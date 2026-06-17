Nathalie Caldonazzo gela lo studio de La volta Buona sul suo ex: "Togliete quella foto, non voglio essere associata a lui" Un brutto ricordo di Facchinetti riemerge durante l'ospitata a La Volta Buona, intanto la Caldonazzo non apprezza le foto scelte per lei dalla produzione.

Riccardo Greco Web Editor Linkedin Si avvicina all'editoria studiando all'IED come Fashion Editor. Si specializza poi in Comunicazione digitale, Giornalismo e Nuovi media presso La Sapienza, collaborando con alcune testate ed uffici stampa.

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Francesco Facchinetti ha lasciato tutti a bocca aperta durante la sua recente ospitata a La Volta Buona, dove una conversazione leggera legata all’estate, alla forma fisica e alla vita in spiaggia ha preso una piega del tutto inaspettata. Quella che sembrava una semplice domanda sulle insicurezze legate al proprio aspetto si è infatti trasformata nel racconto di una vicenda che pochi conoscevano e che risale a uno dei periodi più intensi della sua carriera televisiva. Subito dopo è stato il turno di Nathalie Caldonazzo di prendersi la scena, lamentando una scelta di produzione.

Francesco Facchinetti, la confessione sull’arresto all’Isola dei Famosi

Nel corso della trasmissione condotta da Caterina Balivo, a Francesco Facchinetti è stato chiesto se avesse mai provato imbarazzo nel mostrarsi in spiaggia. La risposta è stata immediata: il problema, a suo dire, non è mai stato il fisico. A creare qualche difficoltà, semmai, sono stati alcuni tatuaggi che porta sul corpo, Facchinetti ha infatti raccontato: "Per i tatuaggi sono stato anche arrestato, tra l’altro per un programma Rai!". Una dichiarazione che ha immediatamente attirato l’attenzione del pubblico e degli ospiti in studio, incuriositi da una vicenda tanto insolita quanto sorprendente. L’episodio risale agli anni in cui Francesco Facchinetti lavorava come inviato de L’Isola dei Famosi. Durante una delle permanenze in Honduras, il conduttore si trovò coinvolto in un equivoco che, almeno inizialmente, non lasciava spazio a molte spiegazioni. A quanto raccontato, alcune bande presenti sul territorio utilizzavano numeri distintivi come segno di appartenenza. Il problema nacque dal fatto che Francesco Facchinetti porta tatuato sulla pancia un numero che, agli occhi delle autorità locali, poteva essere interpretato come un possibile collegamento con una di queste organizzazioni. "Ho un ‘8’ tatuato sulla pancia e quindi sono venuti a prendermi direttamente in spiaggia", ha spiegato durante l’intervista, ricordando con ironia una situazione che all’epoca fu certamente meno divertente di quanto possa apparire oggi.

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La richiesta di Nathalie Caldonazzo in diretta a La Volta Buona

Dopo il racconto di Francesco Facchinetti, l’attenzione si è spostata su Nathalie Caldonazzo, protagonista di un momento altrettanto curioso che ha attirato l’attenzione del pubblico in studio e dei telespettatori. Durante la conversazione, la showgirl stava parlando del rapporto con l’ex marito Riccardo Sangiuliano, spiegando come i rapporti tra loro siano ormai molto freddi. Caldonazzo ha raccontato di non riuscire ad avere un vero dialogo con lui e ha sottolineato come, anche quando si incontrano per questioni legate alla figlia, spesso non riceva nemmeno un saluto. A un certo punto, però, il discorso ha preso una piega inattesa. Notando alcune immagini trasmesse sullo schermo alle sue spalle, Nathalie Caldonazzo ha interrotto il racconto per rivolgersi direttamente alla conduttrice e alla produzione del programma. "Ma perché… Posso chiedere una cortesia? Vedo sempre che compare un ex lì nelle foto sullo schermo, lo leviamo? No no, non è mio marito, quello è un ex che abbiamo dimenticato. Dalla regia per favore… Non voglio più essere associata a lui".

La richiesta ha generato un momento di sorpresa in studio. Caterina Balivo, divertita dall’accaduto, ha immediatamente accolto la domanda dell’ospite e si è rivolta alla regia chiedendo di intervenire. "Chi è? Non l’ho neanche visto io", ha commentato la conduttrice. Le immagini mostrate durante la trasmissione ritraevano infatti Andrea Ippoliti, ex compagno di Nathalie Caldonazzo. Una presenza evidentemente poco gradita alla diretta interessata, che ha voluto chiarire pubblicamente di non desiderare più alcun collegamento con quella relazione ormai appartenente al passato.

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