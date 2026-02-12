Trova nel Magazine
Funerali della Contessa De Blanck, il discorso commovente della figlia: "Scusa se ti ho detto qualche bugia bianca"

Il programma de La Volta Buona ci porta attraverso un tributa alla "Contessa del popolo" durante la cerimonia a Roma, tra dichiarazioni di amici Vip e le sentite parole della figlia.

La puntata di La volta buona ha dedicato uno spazio al funerale di Patrizia De Blanck, restituendo al pubblico l’immagini di una cerimonia molto partecipata, ma soprattutto il clima emotivo che ha accompagnato l’ultimo saluto alla contessa del popolo. Un racconto che ha alternato le parole dell’inviato del programma, e quelle di chi le era vicino, insieme alla voce spezzata della figlia Giada.

I Funerali di Patrizia De Blanck e il tributo da La Volta Buona

Ad introdurre il servizio è stata Caterina Balivo: "Stamattina alla chiesa di Ponte Milvio, qui a Roma, ci sono stati i funerali della contessa del popolo Patrizia de Blanck, per noi c’era Domenico Marocchi". Da lì, il collegamento si è spostato sul sagrato, dove l’inviato ha descritto l’ingresso del feretro in un’atmosfera sospesa: "È il momento in cui il feretro di Patrizia de Blanc entra in chiesa qui a Ponte Milvio. Questa è una mattinata molto, molto piovosa qui a Roma e per questo momento ha smesso di piovere, è come se fosse un segno".

Le parole degli amici e il ricordo condiviso: da Carmen Russo a Convertini

Accanto alle immagini, La volta buona ha dato spazio alle testimonianze di chi ha incrociato il cammino di Patrizia De Blanck in modo autentico. Carmen Russo, visibilmente commossa, ha ricordato: "Una donna così.. Ci sono tanti ricordi con lei, perché è una donna forte, irriverente…". Al suo fianco, Enzo Paolo Turchi ha aggiunto un dettaglio personale: "Noi l’abbiamo conosciuta litigando, dopo siamo diventati amici, ci sentivamo". Un’amicizia nata dallo scontro e trasformata in legame vero, come ha sottolineato la stessa Carmen: "Siamo molto vicini a Giada, perché Giada veramente è il nostro cuore". Anche Beppe Convertini ha voluto esprimere il suo affetto senza filtri: "Giada nel mio cuore è mia sorella, quindi ovviamente potrà contare su di me. L’ho detto a lei stessa e qualche giorno fa l’ho detto anche alla sua mamma".

Il lavoro dietro le quinte e la scelta della Contessa

Tra le voci raccolte dall’inviato, anche quella di Lorenzo Castelluccio, che ha raccontato un lato meno noto della contessa: "Si, ero suo amico ma anche il social media manager di Patrizia. Gestivamo proprio insieme il profilo, l’ho aperta io a questo mondo perché lei era sempre incuriosita perché mi aveva sempre al telefono. Lei mi diceva che ero il figlio maschio che non avevo mai avuto". Nel servizio è stato ricordato anche un desiderio preciso: "Patrizia de Blanck non ha voluto fiori ma ha disposto delle opere di bene, delle donazioni a questa associazione italiana che studia l’osteosarcoma, il tumore delle ossa che affligge molti bambini".

Le parole di Giada e il dolore più profondo

Il momento più toccante è arrivato con le parole di Giada De Blanck, fermatasi a parlare con i giornalisti all’ingresso della chiesa: "Vi volevo solo ringraziare, ringrazio tutta la gente che ci sta sostenendo con affetto, io non riesco a parlare. La paura più grande di mamma era che io rimanessi da sola, non mi aspettavo tutto quest’amore e io giuro che non so come ringraziarvi da parte mia e da parte soprattutto sua". Parole riprese anche nel ricordo pronunciato durante la cerimonia: "Ho dato sempre la speranza a mamma che potesse guarire. Mi sono fatta carico di questo. Scusami se ti ho detto qualche bugia bianca ma per me la cosa più bella della vita era vederti serena. Lei da lassù sa che le ho dedicato la mia vita e volevo che non soffrisse. Il mio amore per lei va al di là della morte. Io e lei eravamo una cosa sola, diverse ma complementari. In questo momento è come se una parte di me fosse andata via con lei".

