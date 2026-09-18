Flora Canto si sbottona sulla crisi con Enrico Brignano a La Volta Buona: "Mi aspettava a Capri con una barca"
Flora Canto ripercorre a La volta buona il momento più delicato vissuto con Enrico Brignano dopo la nascita della figlia Martina, tra litigi, una partenza improvvisa con le amiche e un incontro a Capri.
La coppia aveva attraversato un momento delicato dopo la nascita della prima figlia Martina, quando la nuova dimensione familiare aveva portato tensioni e litigi. A La volta buona, Flora Canto ha raccontato a Caterina Balivo come quella crisi sia stata superata grazie a una fuga con le amiche e a un inaspettato gesto di Enrico Brignano.
Flora Canto ed Enrico Brignano: il momento difficile dopo la nascita di Martina
Parlando delle difficoltà che possono attraversare le coppie dopo l’arrivo di un figlio, Flora Canto ha deciso di raccontare un episodio finora rimasto piuttosto privato della sua relazione con Enrico Brignano. I due, oggi genitori di due bambini, hanno dovuto affrontare un periodo complicato dopo la nascita della loro prima figlia Martina, quando gli equilibri della famiglia erano inevitabilmente cambiati: "Era un piccolo momento di crisi, avevo partorito Martina e in effetti dopo il parto c’è un momento di assestamento e comunque aravamo in una leggera crisi, però avevo proprio detto a lui ‘Basta’". La situazione, come ha spiegato l’attrice e conduttrice, era diventata difficile soprattutto per i continui litigi e per la fatica di ritrovare una normalità all’interno della coppia.
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La fuga a Capri con le amiche
In quel momento Flora aveva quindi deciso di allontanarsi per qualche giorno, lasciando Martina alla nonna e partendo insieme alle sue amiche. L’idea era quella di prendersi una pausa e mettere un po’ di distanza da una situazione che sembrava aver raggiunto il limite: "Quindi, lascio Martina da mia mamma e decido di andare due giorni a Capri con le amiche. Arriviamo alla stazione, prendiamo il treno, prendiamo l’aliscafo solo che prima di arrivare a Capri mi arriva una foto da Enrico che lui era arrivato prima di me a Capri e mi aspettava lì… Breve storia triste, la crisi è passata". Il gesto di Brignano, però, non si è limitato all’attesa. L’attore aveva infatti organizzato un giro in barca e coinvolto anche le amiche di Flora. "Non è che lui adesso viene qua mi prende e mi porta via… lui che manda la foto di una barca, piccola, dice ‘dai facciamo un giro tutti insieme’ e va bene così".
Anche Vittoria Belvedere ha raccontato la sua crisi a La Volta Buona
Nello stesso contesto di La volta buona, anche Vittoria Belvedere ha ricordato una fase particolarmente delicata vissuta con il marito Vasco Valerio dopo la nascita del loro primo figlio. In quel caso, il cambiamento nella dinamica familiare aveva portato l’attrice a sentirsi progressivamente messa da parte: "Avevo capito che con l’arrivo di mio figlio avevo perso mio marito", ha raccontato Belvedere, spiegando di essersi sentita esclusa dal nuovo equilibrio familiare: "Mi aveva completamente esclusa come madre, moglie e compagna".
Secondo il suo racconto, dietro quell’atteggiamento del marito c’era anche una componente legata alla sua storia personale: "Era come se volesse riversare tutto l’amore che gli era mancato da piccolo, perché i genitori si separarono presto, verso il nostro primo figlio". Di fronte a quella situazione, Vittoria aveva scelto di mettere un limite molto chiaro: "A me mancava mio marito, così gli ho detto: ‘O cambi, o forse dobbiamo parlare attraverso gli avvocati’".
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