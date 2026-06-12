La Volta Buona, Caterina Balivo gelida contro Corine Clery e Angelo Costabile: "Perché venite qui? Non avete il telefono?" Caterina Balivo perde la pazienza sul "ventilatore-gate": cosa è successo a La Volta Buona, dalla stoccata ad Angelo Costabile al racconto sincero di Licia Colò.

Riccardo Greco Web Editor Linkedin Si avvicina all'editoria studiando all'IED come Fashion Editor. Si specializza poi in Comunicazione digitale, Giornalismo e Nuovi media presso La Sapienza, collaborando con alcune testate ed uffici stampa.

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La puntata odierna di La Volta Buona ha offerto ai telespettatori un mix di leggerezza, confronto e momenti più personali, con Caterina Balivo chiamata ancora una volta a gestire storie che da settimane continuano ad alimentare il dibattito. Tra gli argomenti più commentati c’è stato il caso che coinvolge Angelo Costabile e Corinne Clery, una vicenda che ormai procede da tempo attraverso dichiarazioni, repliche e controrepliche, tanto da provocare una reazione piuttosto netta da parte della conduttrice.

La volta buona: lo sfogo di Caterina Balivo sul caso Costabile-Clery

Ospite del programma, Angelo Costabile è tornato a parlare della controversia legata al cosiddetto "ventilatore-gate", una storia che continua a riemergere puntata dopo puntata. L’ex compagno di Corinne Clery ha ribadito la propria versione dei fatti, sostenendo di aver riconsegnato l’oggetto in questione come gli era stato richiesto: "Me lo prestò per arredare casa, poi mi ha chiesto di portarlo da un suo amico che vende antiquariato e così ho fatto", ha spiegato Costabile, aggiungendo di avere perfino documentato la consegna con una foto e criticando la puntigliosità della sua ex. Secondo il suo racconto, anche una successiva verifica avrebbe confermato che il ventilatore era stato effettivamente restituito.

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A quel punto, però, Caterina Balivo ha mostrato apertamente un certo fastidio, per quanto bonario, nei confronti di una vicenda futile che sembra non trovare una conclusione definitiva. La conduttrice ha preso posizione con toni ironici ma decisi, lasciando intendere che la questione si stia trascinando ben oltre il necessario:"Scusate, ma i vostri numeri di telefono sono cambiati? Perché non vi chiamate e dovete venire qua a parlare? Mettiamo un punto a questa cosa…", ha commentato la padrona di casa, strappando sorrisi in studio ma facendo anche capire chiaramente il suo pensiero.

La replica alle critiche e l’augurio di Costabile

Nel corso del confronto, Angelo Costabile ha poi spiegato di sentirsi spesso costretto a intervenire soltanto per rispondere alle dichiarazioni che vengono fatte sul suo conto. L’ospite ha anche ricordato alcune recenti critiche ricevute in televisione, scegliendo però di mantenere un tono pacato: "Mi ha dato del poveraccio, io invece le auguro il meglio dalla vita", ha dichiarato, preferendo non alimentare ulteriormente la polemica.

Licia Colò e la lezione sui rapporti che cambiano

A portare la conversazione su un piano completamente diverso ci ha pensato Licia Colò, protagonista di uno dei momenti più apprezzati della puntata. La conduttrice ha raccontato il rapporto costruito negli anni con l’ex marito Alessandro Antonino, spiegando come, nonostante la fine della loro storia d’amore, sia stato possibile conservare affetto, rispetto e complicità: "Guarda, dire che è semplice sarebbe una bugia e sarebbe ipocrita. Quando un amore finisce ci sono sempre liti, tensioni, rimproveri", ha raccontato con grande sincerità. Licia Colò ha sottolineato come il percorso non sia stato immediato, ma frutto di una scelta consapevole. "Abbiamo avuto una figlia, abbiamo vissuto tanto, come si fa a cancellare tutto? L’umanità tende a ricordare il brutto, io ho lavorato per dare priorità al bello". Parole che hanno trovato ulteriori consensi quando ha spiegato il metodo che l’ha aiutata a superare i momenti più difficili: "Alla fine mi basta pensare a come nelle difficoltà mi ha sempre rubato un sorriso".

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