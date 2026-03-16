Valeria Marini perdona Nino Frassica: "Sono diventata un meme". Ma stavolta si arrabbia mamma Gianna Orrù Dalla querelle nata dopo Sanremo tra la Marini e Frassica, alle rivelazioni più intime sui debiti e sulla rinascita di Marco Baldini, il salotto di La Volta Buona si accende di novità.

Riccardo Greco Web Editor Linkedin Si avvicina all'editoria studiando all'IED come Fashion Editor. Si specializza poi in Comunicazione digitale, Giornalismo e Nuovi media presso La Sapienza, collaborando con alcune testate ed uffici stampa.

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Nel salotto di La Volta Buona si è consumato un nuovo capitolo, si spera definitivo, della vicenda che nelle ultime settimane ha visto contrapposti Valeria Marini e Nino Frassica. Tutto nasce da una battuta pronunciata da Frassica durante Sanremo 2026, una frecciate nel suo stile che però, questa volta, non hanno strappato il sorriso della diretta interessata. Valeria Marini, affiancata dalla madre Gianna Orrù, ha deciso di chiarire ancora una volta il proprio punto di vista, spiegando come il contesto abbia inciso sulla sua reazione.

Valeria Marini racconta la sua a La Volta Buona, dopo aver lasciato lo studio

La showgirl ha ricordato che quella stessa battuta fatta da Frassica era già stata fatta in passato a Che tempo che fa, ma con un effetto diverso: "In questo caso invece, lì per lì, ci sono rimasta male", ha ammesso. Nelle puntate passate, Marini aveva cercato di lasciare lo studio de La Volta Buona, dopo non essere riuscita a rispondere con leggerezza alle domande sulla stoccata di Frassica. Ha poi raccontato di essere arrivata in trasmissione insonne, dopo aver visto uno spettacolo il giorno prima: "Quando sono venuta qui ero insonne perchè avevo visto uno spettacolo il giorno prima e sono arrivata direttamente qua… Un po’ la stanchezza, le cose, mi sono commossa, ovviamente è diventato un meme e anche io ci rido". Parole che sembrano chiudere la polemica, ma che in realtà mantengono viva una certa ambiguità. Non a caso, con un sorriso ha aggiunto: "Aspetto ancora le scuse in una trasmissione tv! Noi dai, ora scherzo".

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La stoccata di Gianna Orrù

A rendere il quadro ancora più acceso è stato l’intervento di Gianna Orrù, madre di Valeria Marini, che con la consueta schiettezza ha espresso un giudizio netto sulla performance di Frassica. "Perchè, faceva ridere quel monologo di Nino Frassica? Per me in particolare quella battuta era costruita e per questo non faceva ridere". Un giudizio che ha dato voce al malcontento celato dalla figlia. Se Valeria Marini ha scelto la via dell’ironia e del ridimensionamento della vicenda, la madre ha invece ribadito con fermezza il proprio dissenso.

Marco Baldini: il racconto della sua crisi personale

La puntata di La Volta Buona ha però riservato anche momenti di ben altra intensità emotiva, grazie alla presenza di Marco Baldini, che ha ripercorso uno dei capitoli più difficili della sua vita. Il conduttore ha parlato apertamente dei debiti, della pressione mediatica e del dolore dei genitori, venuti a conoscenza della situazione attraverso i giornali. "Mia mamma ha scoperto i miei guai dai giornali", ha raccontato, spiegando come inizialmente avesse tentato di minimizzare per proteggere la famiglia: "Finché ho potuto li ho tenuti fuori dai miei problemi, a quel punto ho cercato prima di sminuire per non dare troppo dispiacere ma quando hanno saputo tutto ho ammesso di essere caduto nella patologia e che stavo cercando di venirne fuori".

Un capitolo del discorso lo ha dedicato al padre, descritto come "un uomo tutto d’un pezzo", che poco prima di entrare in coma avrebbe chiesto alla moglie se il figlio avesse sistemato le cose: "Sono stato uno dei suoi ultimi pensieri prima che morisse, ha chiesto se ero a posto oppure no poco prima di entrare in coma". Baldini ha poi rievocato il momento in cui una scelta tragica stava per prendere il sopravvento: "Nel momento in cui stavo per farla finita, un barbone ha cercato di aggredirmi e io mi sono ripreso e ho capito che dovevo riprendermi. L’ho cercato per ringraziarlo di avermi salvato al vita, ma non l’ho più ritrovato". Un episodio che ha segnato una svolta inattesa, seguito da un’altra rinascita legata all’incontro con Aurora: "Con lei si è accesa una cosa diversa, come mandata dal cielo, mi ha salvata".

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