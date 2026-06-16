Lite in diretta tra Emanuele Filiberto e Guillermo Mariotto a La Volta Buona: "Eri una pippa", "Ti cacciano anche da qua"
Tra ironia e vecchi conti in sospeso, il confronto televisivo tra il principe e il giurato ha regalato uno dei momenti più commentati della puntata di martedì 16 giugno 2026.
Può bastare una battuta per riportare a galla vecchie rivalità televisive, soprattutto quando i protagonisti hanno condiviso un’esperienza intensa come quella di Ballando con le stelle. È quanto accaduto oggi – martedì 16 giugno 2026 – nello studio di La Volta Buona, dove Emanuele Filiberto di Savoia e Guillermo Mariotto si sono ritrovati faccia a faccia dando vita a un botta e risposta che, pur mantenendo toni leggeri, ha mostrato come certi ricordi siano ancora ben presenti nella memoria di entrambi.
La volta buona, Emanuele Filiberto contro Mariotto sulla vittoria a Ballando con le stelle
Tutto è iniziato quasi immediatamente dopo l’ingresso in studio dei due ospiti. Mariotto ha acconto Filiberto con ovazione divertite ed esagerate: "C’è il principe, vai principe! Abbiamo Savoia al completo!". Emanuele Filiberto, ricordando il percorso che lo portò alla vittoria nel celebre talent di Rai 1, ha lanciato una stoccata all’indirizzo di Mariotto rivolgendosi alla conduttrice Caterina Balivo: "Perché lo hai invitato?". Una frase pronunciata con il sorriso, ma seguita da una precisazione, quando il principe ha ricordato come il giudice non fosse stato particolarmente tenero nei suoi confronti durante la gara, affermando che Mariotto: "Ha fatto di tutto per farmi perdere Ballando con le stelle" e sottolineando come, a suo avviso, il proprio impegno e il lavoro svolto in pista fossero andati oltre i giudizi spesso pungenti ricevuti nel corso dell’edizione.
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La replica tagliente di Guillermo Mariotto a La Volta Buona
Da parte sua Guillermo Mariotto non si è certo sottratto alle provocazioni. Mantenendo il suo stile diretto, che lo ha reso uno dei personaggi più riconoscibili del primo canale, ha replicato senza troppi giri di parole: "Ma se eri una pippa, ma cosa dici?!". Una risposta che ha immediatamente acceso l’attenzione del pubblico in studio e dei telespettatori. Emanuele Filiberto, pur mantenendo un atteggiamento sereno, ha colto l’occasione per ribattere con una frecciata altrettanto significativa: "Non puoi dire queste cose, altrimenti ti cacciano anche da qua".
La conclusione con il sorriso e Caterina Balivo che va avanti
Mariotto, senza arretrare di un passo, ha poi corretto parzialmente il tiro aggiungendo: "Diciamo allora che eri una frana ed hai avuto la fortuna che gli altri erano peggio di te!". Una considerazione sarcastica che ha riportato il discorso proprio sulla vittoria del principe. A quel punto Emanuele Filiberto ha scelto di chiudere la questione: "Questo è vero, però alla fine ho vinto". Una frase che ha posto fine a uno scambio di battute pungente, grazia anche alla Balivo che ha chiuso dicendo: "Posso però dire che Emanuele Filiberto resta il principe della tv, e su questo credo che siamo tutti d’accordo".
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