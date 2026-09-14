La volta buona, Caterina Balivo in imbarazzo interrompe gli ex Katia Ricciarelli e Giucas Casella: "L'affare si ingrossa" Il racconto del presunto flirt tra i due ospiti accende lo studio di Caterina Balivo, tra ricordi confusi, battute e allusioni che costringono la conduttrice a intervenire più volte.

Riccardo Greco Web Editor Linkedin Si avvicina all'editoria studiando all'IED come Fashion Editor. Si specializza poi in Comunicazione digitale, Giornalismo e Nuovi media presso La Sapienza, collaborando con alcune testate ed uffici stampa.

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Una puntata dedicata agli amori del passato si è trasformata in un momento decisamente particolare per Caterina Balivo. A La volta buona, infatti, l’arrivo in studio di Giucas Casella accanto a Katia Ricciarelli ha dato vita a un botta e risposta che ha progressivamente messo in difficoltà la conduttrice, costretta più volte a cercare di riportare la conversazione su binari più tranquilli.

Il ricordo della presunta storia tra Katia Ricciarelli e Giucas Casella

Tutto è nato dal racconto di Katia Ricciarelli sui suoi rapporti sentimentali del passato. Dopo aver parlato anche di Pippo Baudo, Balivo ha deciso di coinvolgere Giucas Casella, presentandolo come un altro possibile ex della cantante. Il primo problema, però, è stato proprio il ricordo di Ricciarelli, che inizialmente non sembrava riconoscere il mago.

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La conduttrice ha quindi scherzato sulla situazione: "Tu non te lo ricordi, ma guarda pure io non mi ricordo un sacco di cose, quindi io lo farei entrare visto che ormai insomma lo stai guardando e poi mi racconterete. Gli facciamo posto?". Una volta entrato Casella, Ricciarelli ha immediatamente giocato sull’identità del suo ospite: "Questo è un mago deve stare attenta o me frega l’anello".

Balivo ha quindi cercato di capire che cosa fosse realmente accaduto tra i due, chiedendo a Giucas se ricordasse il presunto flirt. La risposta è stata tutt’altro che risolutiva: "Il flirt con chi?". A quel punto è stata Ricciarelli a mettere le cose in chiaro: "Abbiamo avuto una storia. Ma lunga anche". Casella ha però mostrato di avere una versione molto meno precisa: "Ma che dici? Abbiamo fatto… Insomma?". E la cantante ha aggiunto: "Non abbiamo fatto, ma poteva succedere".

La volta buona: il siparietto tra i due ex sfugge di mano

Da quel momento la conversazione ha preso una piega sempre più surreale. Quando Giucas ha continuato a sostenere di non ricordare la relazione, e Ricciarelli se avessero consumato, Annalisa Minetti ha commentato con ironia: "Beh non deve essere stato così bello. Giucas avrà fatto cilecca". Balivo ha provato a fare chiarezza, ma le risposte dei due ospiti hanno continuato ad alimentare l’imbarazzo. A un certo punto Casella ha dichiarato: "Cos’abbiamo fatto? Abbiamo consumato", mentre Ricciarelli ha rincarato: "Abbiamo consumato molto". La conduttrice, visibilmente spiazzata, ha chiesto: "Ma cosa?". La risposta della cantante è stata ancora più vaga: "Non lo so, fatelo dire da lui".

Anche quando Balivo ha provato a concentrarsi sul luogo in cui si sarebbe sviluppata la loro relazione, il siparietto non si è fermato. Ricciarelli ha ricordato Roma, mentre Casella ha collegato il ricordo al Grande Fratello. La cantante ha poi aggiunto una nuova battuta: "Però non mi ricordo se è venuto lui in camera mia o il Grande Fratello, capisci?".

Caterina Balivo cambia argomento

A quel punto Caterina Balivo ha capito che l’unico modo per evitare che la situazione diventasse ancora più complicata fosse cambiare completamente argomento. Ha quindi cercato di spostare l’attenzione su Licia Colò e sulla figlia Liala, presenti in studio, ma anche questo tentativo è stato accompagnato da un’altra uscita di Giucas. Rivolgendosi alla ragazza, Casella ha infatti chiesto: "Tu hai consumato?". Licia Colò ha provato a rispondere con eleganza: "È il frutto di un amore che è stato consumato". Ma Katia Ricciarelli ha nuovamente rilanciato chiedendo a Giucas: "Lei è il frutto, ma tu che frutto hai dato a me?".

La situazione ha costretto Balivo a intervenire ancora una volta: "Allora, io andrei avanti perché… Giucas, ti presenti il papà di Liala…". Ricciarelli, però, l’ha interrotta con un’ultima battuta: "No, perché qui l’affare si ingrossa". A quel punto la conduttrice ha deciso di chiudere definitivamente il siparietto, introducendo un nuovo video sullo schermo: "Scusate, vediamo il papà di Liala con la sua mamma in un’intervista doppia…". Aggiungi Libero Magazine alle tue fonti Google preferite Aggiungi

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