La volta buona, Mary Segneri spiazza tutti prima delle nozze: "Ci sposa Magalli, cambio improvviso". Balivo basita, il mistero sulla bambina Tutti i dettagli sul giorno speciale della simpatica inviata de La Volta Buona: dall'ufficiante speciale, all'annuncio inatteso. Cosa è successo su Rai 1.

Riccardo Greco Web Editor Linkedin Si avvicina all'editoria studiando all'IED come Fashion Editor. Si specializza poi in Comunicazione digitale, Giornalismo e Nuovi media presso La Sapienza, collaborando con alcune testate ed uffici stampa.

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Durante la puntata di oggi de La volta buona, uno dei momenti più emozionanti è stato senza dubbio il collegamento con Mary Segneri, storica presenza del programma e spesso inviata della trasmissione, che si prepara a vivere una delle giornate più importanti della sua vita. A poche ore dal matrimonio con Salvatore, la futura sposa si è collegata dal lago di Bracciano, condividendo con il pubblico le sue emozioni e alcuni retroscena decisamente inaspettati.

Mary Segneri: l’emozione prima delle nozze in diretta a La Volta Buona

A introdurre il collegamento è stata Caterina Balivo, che ha presentato il momento con parole affettuose: "Ci sono dei giorni che si aspettano tutta la vita, no? E forse questo è il giorno che aspettava da sempre Mary Segneri, con il suo Salvatore. Loro si sono già sposati al comune, per noi in realtà l’hanno fatto anche in tre minuti, tra un po’ capirete perché dico così, però oggi è il giorno delle nozze". La conduttrice ha poi raccontato di aver sentito poco prima l’inviata Rosanna Cacio, presente sul posto, che le aveva confidato quanto la sposa fosse particolarmente emozionata in vista della cerimonia. Mary Segneri è apparsa in collegamento in un clima allegro e informale, ancora senza trucco e con i preparativi in corso: "Mi mostro a voi come un mostro, cioè senza trucco, con i capelli arruffati, con una sottoveste, ma va bene perché io l’attesa prima del matrimonio me la sto godendo, così come viene", ha raccontato sorridendo.

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Le amiche, le damigelle e il rapporto speciale con loro

Durante il collegamento, Mary ha voluto mostrare le sue damigelle, tutte rigorosamente vestite di rosa. Con il consueto spirito ironico ha spiegato: "Mi hanno fatto questo regalo, loro sono le amiche che mi fanno compagnia da una vita, sopportando ogni mio pregio e difetto e per questa occasione hanno scelto di sopportare anche il colore rosa, molte di loro lo odiano". Tra le amiche presenti ce n’era una che ha attirato particolarmente l’attenzione della futura sposa. Mary ha infatti raccontato con orgoglio che una delle damigelle ha voluto perdere ben 24 chili pur di poter indossare l’abito scelto per il matrimonio, un gesto che ha definito la dimostrazione concreta di una grande amicizia. Non è mancato nemmeno un riferimento al professor Calabrese, protagonista negli ultimi mesi di diversi siparietti televisivi insieme a lei. "Mi ha scritto il prof. Calabrese poco fa, mi ha mandato un messaggio, io gli ho detto ‘Sono dimagrita basta levati via'", ha scherzato.

Il clamoroso colpo di scena su Giancarlo Magalli

La parte più sorprendente del collegamento è però arrivata nel finale. Mentre Mary cercava notizie dello sposo, ammettendo di non riuscire nemmeno a contattarlo telefonicamente, Caterina Balivo ha provato a stemperare la tensione con una battuta: "Tranquilla, al massimo c’è Magalli per te, che viene al tuo matrimonio". A quel punto è arrivata la rivelazione che ha lasciato tutti di sorpresa. "Ma tu non sai, no Caterina queste sono le cose dell’ultimo momento: ci doveva sposare Michele Guardì, che in questo momento per questioni personali sta benissimo non riesce a raggiungerci, indovina quindi chi ci sposa? Esatto, Giancarlo Magalli, non so quello che dirà, ho paura". Una notizia del tutto inattesa, che ha immediatamente trasformato una semplice battuta in una vera sorpresa dell’ultimo minuto. La stessa Balivo, divertita dalla situazione, ha replicato ironicamente: "Adesso cerco di capire se riesco a spostare una cosa e arrivo io, ti voglio salvare guarda".

Mary Segneri si sposa, il messaggio speciale dal marito Salvatore

Dopo diversi minuti di trasmissione, a sorpresa arriva un altro collegamento con Mary, che riceve a sorpresa dei fiori dal marito, con un biglietto speciale che legge in diretta: "Caro amor mio, senza te non avrei la felicità e una bambina", ‘che poi vi racconteremo’, aggiunge lei. Poi la sposa continua a leggere: "Senza te non avrei nulla di oggi, e senza te non avrei nulla di domani. Ti amo, il tuo marito". Poi le belle parole di Mary: "Io vivo pensando solo ora e qui, infatti io ora vado a sposarmi con un uomo più grande di me di 21 anni, ed è la cosa migliore che ho fatto nella vita: ne sono certa". Il dubbio sulla bambina resta, Mary ha rivelato apertamente di non essere incinta, aggiungendo però un dettaglio: "Ci sono tanti altri modi per avere figli".

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