Sanremo 2026, le reazioni dei cantanti dopo l'incontro con Mattarella. Laura Pausini: "Dicono che sono fascista, non so gestirlo" L’incontro storico al Quirinale con il Presidente della Repubblica sorprende i big di Sanremo, ecco le parole speciali dei cantanti e della conduttrice d'eccezione Laura Pausini.

Riccardo Greco Web Editor Linkedin Si avvicina all'editoria studiando all'IED come Fashion Editor. Si specializza poi in Comunicazione digitale, Giornalismo e Nuovi media presso La Sapienza, collaborando con alcune testate ed uffici stampa.

CONDIVIDI

Venerdì 13 febbraio 2026, per la prima volta nella storia del Festival, i protagonisti della kermesse canora più amata d’Italia, tra conduttori, co-conduttori e Big in gara, hanno varcato le porte del Quirinale per essere ricevuti dal Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, ecco quindi cosa hanno rivelato subito dopo.

Le parole di Laura Pausini: ai microfoni di La Volta Buona

Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

All’arrivo al Quirinale, è stata Laura Pausini a iniziare il dialogo con l’inviato di La Volta buona: "È andata benissimo, emozionante, Presidente straordinario come sempre, ci ha detto delle parole meravigliose. Ha detto una cosa molto importante secondo me, per la musica italiana, che poche volte viene riconosciuta dalle istituzioni e cioè che la musica pop, la musica popolare, ha un ruolo molto importante nella cultura del nostro paese. Nel passato magari nessuno si era espresso in questo senso, anzi c’è stato anche detto che siamo solo canzonette, ma non siamo solo questo, e siamo qui per fare musica e non la guerra soprattutto". Pausini ha raccontato anche i dettagli personali condivisi da Mattarella sul suo primo ricordo di Sanremo: "Ci ha raccontato che si ricorda del primo vero Sanremo, non il suo, ma proprio il primo Sanremo, che lui aveva dieci anni e si ricorda esattamente alcuni cantanti, la voce narrante, perché allora andava nella radio. È stato emozionante sentire tanti aneddoti che ci ha raccontato della sua vita con la musica". Poi la conduttrice ha aggiunto: "Avevo veramente bisogna di sentire anche nuove emozioni, è la prima volta che vivo questa esperienza sul palco, benedetta dal mio Pippo Baudo, e cercherò di dare il meglio di me senza voler stravolgere nessuno, perché non vado per fare la protagonista, vado per affiancare Carlo e con molto onore e piacere". Non sono mancati momenti più polemici, non ripresi però dalle telecamere del programma di Rai 1, come quando Enrico Lucci di Striscia ha chiesto alla cantante se è vero che gli artisti sono tutti di sinistra, e lei ha replicato: "In una nazione pensano che io sia fascista, in un’altra che io sia comunista, in un’altra non so che cosa. Io non sono dichiarata politicamente perché non sono in grado di gestire emozionalmente, ma anche culturalmente, ciò che significa seguire un partito".

Le reazioni dei Big di Sanremo 2026 all’incontro: da Elettra a J-aAx

Durante l’intervista in esterna per La Volta buona, diversi artisti presenti hanno espresso pensieri spontanei, alternando ironia e stupore. A J‑Ax è stato chiesto con tono scherzoso se avesse pensato di aspirare alla più alta carica dello Stato: "Ma che domande mi fai, ma scusami? Io al limite sarò Presidente del Consiglio prima e poi dittatore dopo". Levante, invece, ha dichiarato con genuina ammirazione: "Vabbè ma Sergio Mattarella è un uomo incredibile. Orgoglio siciliano". L’artista ha sottolineato come l’incontro rappresenti un momento significativo di orgoglio personale e professionale. Tommaso Paradiso non si è sottratto a un commento ironico sulle meraviglie del Quirinale, dicendo: "Chi dice di avere una bella casa, deve prima entra qua dentro e poi riformulare il giudizio", evocando la maestosità del palazzo presidenziale. Sul fronte delle riflessioni più intime, Serena Brancale ha ammesso con commozione: "Che uomo è Mattarella? Un uomo di poche parole ma concise, con questi occhi meravigliosi, chiari. Una persona brillante, bella, mi ha detto delle cose bellissime." Anche Elettra Lamborghini ha giocato con l’idea di ruoli futuri, scherzando: "Se mi piacerebbe fare la Presidentessa della Repubblica? … Secondo me non è il mio".

Potrebbe interessarti anche