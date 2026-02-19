Sanremo 2026, Belen già lascia a bocca aperta: "É una delle migliori cantanti", la rivelazione del maestro dopo le prove A La volta buona le parole di Enrico Melozzi su Belén Rodriguez fanno rumore e dividono, facendo nascere dubbi sulle parole dell'esperto in collegamento.

Riccardo Greco Web Editor Linkedin Si avvicina all'editoria studiando all'IED come Fashion Editor. Si specializza poi in Comunicazione digitale, Giornalismo e Nuovi media presso La Sapienza, collaborando con alcune testate ed uffici stampa.

CONDIVIDI

Il ritorno di Belén Rodriguez sotto i riflettori promette scintille. Nella puntata di La volta buona di oggi, il collegamento da Sanremo ci ha portato le parole del maestro Enrico Melozzi, che hanno spostato l’attenzione sulla showgirl, rivelando dettagli inaspettati sui talenti della conduttrice.

Il ritorno a Sanremo e la memoria dei Festival

Belén tornerà al Festival nella serata dei duetti, al fianco del debuttante Samurai Jay con la canzone Ossessione: "Sarà la mia quarta volta al festival£, aveva ricordato, aggiungendo: "La prima non se la ricorda nessuno: cantai con Toto Cutugno". Era il 2010, il brano era Aeroplani, e da allora il palco dell’Ariston è diventato per lei un luogo di passaggi decisivi. Indimenticabili i Festival del 2011 e del 2012, quelli che l’hanno consacrata protagonista assoluta della scena televisiva, fino al celebre episodio della "farfallina", rimasto nella memoria collettiva come uno dei momenti più iconici della tv italiana.

Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

La rivelazione di Enrico Melozzi e il caso di Belen Rodriguez

È però a La volta buona che il dibattito si accende davvero sulla conduttrice. In collegamento da Sanremo, tra una prova e l’altra, il maestro Enrico Melozzi racconta di aver assistito alle prove di Belén e sorprende tutti: "Ieri sera ha provato Belen e le prove sono andate benissimo, pensavamo ballasse, e invece canta, ho visto una bellissima prova, lei è straordinaria, è una delle migliori cantanti che abbiamo".

Sanremo 2026: le reazioni in studio e le precisazioni

Non tutti, però, condividono quell’entusiasmo. Molti inizialmente sono rimasti in silenzio dallo studio, pensando stesse ironizzando sulal showgirl, poi il Maestro ha lasciato intedere di essere serio. In studio Jessica Morlacchi sembra in disaccordo: Belén non è una cantante, ma una showgirl con una bella voce. Melozzi, avvisato dei pareri contrastanti, rilancia:"Non bisogna mai ascoltare i pareri delle cantanti donne quando si giudicano altre cantanti donne. Poi comunque stiamo parlando di Jessica che è una grandissima cantante, io sono un suo fan e lei lo sa sono un amico ma oltre a esserle amico sono un suo fan perché Jessica è una grandissima cantante però anche Belen è brava, facciamocene una ragione".

Belen: il racconto della fragilità in tv, il periodo buio e la rinascita

"Ho passato tre anni difficili. La mia fragilità si è vista, mi sono sentita piccolina. Ma ne sono uscita più forte", ha rivelato nell’ultimo periodo Belen, lasciando intendere perché si sia allontanata dalla TV. Oggi, però, lo sguardo è rivolto in avanti, verso un ritorno a Sanremo che segna un po’ una nuova fase. Di quel periodo Belén ha parlato anche a Che tempo che fa, spiegando: "Quello stato di intontimento mi è capitato varie volte".

Potrebbe interessarti anche