Sanremo 2026, uno dei momenti più commentati della serata delle cover è stato senza dubbio il duetto tra Tredici Pietro e suo padre Gianni Morandi sulle note di Vita. Un incontro generazionale che ha colpito pubblico e addetti ai lavori, ma che ha avuto un’eco ancora più intensa quando, nello studio de La volta buona, Laura Efrikian ha scelto di raccontare ciò che ha provato vedendoli insieme su quel palco.

L’emozione di Laura Efrikian per Morandi e Tredici Pietro a Sanremo

L’attrice, ospite del programma condotto da Caterina Balivo, ha parlato con un’emozione evidente: "L’ho trovato un papà meraviglioso", ha detto riferendosi all’ex marito, commentando l’esibizione che ha unito padre e figlio sotto le luci dell’Ariston. Entrando nel merito della performance, Laura Efrikian non ha nascosto quanto quel momento l’abbia colpita: "È stato davvero bellissimo, commovente. Ho trovato Pietro bravissimo, non avrebbe avuto bisogno di avere una spalla, poi ce l’ha avuta e sono stati bravissimi". Parole che restituiscono non solo l’orgoglio per il talento del giovane artista, ma anche la capacità di guardare con affetto a una nuova pagina della vita del suo ex marito, oggi accanto a un altro figlio, nato da una storia successiva. Infatti Laura ha aggiunto: "E’ stato molto bello, si vede che dopo ottant’anni qualche cosa si muove", dice vedendo come si è comportato con il figlio.

Le parole di Caterina Balivo a La Volta Buona

A sottolineare il clima di rispetto e complicità è stata anche Caterina Balivo, che ha osservato: "Siete proprio una bella famiglia allargata. E’ bellissimo vedere questa famiglia allargata, vedere Laura emozionata parlare del figlio di Gianni. Poi questa mattina la dichiarazione anche che ha fatto vostro figlio Marco, sì siete proprio l’esempio della famiglia italiana di oggi, famiglie allargate che si amano e quindi grazie davvero. Brava tu e anche brava Anna, la moglie di Gianni. Vabbè Gianni è Gianni però brave le donne".

Le parole di Marco e il segreto dell’Ariston

A completare il racconto è arrivata anche la testimonianza di Marco, che anticipato in studio, al Corriere ha spiegato come l’arrivo del padre all’Ariston fosse stato tenuto nascosto: "Era segreto anche per noi anche se io l’avevo un po’ capito. Commovente per tutti, figurati per noi di famiglia…". E parlando del fratello, ha aggiunto: "Sono salito su quel palco due volte e so cosa significa. La prima sera la rottura del microfono è stata positiva per lui, una fortuna, si è rotto il ghiaccio, si è sgonfiata la paura e vai tranquillo. La canzone lo rappresenta bene. In famiglia volevamo vedere come ci stava là dentro, non ci interessa la classifica, magari quella dopo sì. Sanremo è il mondiale italiano, c’è tifo da stadio".

