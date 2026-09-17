La Volta Buona, Iva Zanicchi dice addio ai concerti live: la decisione dopo oltre sessant’anni di carriera
Dopo aver affrontato per decenni palchi, trasferte e serate estive in tutta Italia, la cantante ha spiegato a La volta buona perché dal 2027 cambierà il suo rapporto con i concerti.
Iva Zanicchi ha scelto di mettere un punto a una parte importante della sua carriera. Ospite de La volta buona, la cantante ha infatti confermato che dal 2027 non farà più tournée estive, spiegando con grande sincerità quanto sia diventato faticoso affrontare concerti, spostamenti e tutto ciò che ruota intorno alle esibizioni nelle piazze. Una decisione che non significa però un addio assoluto alla musica né, soprattutto, al mondo dello spettacolo.
La Volta Buona: il peso dei concerti dal vivo per Iva Zanicchi
A portare Iva Zanicchi verso questa scelta è soprattutto la difficoltà di sostenere fisicamente un concerto nella sua interezza. La cantante, che non ha mai rinunciato alla dimensione dal vivo, ha chiarito: "Io canto dal vivo, e cantare dal vivo per un’ora e mezza è pesante. In playback mai". Una frase che racchiude anche il suo modo di intendere il rapporto con il pubblico, costruito sulla voce e sull’esibizione senza scorciatoie.
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A rendere particolarmente impegnative le tournée, però, non sono soltanto le ore trascorse sul palco. Il caldo, i preparativi prima dello spettacolo, gli incontri con le autorità locali e il continuo rapporto con il pubblico hanno trasformato le serate estive in un impegno sempre più pesante. Zanicchi lo ha raccontato con la consueta ironia, ricordando anche quanto sia cambiato il modo di vivere il rapporto con gli artisti: "Una volta si facevano gli autografi, era bello. Ora i filmini per i parenti. Quest’estate è stata una tragedia".
Una decisione già anticipata lo scorso mese
Quella raccontata a La volta buona non è, in realtà, una decisione arrivata all’improvviso. Già durante l’estate Iva Zanicchi aveva fatto capire di essere intenzionata a concludere nel 2026 il suo percorso con le esibizioni itineranti, dopo una carriera lunghissima che l’ha portata sui palcoscenici italiani per decenni. A 86 anni, l’artista sembra quindi intenzionata a ridurre i ritmi e a lasciare alle spalle soprattutto gli aspetti più faticosi della vita da tournée. Il 2026 rappresenta così l’ultimo anno dedicato agli spettacoli estivi nella loro forma tradizionale, mentre dal 2027 cambieranno le modalità del suo rapporto con il pubblico.
La musica non è ancora un capitolo chiuso
Detto ciò, Iva Zanicchi non ha annunciato un ritiro completo dalle esibizioni. La cantante ha infatti lasciato aperta la possibilità di continuare a salire occasionalmente sul palco: "Ho detto che 4 o 5 concerti posso farli", ha spiegato, aggiungendo però in modo netto: "Mai più una tournée estiva". Il futuro potrebbe quindi essere caratterizzato da pochi appuntamenti scelti con maggiore attenzione, senza l’impegno di un calendario fitto di trasferte. Parallelamente, Zanicchi guarda alla televisione e al teatro, due ambiti nei quali potrà continuare a lavorare senza dover sostenere i ritmi particolarmente intensi richiesti da una tournée estiva. La voce e la voglia di intrattenere il pubblico, dunque, restano.
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