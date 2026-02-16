Antonella Fiordelisi crolla in lacrime a La Volta Buona: "Non sento mia sorella da sei anni, non sapevo di essere zia" Momento di gran fragilità emotiva per Antonella Fiordelisi, che in studio a La Volta Buona non ha trattenuto il dispiacere per una situazione familiare che continua a preoccuparla.

Riccardo Greco Web Editor Linkedin Si avvicina all'editoria studiando all'IED come Fashion Editor. Si specializza poi in Comunicazione digitale, Giornalismo e Nuovi media presso La Sapienza, collaborando con alcune testate ed uffici stampa.

CONDIVIDI

Nel corso della puntata odierna de La volta buona, è arrivato un momento di grande fragilità per lo showgirl Antonella Fiordelisi. Dopo una prima riflessione generale sui legami di sangue e sulle ferite che a volte restano aperte per anni, il racconto si è concentrato su una vicenda personale che ha colpito la giovane, facendola scoppiare il lacrime.

Antonella Fiordelisi e i problemi con la sorella a La Volta Buona

Antonella Fiordelisi, ospite in studio, ha scelto di aprirsi e raccontare una parte della propria vita privata rimasta finora lontana dai riflettori. Ha spiegato di avere una sorella più grande di dieci anni, nata da una precedente relazione della madre, con la quale non ha mai condiviso la quotidianità. Un legame esistito a distanza, fatto di incontri nelle ricorrenze e di una presenza intermittente, che nel tempo aveva comunque trovato un suo equilibrio. Nel suo racconto ha spiegato come "Mia sorella non ha mai vissuto con me perché voleva vivere con il padre. Lei è nata da una precedente storia di mia madre. Noi ci siamo sempre viste nelle varie ricorrenze, purtroppo io e lei non ci vediamo da circa cinque o sei anni".

Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

La laurea mancata della sorella e l’inizio dell’allontanamento

Nel corso dell’intervista, è emerso anche il momento preciso in cui qualcosa si è incrinato in modo definitivo. Antonella ha spiegato che il punto di rottura risale al giorno della laurea della sorella, una tappa alla quale lei non partecipò nonostante fosse stata invitata. Un’assenza che, col senno di poi, riconosce come un errore che ancora oggi le pesa. Ha raccontato infatti che "Ci siamo allontanate. Io non mi sono presentata alla sua festa di Laurea perchè c’erano già dei problemi tra noi. Non ricordo bene perché non ci sia andata, ma c’eravamo un po’ battibeccate come succede tra sorelle. Solo che io, essendo la più piccola, forse sono stata io la più dispettosa e faccio mea culpa. Ho sbagliato io perché la festa di Laurea è una cosa importante", assumendosi apertamente le proprie responsabilità.

Antonella Fiordelisi e il tentativo di riavvicinamento

Nel racconto non è mancato il riferimento ai tentativi, rimasti finora senza esito, di riallacciare i rapporti. Antonella ha spiegato di aver cercato di recuperare quel legame soprattutto quando la sorella si è trasferita a Roma, sperando in un nuovo inizio. Il desiderio di tornare a parlarsi, però, si è scontrato con una distanza non solo geografica. Nel parlare dei tentativi di riavvicinamento, ha confessato: "Mi fa molto male questa cosa…Per me lei era la mia migliore amica, la sentivo sempre, mi dava tanti consigli. Durante Tale e Quale Show ci siamo sentite e volevo vederla, ma lei mi ha detto che non riusciva, ma di non preoccuparmi perché avremmo organizzato".

Antonella Fiordelisi e la scoperta di essere diventata zia

Il momento più toccante del racconto è arrivato quando Antonella ha rivelato di aver scoperto solo dopo diverso tempo di essere diventata zia. Una notizia che avrebbe dovuto portare gioia, ma che invece ha accentuato il senso di esclusione e di distanza. Il momento più toccante è arrivato quando ha rivelato di aver scoperto solo dopo diverso tempo di essere diventata zia, spiegando con voce rotta che "L’ho scoperto dopo un po’ di tempo…", a quel punto l’emozione ha preso il sopravvento e le lacrime le hanno rigato le guance.

Potrebbe interessarti anche