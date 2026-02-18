La Volta Buona, Stefania Orlando e le liti con Patrizia De Blanck al Gf, Vittorio Brumotti spiazza con la dieta per Sanremo La puntata di oggi di La Volta Buona si è concentrata sui tanti temi, dai problemi di salute della vincitrice di The Voice, ai rimpianti di Stefania Orlando, fino alla dieta di Vittorio Brumotti.

La puntata di oggi di La Volta Buona si è rivelata particolarmente densa di contenuti, tra momenti leggeri e parentesi più emotive. In studio e in collegamento si sono susseguiti interventi che hanno toccato temi come il rapporto con il corpo, la salute, il lavoro e il ricordo di una figura amatissima del piccolo schermo.

La volta Buona, Vittorio Brumotti e la dieta che divide

Tra i primi momenti a catturare l’attenzione del pubblico c’è stato l’intervento di Vittorio Brumotti, che dalla prossiama settimana tornerà in collegamento con Caterina Balivo come inviato speciale da Sanremo. Il campione di bike trial, confermando il suo nuovo ruolo all’interno del programma, ha raccontato senza esitazioni la sua dieta a base quasi esclusiva di carne, suscitando reazioni contrastanti tra gli ospiti in studio: "Sono un amante di carne, la mia dieta è fatta di carne, fatta di ribeye marmorizzata. Sono proteine. Si digerisce con il cervello, mangiate sano e fate attenzione alla provenienza dei cibi", ha spiegato, mostrando anche qualche verdura cucinata in padella. Il riferimento diretto al tema della nutrizione ha inevitabilmente chiamato in causa il professor Calabrese, presente in studio, che ha messo in guardia su alcuni aspetti: "La carne americana è ricca di ormoni. Non è positivo". La replica ironica di Brumotti non si è fatta attendere: "Per questo costa di più. Poi sale troppo il testosterone". Tra una battuta e l’altra Brumotti ha così inaugurato ufficialmente la sua avventura in Rai, pronto a raccontare il Festival da una prospettiva tutta sua.

Patrizia Conte, l’appello della vincitrice di The Voice Senior in diretta

Spazio poi a Patrizia Conte, vincitrice dell’ultima edizione di The Voice Senior, che ha portato in studio una testimonianza importante. Dalla vittoria il lavoro non si è mai fermato, tra serate e concerti, ma insieme alla soddisfazione professionale restano anche fragilità profonde, legate soprattutto al rapporto con il proprio corpo. Patrizia non ha nascosto di soffrire per il suo peso e per le offese che spesso riceve, ammettendo che le diete, con lei, non hanno mai funzionato davvero. Vorrebbe essere accettata per come è fisicamente, ma allo stesso tempo è consapevole dell’importanza della salute. La donna ha quindi chiesto apertamente aiuto al professor Calabrese, che le ha teso subito una mano: "Noi faremo un lavoro meraviglioso, Patrizia l’aspetto", spiazzando la Balivo, che non sapeva di alcun accordo precedente.

Stefania Orlando e il ricordo di Patrizia De Blanck

Il momento più toccante della puntata è arrivato con il ricordo di Patrizia De Blanck, evocato da Stefania Orlando, dopo la domanda di Caterina Balivo: "Stefania, tu hai partecipato ad un reality insieme a Patrizia De Blanck e tra l’altro ci furono anche delle tensioni ma vabbè, quello fa parte anche del gioco", ha ricordato la conduttrice, facendo riferimento al Grande Fratello. La risposta della Orlando ha sorpreso: "Ci sono stati dei litigi e delle tensioni che non abbiamo mai risolto, anche quando siamo uscite fuori. Però quando ho saputo della morte di Patrizia ho mandato subito un messaggio a Giada, perché sapevo di questo rapporto simbiotico che c’era proprio fra di loro. Lei è stata molto carina, ovviamente mi ha risposto, ma mi è dispiaciuto davvero tanto perché ho pensato ‘Litigare per un gioco, quanto siamo sciocchi a volte nella vita, pensiamo che siamo eterni e così non è’".

