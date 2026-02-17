Sanremo 2026, giallo sulla foto ufficiale (con le controfigure): “Una big in ritardo”. Chi era Tra battute, lamentele sui colori della copertina di TV Sorrisi e Canzoni e una cantante sanremese misteriosamente in ritardo, a La volta Buona scoppia una risata generale.

Oggi nello studio di La Volta Buona si è respirata ancora una volta aria di Festival, con una puntata che, partendo dai ricordi delle edizioni passate e dai successi che hanno segnato la storia di Sanremo, ha finito per concentrarsi sull’attualità e su ciò che bolle già in pentola in vista del 2026, preparato il terreno a un collegamento molto atteso, quello con Aldo Vitali, direttore di TV Sorrisi e Canzoni, chiamato in causa dalla padrona di casa Caterina Balivo per svelare qualche dettaglio in più sulla celebre copertina con la foto di gruppo dei cantanti.

Sanremo 2026, lo scatto con tutti i big insieme e i colori che fanno discutere

Il collegamento si apre subito con una domanda diretta, quasi inevitabile, rivolta da Caterina Balivo a Vitali: "Ci sveli, se ci sono, ma sicuro ci sono, dei retroscena su questa copertina della foto di gruppo?". Un invito che infatti porta subito a un siparietto ironico quando la conduttrice, osservando l’immagine, aggiunge: "Poi a livello cromatico direttore io ti vorrei segnalare delle cose ma te lo faccio privatamente". La risposta di Vitali, tutt’altro che diplomatica, arriva immediata: "No, dimmele subito!".

Da lì parte un’analisi divertita della copertina, con osservazioni sui colori e sugli abbinamenti: "A me, guarda, Patty Pravo vestita di nero, con Carlo Conti vestito di nero, tutti e due con la cravatta, non mi piacciono così. Però capisco che Patty e Carlo Conti… Poi Arisa è di grigio e si mescola un po’, cioè è troppo vicino con i colori, vicino agli altri due cantanti che sono Ermal Meta e J-Ax. E poi volevo vedere dove avevi messo Fedez e Masini, perché effettivamente non c’erano nella foto di gruppo, e quindi giustamente li hai messi in alto fuori, per poterli poi photoshoppare insieme".

La spiegazione di Aldo Vitali a La Volta Buona

La replica di Aldo Vitali non si fa attendere e chiarisce il lavoro che c’è dietro quello scatto apparentemente semplice: "Li abbiamo messi dove li avevamo previsti, c’erano due controfigure, le abbiamo tolte e abbiamo messo loro. Sul lato cromatico… Come dice Valeria Marini, ogni critica costitutiva è ben accetta. Però guarda che una copertina così colorata.. Di solito i cantanti sono tutti vestiti di nero. Noi avevamo mandato proprio un messaggio a tutti i cantanti dicendo ‘Per favore vestitevi colorati’ e se guardi sono quasi tutti colorati. Poi è chiaro che Patty Bravo si è vestita con la cravatta e non potevamo chiedere a Carlo di levare la cravatta perché era in smoking". Caterina Balivo, sorridendo, taglia corto: "No, non si poteva fare, non si poteva fare. C’è qualche retroscena?". Ed è qui che la conversazione prende una piega interessante.

Sanremo: il mistero della cantante in ritardo e la battuta inattesa

"Retroscena no, erano tutti molto carini, hanno avuto molta pazienza perché una cantante è arrivata con un po’ di ritardo", racconta Vitali. Subito Caterina incalza: "Quanto?", e la risposta è secca: "Un quarto d’ora…". "Dai direttore 15 minuti", ribatte lei, minimizzando, ma Vitali spiega bene la tensione del momento: "Ma guarda ogni secondo sembra un’ora perché sono tutti lì pronti, col fotografo che scatta, con Carlo che è pronto, tutti pronti e mancava una cantante che però poi è arrivata e quindi si è risolto tutto". A quel punto Wilma Goich interviene dallo studio: "Ma noi vogliamo sapere chi è". Vitali però svicola con una battuta: "Sai Wilma, non me lo ricordo!". Caterina, divertita, commenta: "No, io l’ho fatto chiedere a Wilma Goich perché dico, magari se lo chiede Zorzi non risponde, perché lo vede un po’ così, irriverente". Poi chiama in causa Tommaso Zorzi, che dopo averci pensato azzarda: "Io dico Elettra Lamborghini!".

La smentita di Vitali arriva accompagnata da una battuta che scatena lo studio: "No Caterina, non era lei, anzi sai chi era? Era Alicia Keys". Caterina Balivo scoppia a ridere e ricorda: "Chi ci segue lo sa, perché abbiamo spoilerato inconsapevolmente il nome di Alicia Keys qualche giorno fa parlando con il direttore Vitali, noi ci siamo buttati ed era veramente Alicia Keys. Va bene. Direttore ci vediamo a Sanremo. So che farete una festa, io vengo".

